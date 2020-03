La prochaine chirurgie de Noah Syndergaard à Tommy John est un nouveau coup dur pour sa carrière

Le droitier des New York Mets, Noah Syndergaard, subira une opération de Tommy John jeudi. Cette nouvelle est évidemment une énorme déception pour Syndergaard, les Mets et leurs fans; le grand droitier avait éprouvé de l’inconfort peu de temps avant la suspension de l’entraînement printanier, et au cours des trois dernières semaines, il a été observé et évalué pour déterminer la gravité de la blessure. Donc, alors que Tommy John était toujours une possibilité, Syndergaard et ceux qui ont investi dans son succès avaient espéré que ce n’était pas une UCL déchirée, mais plutôt un peu de Thorness temporaire.

Tout comme Chris Sale et Luis Severino avant lui, Syndergaard manquera toute la saison 2020 – s’il y en a une – et pourrait également manquer la majeure partie de 2021, selon la façon dont sa récupération se passe. Les Mets, qui devaient se disputer une place en séries éliminatoires en raison de leur rotation de départ, sont maintenant un rouage crucial.

Après avoir perdu non seulement Syndergaard, mais l’agent libre Zack Wheeler, les Mets trottent maintenant sur une rotation avec Jacob deGrom – le meilleur lanceur de la Ligue nationale – et Marcus Stroman, ce qui est un bon début. Mais après cela, viennent Rick Porcello, Steven Matz et probablement Michael Wacha: trois noms reconnaissables qui sont perpétuellement une poignée de main agressive d’une ERA de 5,00 ou d’un voyage de trois mois à l’IL.

(Le moment et le lieu de la procédure soulèvent des questions quant à la façon dont Syndergaard subit une intervention chirurgicale en Floride quelques jours seulement après le gouverneur Ron DeSantis – qui, autrement, a réagi à la pandémie de COVID-19 avec le retard d’un frappeur surpassé à la poursuite de la balle rapide de Syndergaard – ordonné des chirurgies non essentielles à reporter afin de libérer des ressources hospitalières.)

Si la récupération de Syndergaard s’étend jusqu’à la fin du délai standard de 12 à 18 mois, il reviendra quelque part vers son 29e anniversaire, en août 2021. À ce moment, selon la façon dont le calendrier raccourci en cas de pandémie affecte le temps de service MLB , il pourrait être à seulement un mois de l’agence libre et près de la moitié de sa carrière en MLB. C’est une chose étonnante à méditer, compte tenu de la rapidité avec laquelle Syndergaard a trouvé sa place au niveau de la grande ligue. Lorsqu’il est arrivé à New York en mai 2015, il s’est parfaitement intégré derrière deGrom et Matt Harvey dans la rotation gagnante du fanion des Mets. Le jeune Syndergaard était comme une plate-forme pétrolière: gigantesque, fait au Texas, éructant le feu et pompant du gaz. Dans sa deuxième saison de ligue, Syndergaard a effectué 30 départs, mené la MLB avec un FIP de 2,29 et fait partie de l’équipe des étoiles.

Compte tenu de son physique, de sa vitesse de balle rapide, de son commandement et de son arsenal multi-terrains, il ressemblait à un futur vainqueur infaillible de Cy Young. En termes de répertoire et de type de corps, il était alors ce que Gerrit Cole est devenu maintenant. En mars 2017, j’ai fait le tour de la Cactus League pour demander à divers grands ligueurs leurs réflexions sur ce qui faisait un as et qui était le meilleur lanceur de baseball – après Clayton Kershaw, bien sûr. Le nom de Max Scherzer est venu le plus souvent, mais Syndergaard n’était pas loin derrière, avec l’espoir qu’il dépasserait Scherzer (et peut-être même Kershaw) le plus tôt possible.

Quelques semaines plus tard, Syndergaard est venu avec ce que lui et les Mets pensaient être une tendinite au biceps, mais le grand Texan a refusé de se faire une IRM. Un départ plus tard, il a quitté le terrain avec un muscle lat déchiré qui a effectivement mis fin à sa saison; ses deux derniers départs de l’année, en septembre et octobre, ont totalisé 10 frappeurs affrontés. Et il n’a plus vraiment été le même depuis.

Syndergaard était toujours le lanceur partant le plus difficile à lancer (minimum 150 manches) en 2018 et 2019, mais ses résultats ont été quelque peu ternes. Et tandis que les taux de retraits à l’échelle de la ligue ont explosé, le K% de Syndergaard a chuté d’environ 5 points de pourcentage par rapport à ses sommets en carrière. Cole a éliminé près de 40% des opposants en 2019; Syndergaard est arrivé à 24,5 pour cent, 23e parmi les partants qualifiés et une tique en dessous du gaucher Max Fried. L’année dernière, la seule catégorie que Syndergaard a menée en Ligue nationale a été le nombre de points mérités autorisé.

Les statistiques traditionnelles étaient probablement un peu méchantes pour Syndergaard en 2019 – L’estimateur d’ERA de Baseball Prospectus, DRA, indique que l’ERA de Syndergaard était d’environ 0,9 d’une course plus élevée qu’elle ne l’aurait dû, compte tenu de ses performances réelles. Mais même ainsi, c’était 19e parmi les partants qualifiés. Lors de l’intersaison 2016-2017, Syndergaard s’attendait à ce qu’il soit l’un des cinq meilleurs lanceurs du jeu, sinon mieux. Maintenant, il est dans la moitié arrière des 20 premiers lanceurs qui ont réussi à rester en bonne santé toute l’année – et ce n’est pas hors de question de se demander ce qui s’est passé.

Il est difficile d’imaginer que la longue mise à pied n’aidera pas Syndergaard à arranger les choses, et s’il se rétablit sur quelque chose qui ressemble à une chronologie normale, il reviendra en 2021 ou 2022 avec ses dons physiques essentiellement intacts. Mais le plafond du Hall of Fame qu’il a présenté comme une recrue a presque certainement disparu. S’il revient au milieu de 2021, il terminera ses 20 ans avec pas plus de 17 bWAR en carrière. Au cours des 65 dernières années, un seul démarreur avec moins de bWAR en carrière dans la vingtaine a continué à faire le Temple de la renommée: Randy Johnson, qui, après avoir eu 30 ans, était à peu près le meilleur lanceur de tous les temps. Au sommet du battage médiatique de Syndergaard, «à peu près le meilleur lanceur de tous les temps» semblait être un résultat assez probable. Le lanceur simplement bon qui passe sous le couteau cette semaine était beaucoup plus difficile à imaginer.