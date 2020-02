La prévision des scores des Chiefs vs 49ers publiée par ESPN

Une prédiction de score des Chiefs vs 49ers a été publiée dimanche par ESPN.

À quelques heures du Super Bowl LIV, le leader mondial du sport a donné son pronostic final pour la sortie d’aujourd’hui.

L’initié et analyste de ESPN NFL, Bill Barnwell, a examiné de près Kansas City et San Francisco, et a finalement conclu.

À son avis, les Niners l’emporteront.

“Les Chiefs ont réussi à surmonter le jeu bâclé de la défense et des équipes spéciales en marquant à un rythme astronomique et insoutenable en attaque, même selon les normes incroyables de Mahomes”, a-t-il écrit.

“Les 49ers ne fermeront pas Mahomes, et je serais inquiet à propos d’un retour au quatrième trimestre si les 49ers gagnent une fois que la ruée vers la passe commence à se fatiguer et que Reid trouve une faiblesse, mais c’est la meilleure défense que Mahomes ait rencontrée au cours de la séries éliminatoires par une marge considérable », at-il poursuivi.

“Les 49ers devraient être meilleurs le long de la ligne de mêlée des deux côtés du ballon dans ce match, et cela a gagné des matchs de football depuis un siècle maintenant … 49ers 27, Chiefs 23.”

La prédiction d’ESPN sera-t-elle finalement confirmée? Nous ne sommes qu’à quelques heures de le découvrir.

Le Super Bowl LIV a lieu à partir du stade Hard Rock de Miami, en Floride, à 15h30 PT.

