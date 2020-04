La puissance pop incroyablement sérieuse d’Adam Schlesinger

«All Kinds of Time», l’une des centaines de chansons apparemment parfaites écrites ou écrites par Adam Schlesinger, est la meilleure et la plus rare alchimie du rock’n’roll: elle transforme en quelque sorte son cliché d’annonceur de football titulaire de cheeseball en un écrasant écrasant belle célébration de l’immortalité juvénile et, ce faisant, réalise une sorte d’immortalité elle-même. Rarest le sous-vend, vraiment: aucun autre auteur-compositeur de l’histoire n’a jamais réussi à faire cette chose spécifique auparavant. Schlesinger est décédé mercredi, à 52 ans, des complications du coronavirus. C’est la première de ses chansons à être répétée pendant des heures.

C’est une ballade puissante; il commence par une guitare acoustique plaintive et prend lentement de l’élan sonore et narratif à partir de là. Il apparaît sur Welcome Interstate Managers en 2003, le troisième album de Fountains of Wayne, savants de la pop pop new-yorkaise, un quatuor joculaire dirigé par Schlesinger et son collègue et chanteur principal Chris Collingwood. C’est extrêmement intelligent mais fermement pas une blague condescendante. “Toutes sortes de temps”, après tout, c’est exactement ce que le cliché du titre suggère: “Le jeune quart-arrière / Attend le claquement / Quand soudain tout commence à avoir du sens”, croise Collingwood, comme si c’était le la plus belle et la plus profonde image du monde, et bien sûr, soudainement. Le dernier verset va comme ceci:

Il regarde vers la gauche

Il regarde à droite

Et là, dans un rayon de lumière doré

Est son homme ouvert

Tout comme il l’avait prévu

Le monde entier est à lui ce soir

La chanson et le pass sont tous deux suspendus dans l’air, évanouis et dans l’expectative, puis, boom: une première explosion de dance-floor-a-junior-high-dance d’extase d’arène-rock électrique. Parfait.

“Pour le meilleur ou pour le pire, mes chansons ne sont généralement pas aussi abstraites”, a écrit Schlesinger dans le New York Times en 2013. “Peut-être que c’est parce que je n’ai jamais pris assez de drogues. Mais j’ai tendance à écrire des chansons qui portent sur quelque chose d’assez spécifique. » Quant à cette chanson en particulier:

Certes, c’était une idée hokey sur le papier, mais je me suis souvenu d’une chanson mélancolique de Paul Simon intitulée «Night Game», qui ne concerne pas vraiment le sport, et j’ai cherché un peu ce sentiment. J’ai d’abord travaillé sur les paroles de mon idée, puis j’ai essayé de la mettre en musique avec un ralenti. Lorsque la NFL a par la suite octroyé une licence à cette chanson pour un spot mettant en vedette des séquences au ralenti classiques de quarts-arrière, je n’aurais pas pu être plus heureux, car je sentais que cette idée devait être venue.

Sur les disques de Fountains of Wayne, les idées sont toujours venues, peu importe à quel point elles sont bizarres, idiotes, ou écrasantes, ou de préférence toutes les réponses ci-dessus. Leur premier album éponyme de 1996, qui démarre avec le ver d’oreille croquant classique instantané «Radiation Vibe», est entré dans une ère de rock alternatif qui pourrait sévèrement faire face aux gars qui essayaient d’être trop intelligents, trop drôles, trop banlieusards trop flagrants, aussi sympathique aux perdants du monde. «Il a son bras autour du rêve de chaque homme», lance le refrain à un raveur maladroit appelé «Leave the Biker», la distorsion de la guitare aussi pure que la caractérisation. “Des miettes dans sa barbe du Seafood Special.” La chanson la plus accrocheuse de l’album pourrait être celle intitulée «S’il vous plaît, ne me rockez pas ce soir.

En parlant de banlieue flagrante, le morceau sur Utopia Parkway de 1999 que j’aime le plus est la douce chanson pour piano «Prom Theme», qui, comme d’habitude, est exactement ce qu’elle dit, et dont le dernier couplet est un triomphe d’un autre genre:

Nous voici enfin

Nous manquons d’essence

L’air devient épais

Les filles se sentent malades

On s’évanouira sur la plage

Nos clés juste hors de portée

Et bientôt nous dirons au revoir

Ensuite, nous travaillerons jusqu’à notre mort

Tout cela est assez proche de l’objectivité hilarante, mais la chanson prend également au sérieux les désirs et les besoins, les joies et les douleurs de ses personnages: une production Schlesinger a tendance à s’améliorer plus elle creuse, plus ses détails semblent banals. La grandeur de «All Kinds of Time» dominerait absolument même le plus grand album d’un groupe moins important, mais Welcome Interstate Managers a également le plus grand et le plus excitant tube de Fountains of Wayne, «Stacy’s Mom», qui ressemble à 12 de vos chansons Cars préférées hurlant simultanément, et est immédiatement suivi par la chanson la plus triste du groupe, “Hackensack”, une étude extrêmement détaillée d’un perdant amoureux qui désire ardemment une belle camarade de classe qui a fui Hackensack pour la célébrité hollywoodienne et ne sera jamais de retour. Vous pouvez probablement penser à quelques grands rock’n roll qui se sont spécialisés dans l’évocation de l’agonie et de l’extase du New Jersey. Schlesinger se tient parmi eux.

Plongez n’importe où dans le catalogue du groupe (leur dernier album était le ciel plein de trous extra-mélancolique de 2011) et vous plongerez dans un trou de lapin de maître-compositeur. Tout à l’heure, j’écoutais «Someone to Love», le premier morceau de leur album Traffic and Weather de 2007, un jam épineux mais bien sûr acharné de New Wave sur deux Brooklynites solitaires – Seth Shapiro et Beth McKenzie, parce que les personnages de Fountains of Wayne les chansons obtiennent souvent des noms complets et ont toujours des arrière-plans tolstoïens, destinés à se rencontrer mignons et à tomber amoureux l’un de l’autre. Et au milieu de la chanson qui ne dure pas tout à fait quatre minutes, je me suis tellement investi dans cette histoire que j’ai googlé les paroles parce que je voulais voir comment cela se terminait. Schlesinger s’est spécialisé dans les chansons suffisamment denses et vives pour qu’elles valent la peine d’être gâtées.

Ou peut-être le connaissez-vous pour les chansons qu’il a écrites pour ces films que vous aimez, des chansons si centrales au récit et au drame et à la crédibilité que ces films n’existeraient pas autrement. Il a écrit l’exquise confiture one-hit-wonder des années 60 qui a donné le premier film de Tom Hanks en 1996, That Thing You Do! son titre; pour la romcom Music and Lyrics de Drew Barrymore-Hugh Grant 2007, il a écrit la tendre ballade «Way Back Into Love» pour que cette romance et une grande partie de l’intrigue du film se reflètent. Le voici sur scène, chantant l’une des chansons qu’il a écrites pour le remake de Josie and the Pussycats en 2001.

En dehors de Fountains of Wayne, dans les années 90, Schlesinger a cofondé le groupe pop chic et orageux Ivy, et en 2009, il a rejoint le super groupe délirant power-pop Tinted Windows aux côtés de James Iha de Smashing Pumpkins, James Iha de Hanson, Taylor Hanson de Hanson et Bun E. de Cheap Trick. Carlos, pourquoi diable pas. Plus récemment, il a écrit ou co-écrit 157 chansons pour la comédie CW très appréciée Crazy Ex-Girlfriend, dont mon préféré est «I Gave You a UTI», bien que basé sur la co-créatrice de l’émission «Egobituary» de Schlesinger, Aline Brosh McKenna, publiée sur Twitter. Mercredi soir, je me réchauffe rapidement vers «Qu’est-ce que ça va être?».

Ce qui, comme vous pouvez le voir, est une autre ballade au piano et un autre hommage mélancolique à une personne malchanceuse qui devient, grâce à l’attention attentive et professionnelle de Schlesinger, mais aussi tout à fait magique, quelqu’un.

Je connais cette ville comme le dos de ma main

Mais je ne suis pas si fan du dos de ma main

Parce que si vous regardez de très près ces petits poils et veines

Vous vous dites: “Les mains sont en quelque sorte grossières”

C’est difficile à expliquer

Il est facile d’expliquer ce qui rend cela ridicule, mais il est beaucoup plus difficile de comprendre ce qui le rend également transcendant. C’est juste une autre chanson parfaite qu’il a écrite, une parmi des centaines.