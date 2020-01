La prise de vue au poste proche est vraiment stupide, mais magnifique quand cela fonctionne

Bukayo Saka a marqué le premier des deux buts d’Arsenal contre Bournemouth en FA Cup lundi.

Tout a commencé lorsque Joe Willock a poussé le ballon vers le haut de la surface avant de passer à Gabriel Martinelli sur la gauche. Martinelli a ensuite mis le ballon sur le chemin de Saka, qui se chevauchait. Saka a ensuite pris une touche en avant, resserrant son angle par rapport au but, mais a soudainement déclenché un tir vicieux qui a effleuré le dessous de la barre avant d’entrer.

Le gardien de but a été complètement pris par surprise.

La tentative de tir de Saka, dure et haute au poteau proche, est généralement mal avisée, mais c’est aussi le type de finition que de grands joueurs comme Sergio Aguero ont maîtrisé. En fait, c’est exactement comme cela qu’Aguero a marqué le troisième de ses buts en coup du chapeau record contre Aston Villa le 20 janvier.

La raison pour laquelle la finition fonctionne est parce que c’est normalement un mauvais coup. Dans ces angles serrés, l’action sensée est d’essayer de mettre le ballon sur le gardien ou de passer au centre où il y a de meilleures chances qu’un coéquipier puisse lancer un tir sur la cible. Un coup dur et haut manqué peut naviguer embarrassant dans la foule. L’ouverture pour un but est l’espace minuscule entre la tête et les bras du gardien, et le haut de la barre. Viser cet espace est incroyablement ambitieux.

Mais comme il s’agit d’un “mauvais” tir, les gardiens ne se préparent pas pour l’arrivée haute et dure au poteau proche. Chaque fois qu’Aguero y va, et il l’a fait si souvent, les gardiens réagissent tard et se débattent après le but. Ils sont souvent pris dans une position accroupie, anticipant une action sensible de l’attaquant. Puis tout d’un coup, le ballon passe devant leur tête.

On pourrait penser qu’après avoir vu Aguero terminer ce tir si souvent, les gardiens en seraient plus conscients. Mais la puissance du tir est que les gardiens ne peuvent pas s’y préparer. Essayer de l’arrêter signifierait compromettre tous les autres moyens potentiels de les battre – les actions sensées. Ils n’ont d’autre choix que d’accepter le risque.

Peu de joueurs peuvent marquer sous ces angles. Si Saka tentait son coup 10 fois, la plupart d’entre eux rateraient ou se feraient arrêter par le gardien. Le plaisir du coup dur et élevé est que c’est un défi. Le gardien abandonne cette petite fenêtre pour bloquer toutes les autres, sachant qu’il y a peu de chances que son adversaire l’essaye, et une chance encore plus petite qu’il le fasse. Ensuite, de temps en temps, quelqu’un comme Saka ou Aguero viendra les punir pour être si raisonnable.