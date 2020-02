La punition qu’Uriel Antuna et Cristian Calderón recevront

Après avoir été impliqué dans des controverses, Uriel Antuna en raison de certaines photos qui ont fuité lors d’une fête essayant de conquérir une femme qui n’est pas sa femme et Cristian Calderón qui a été vu dimanche ancêtre lors d’un concert de groupe, a été puni par le Guadalajara Sports Club, qui, par une déclaration officielle, a fait savoir qu’il avait une sanction économique et sportive.

«Aux fans et aux médias:

L’engagement et la discipline sont des pratiques et des valeurs indispensables au fonctionnement d’une équipe gagnante. C’est et sera toujours la conviction de notre institution de former et d’exiger que nos joueurs recherchent ces valeurs dans leur comportement sur et hors du terrain.

En conformité avec le système de conséquences qui régit notre code de conduite, nous avons appliqué une sanction économique et sportive à Uriel Antuna et Cristian Calderón pour les récentes infractions commises à de tels statuts.

Les deux joueurs ont accepté cet appel à l’attention et ont confirmé leur engagement envers l’institution de démontrer continuellement le désir d’améliorer leur attitude et de respecter les valeurs de Chivas.

Cordialement,

Guadalajara Sports Club ”

Ce fut la déclaration qui a pris hier le troupeau sacré.

‼ ️ | Des photographies d’Uriel Antuna ont circulé cette semaine en essayant de relier l’actrice Paola Villalobos; Le joueur est marié et en janvier il est devenu père. Https://t.co/ITMPYvt6yx

Mais précisément quelle sera la pénalité pour les deux joueurs?

Selon Telediario, Uriel Antuna sera puni de deux matches et Cristian Calderón avec un mois de salaire pour les manquements au code de conduite du club.

Juste ou excessif? Que pensez-vous, cher lecteur?