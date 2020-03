La probabilité que la Premier League soit annulée avec l’Euro 2020 et les Jeux Olympiques ODDS ON au milieu d’une épidémie généralisée

On craint de plus en plus que l’épidémie de coronavirus ait un effet majeur sur le calendrier sportif 2020 dans le monde.

À l’échelle mondiale, plus de 88 000 cas de la maladie ont été confirmés, avec plus de 3 000 décès, tandis que le nombre de personnes au Royaume-Uni qui ont été testées positives pour le virus s’élève à 39.

On ne sait toujours pas si bon nombre des grands événements à l’étranger et au Royaume-Uni se dérouleront, bien que le manager de Liverpool Jurgen Klopp ait minimisé les craintes que leur progression vers le titre ne soit affectée par le coronavirus

Une épidémie généralisée au Royaume-Uni et ailleurs est considérée comme probable au cours des prochains jours et semaines, augmentant ainsi la possibilité d’annulations d’événements sportifs majeurs.

Le sport a déjà été durement touché par l’épidémie, qui est née en Chine, avec diverses compétitions reportées jusqu’à ce que la situation soit sous contrôle.

L’Italie a été la plus touchée en Europe et plusieurs matches de Serie A ont été repoussés, tandis que le match des Six Nations entre l’Irlande et l’Italie a également été reporté.

La Ligue suisse de football a été mise en attente jusqu’au 23 mars après une réunion entre les 20 clubs lundi, la décision étant intervenue après que le gouvernement suisse eut interdit les événements impliquant plus de 1 000 personnes jusqu’au 15 mars.

Les matchs de l’International Champions Cup – le tournoi de pré-saison impliquant les clubs de Premier League – en Asie ont également été annulés.

Ici, talkSPORT.com jette un coup d’œil aux chances que des événements majeurs soient annulés plus tard cette année, comme le prévoit Betfair…

Le Festival de Cheltenham – 7/2

Il y a 80% de chances que la plus grande semaine de courses de chevaux se déroule le 10 mars, ce qui soulagera les organisateurs.

Le Festival devrait se terminer avant qu’une épidémie généralisée ne se produise au Royaume-Uni, bien qu’il reste une chance qu’il puisse être annulé.

Le porte-parole de Oddschecker, Callum Wilson, a déclaré: “Les commentaires du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, selon lesquels nous sommes” à plusieurs semaines “d’annuler les événements sportifs dans le pays semblent avoir eu un changement sismique dans les probabilités.”

Cheltenham semble prêt à aller de l’avant comme prévu

Euro 2020 – 5/6

Le coronavirus devrait se propager à travers le continent au cours des prochaines semaines, ce qui fait craindre l’Euro 2020 de cet été.

La compétition devrait se dérouler dans 12 pays différents, le match d’ouverture se déroulant à Rome le 12 juin, entre l’Italie et la Turquie.

Michele Uva, membre du comité exécutif de l’UEFA, a déclaré: «Nous sommes au stade de l’attente.

«Nous surveillons pays par pays, et le football doit suivre les ordres de chaque pays.

“La piste sportive ne sera fermée que si la situation empire.”

Euro 2020 est sur le point d’être annulé

Jeux olympiques – 8/11

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui devraient commencer le 24 juillet, sont gravement menacés d’annulation.

Alors que les organisateurs ont actuellement l’intention d’organiser l’événement comme prévu, le nombre d’infections au Japon a atteint 980 et la propagation alarmante ne montre aucun signe de ralentissement.

Les épreuves tests ont déjà été annulées pour limiter l’épidémie, et la ministre olympique du pays, Seiko Hashimoto, a révélé que les Jeux pourraient être repoussés plus tard cette année.

“Le contrat prévoit que les Jeux se tiendront d’ici 2020. Cela pourrait être interprété comme autorisant un report”, a déclaré Hashimoto au Parlement.

“Nous faisons tout notre possible pour que les Jeux se déroulent comme prévu.”

Le plus grand événement sportif de l’année est sur le point d’être annulé et il y a eu des protestations au Japon au sujet des Jeux prévus à Tokyo

Saison de Premier League – 5/1

Il a été suggéré que la saison de Premier League pourrait être annulée si la situation empire au Royaume-Uni, mettant en danger l’inévitable triomphe de Liverpool.

Le directeur Jurgen Klopp a été forcé de parler de la possibilité que la campagne soit annulée lors de sa conférence de presse lundi.

Des options d’urgence sont en cours d’élaboration pour la saison de football national, la FA étant ouverte à la possibilité de terminer la saison à huis clos, selon The Sun.

On espère que si les matchs étaient reportés pour une courte période, ils pourraient être reprogrammés avant la fin de la campagne.

Mais il reste 5/1 chance que la saison puisse être annulée entièrement malgré le ministre de la Santé Matt Hancock affirmant que le gouvernement veut des niveaux de perturbation minimaux.

“Pour le moment, il n’est pas approprié d’annuler des matchs ici comme ça”, a-t-il déclaré à Good Morning Britain.

«Nous devons garder ces choses à l’étude, mais c’est quelque chose que nous hésitons à faire.

“C’est mon travail de m’assurer que les gens sont en sécurité.”

Le calendrier sportif britannique pourrait être affecté

Wimbledon – 4/1

Un enseignant du Wimbledon College a contracté un coronavirus, ce qui a entraîné la fermeture de l’école jusqu’au 10 mars.

Cela signifie que le virus a déjà atteint le domicile de l’événement de tennis de renom britannique, qui doit commencer le 29 juin.

Il y a cependant toutes les chances que la propagation du virus ralentisse pendant les mois les plus chauds.

