La protestation des Mavericks contre la victoire controversée des Hawks, a expliqué

Les Mavericks de Dallas ont déposé une réclamation auprès de la NBA dans l’espoir que le bureau de la ligue permettra à l’équipe de rejouer les 9,7 secondes finales du match de samedi contre les Hawks d’Atlanta dans un contexte controversé. Les Hawks ont remporté le match, 111-108, après une décision confuse sur un seau tardif de John Collins qui a déclenché une diatribe passionnée dirigée contre les arbitres par le franchisé Mavs Mark Cuban.

Les Mavericks ne sont pas la première équipe à déposer une réclamation cette saison. Les Houston Rockets ont fait pression pour que la ligue rejoue les huit dernières minutes d’un match de décembre contre les Spurs après que les arbitres aient lancé un appel évident sur ce qui aurait dû être un seau de James Harden. La ligue a finalement nié la protestation.

Les Mavericks auront-ils plus de chance? Pourquoi tout le monde est-il si contrarié? Qu’a dit cubain? C’est tout ce que vous devez savoir sur la fin bizarre des Mavs-Hawks.

Les Mavericks ne croient pas que le retrait de Collins aurait dû compter

Les Hawks menaient de deux points avec moins de 10 secondes à faire lorsque Trae Young a conduit au panier pour Atlanta. Le tir de Young a été bloqué par Dorian Finney-Smith de Dallas, et Collins a frappé le verre offensif pour un seau de remise. Le problème ici est les arbitres initialement appelés Finney-Smith pour les gardiens de but. Le jeu a été contesté et finalement inversé.

Les Mavericks se demandent pourquoi une pièce morte peut encore se terminer dans un seau après le coup de sifflet.

Voici un aperçu de la pièce:

Les arbitres ont dit que c’était un coup de sifflet par inadvertance

Rodney Mott, le chef d’équipe du match, a expliqué l’appel aux journalistes après le match (via ESPN):

“La balle a été bloquée et examinée”, a déclaré Mott à un journaliste de la piscine. «Le ballon a frappé la jante, il a donc été considéré comme un coup de sifflet par inadvertance, car il a été jugé un bon bloc. En règle générale, c’est un coup de sifflet par inadvertance. C’est la règle 2. Parce que [Collins] était dans son mouvement de tir lorsque mon coup de sifflet a sonné, c’est considéré comme une continuation, donc le panier compte. “

Dallas pense que le jeu devrait recommencer avec une balle de saut

Étant donné que l’appel de gardien de but au sol a été annulé, les Mavericks soutiennent que le jeu devrait être recommencé avec une balle de saut avec 9,7 secondes restantes et Atlanta menant par deux. Cela donnerait à Dallas la possibilité d’égaliser ou de gagner le match à la fin du règlement.

Cubain allumé les officiels après le match

Le Cubain peut s’attendre à une lourde amende une fois que la NBA aura terminé son examen (il a cinq jours pour rendre la décision). Cubain s’est allumé en arbitrage NBA pendant le match et une fois qu’il s’est terminé.

Voici la diatribe cubaine:

Juste au moment où vous pensez que l’arbitrage de la NBA ne peut pas empirer, devinez encore. Ceci est absurde

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Ils appellent donc un gardien de but. Ils ont littéralement dénoncé qu’il s’agissait d’un gardien de but. Il y a eu un recul après le coup de sifflet. Après examen, ils ont dit qu’il n’y avait pas de gardien de but mais qu’ils comptaient le panier? WTF c’est ça? C’est l’arbitrage de la NBA.

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Mais attendez, il y a plus. 1 des arbitres nous a dit que c’était un coup de sifflet par inadvertance, donc ce n’était pas un gardien de but. Peu importe que les gens s’arrêtent. Ils pensaient que le coup de sifflet était venu après le retrait. Le panier a donc compté. Alors, où révisent-ils si ce n’était pas un gardien de but? https://t.co/FPnNy1mRKe

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Et bien sûr, cela vient après que delon ait intentionnellement botté le ballon alors qu’il se faisait renverser pour arrêter le jeu. Ils ne le font pas, c’est le jeu qui encrasserait maxi. https://t.co/s2v40xelLL

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Les arbitres ont de mauvais jeux. Les équipages ont de mauvais matchs. Mais ce n’est pas un problème de jeu unique. C’est la même merde qui dure depuis 20 ans. Embauchez d’anciens arbitres qui pensent savoir embaucher, former et gérer. Réalisez 2 ans plus tard qu’ils ne peuvent pas. Répétez https://t.co/GPqvvWSpuT

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Au cours des 12 dernières années, ce fut Ronnie Nunn, Don Vaden, Bob Delaney et maintenant Monty Mccutcheon. Qu’ont-ils tous en commun? Vous connaissez la définition de la folie? https://t.co/GPqvvWSpuT

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

Un coup de sifflet par inadvertance est une suspension de jeu. Le ballon devient mort lorsque les événements suivants se produisent (1) L’arbitre siffle

EXCEPTION: Si un panier est EN VOL, le ballon devient mort lorsque le but est atteint, manqué ou touché par un joueur offensif. Pg 25 https://t.co/6riBMQoQej

– Mark Cuban (@mcuban) 23 février 2020

S’il s’agit d’un gardien de but dépassé qui se transforme en un coup de sifflet par inadvertance, pourquoi n’était-ce pas un bon panier quand il s’était réuni au moment du coup de sifflet? Quelqu’un sait ? https://t.co/vRzSNHMDh3

– Mark Cuban (@mcuban) 24 février 2020

Voici les commentaires de l’entraîneur-chef de Dallas:

Les arbitres ont raté plus d’un appel dans le match

Cubain et Carlisle ne se sont pas contentés de repousser Collins. Le second semestre en particulier a été gâché par plusieurs appels controversés qui ont opposé Dallas. En voici un autre:

Une équipe allait toujours être mécontente de l’appel final

Le plus gros problème avec la fin du match était que les arbitres ont raté l’appel des gardiens de but sur Finney-Smith. Si les arbitres décident correctement qu’en tant que bloc au départ, le retrait de Collins n’est pas controversé. Il n’y avait personne autour de lui quand il a marqué et le coup de sifflet par inadvertance n’a pas empêché Dallas de le boxer.

Dans le même temps, il est certainement étrange qu’une pièce soit morte en comptant ce qui vient après. Ce n’est pas une décision facile pour la NBA.

Les Mavericks auraient probablement remporté ce match sans la décision de reposer Luka Doncic et Kristaps Porzingis sur la deuxième volée consécutive. Avec la défaite, Dallas est tombé au n ° 7 dans la course éliminatoire de la Conférence Ouest. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les raisons pour lesquelles Cubain est si contrarié.