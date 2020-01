La publication cryptée d’Instagram de Sebastian Stan déclenche la controverse de Marvel

Cela fait neuf mois que la saga Marvel Avengers s’est terminée avec l’épopée Fin du jeu, mais la fin du film est toujours, apparemment, source de controverse.

Le film, qui a fait des bananes au box-office et a battu toutes sortes de records, a été aimé par les fans et les critiques, mais n’est pas sans ses faux pas.

L’une des décisions les plus déconcertantes de Fin du jeu a été la façon dont les scénaristes du film ont résumé l’arc narratif de Captain America. En guise de rappel, après avoir remis les Infinity Stones à leur chronologie d’origine, Steve Rogers a décidé de rester dans le passé avec Peggy et a déposé le bouclier. De nombreux fans ont pensé que c’était totalement incompatible avec la façon dont le personnage avait été écrit auparavant. Après tout, Cap n’était pas le genre de gars qui pouvait regarder ailleurs tandis que les choses étaient dirigées vers le sud, bien qu’en fin de compte, c’est finalement ce qu’il a décidé de faire.

Les fans se sont également plaints que le bonheur de Steve avec Peggy a également sapé toute sa relation avec le meilleur ami Bucky Barnes, une prise que Sebastian Stan, l’acteur qui a joué Bucky, pourrait partager.

Tôt jeudi, Stan a partagé une capture d’écran d’un tweet sur son Instagram et a ajouté un emoji perplexe.

Tout d’abord, décomposons le contenu du tweet d’origine.

En réponse à une vidéo de fan de Steve et Bucky du compte britannique de Marvel, l’utilisateur de Twitter TheNenya les a torréfiés pour avoir utilisé le slogan, “ensemble jusqu’à la fin de la ligne”.

«Ensemble jusqu’au bout de la ligne. Ou jusqu’à ce qu’une écriture mauvaise, incohérente et hors caractère transforme Steve Rogers en son propre anti-thèse. Cela ne devrait-il pas être «ensemble jusqu’à la fin du mensonge» maintenant? », Écrit-elle.

De toute évidence, les fans qui ont investi dans le vaisseau Steve et Bucky sont toujours blessés par la fin. Stan a ensuite déversé une tonne d’essence dessus en envoyant son propre message sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de fans le lisent comme un accord tacite de Stan selon lequel lui aussi pense que la relation de Steve et Bucky a été mal faite, mais le simple fait de partager des critiques ne signifie pas qu’il est d’accord avec cela. Honnêtement, c’est un emoji vraiment déroutant. Qu’est-ce que cet emoji signifie même dans ce contexte? Est-il d’accord avec cela? Ou est-ce juste un wow, regardez ça?

Ce qui est plus déroutant, c’est pourquoi Stan, qui tourne actuellement l’émission The Falcon and Winter Solider pour Disney +, irait même dans ces eaux? Pourquoi, 9 mois plus tard, Stan essaie-t-il d’évoquer de vieux trucs? Cela n’a pas vraiment de sens. Il a probablement un énorme contrat avec Marvel et comme il est un favori des fans, il a le potentiel d’être intégré dans les futurs films Marvel. Pourquoi risquer tout cela en partageant trop sur les réseaux sociaux?

En outre, Stan prend-il la tête de l’acteur de Star Wars, John Boyega, qui a également tweeté un article critiquant l’un des principaux scénarios de Rise of Skywalker? Boyega semble certainement penser que Stan tirait sur Marvel.

Il est rare qu’un talent dans un grand film critique publiquement un film, peu importe ce qu’il en pense. Stan faire connaître au public que Steve et Bucky se sont trompés est une étape audacieuse. Mais, si c’est bien ce qu’il voulait dire, cela signifie également renforcer la solidarité avec une base de fans qui a sans aucun doute fait de lui une star. Bucky a commencé en tant que personnage mineur dans l’univers Marvel, mais des fans et des expéditeurs dévoués l’ont poussé dans le niveau supérieur. Ce n’est pas quelque chose qu’il semble tenir pour acquis. Peut-être que Stan sortira un jour et dira ce qu’il pense. Pour le moment, ce n’est qu’un article sur les réseaux sociaux déroutant qui fait allusion à une opinion, mais n’offre pas grand-chose d’autre.

