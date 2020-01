La querelle de Manchester United avec Raiola s’intensifie, Chelsea forcé d’attendre Sancho et Werner, les liens d’Arsenal avec Boateng expliqués

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de samedi et en ligne…

Manchester United a tenté de retirer le super-agent Mino Raiola des négociations de transfert avec Red Bull Salzburg sur la vente d’Erling Haaland, selon des informations. Le Daily Mail affirme que les Red Devils ont tenté de traiter directement avec le père des joueurs (l’ancienne star de Leeds et Man City, Alf-Inge) et ont complètement contourné son agent. Le rapport du Mail indique que Dortmund a donné à Raiola et au père de Haaland une “part importante” des futurs frais de vente de l’attaquant et donc le contrôle de son prochain déménagement – ce que United a refusé de sanctionner. – HISTOIRE COMPLÈTE

L’arrière latéral de Norwich City, Max Aarons, serait recherché par pas moins de quatre clubs de Premier League dans la fenêtre de transfert de janvier après sa brillante saison jusqu’à présent. La rumeur veut qu’Arsenal et Tottenham Hotspur mènent la course pour le joueur de 20 ans, bien que West Ham United et Everton aient également manifesté leur intérêt. Selon le Daily Mail, une offre d’environ 30 millions de livres sterling serait suffisante pour inciter Norwich à conclure un accord. – HISTOIRE COMPLÈTE

Max Aarons serait recherché par une multitude de clubs de Premier League

Jerome Boateng n’est pas le défenseur central d’Arsenal ce mois-ci, mais les Gunners pourraient opter pour lui comme une option bon marché. Il est entendu que le club préfère signer le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano. Mais selon les rapports, Arsenal craint de ne pas être à la hauteur d’un déménagement pour le joueur de 21 ans très bien noté, alors ils ont plutôt aligné Boateng. (Standard du soir)

Chelsea devra attendre s’ils veulent signer Jadon Sancho et Timo Werner. On pense que les Bleus sont désireux de signer les deux joueurs ce mois-ci, mais le Borussia Dortmund et le RB Leipzig n’écouteront aucune offre avant la fin de la saison. (Objectif)

L’Inter Milan aurait remporté la course pour signer la star de Tottenham, Christian Eriksen. Des rapports au Danemark affirment que les géants de la Serie A sont sur le point d’obtenir la signature du joueur de 27 ans. Manchester United, le PSG et la Juventus tournaient tous en rond, mais on pense maintenant que l’Inter est sur le point de finaliser un prix réduit de 20 millions de livres sterling pour Eriksen – qui n’a plus que six mois pour son contrat actuel avec les Spurs. (Ekstra Bladet)

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a révélé qu’il était candidat pour devenir le prochain manager de Liverpool avant la nomination de Jurgen Klopp à Anfield. Avant le derby du Merseyside au troisième tour de la FA Cup ce week-end, Ancelotti a admis avoir rencontré les propriétaires des Reds lors de leur recherche d’un nouveau patron en 2015. (Télégraphe)

Clayton Blackmore s’attend à ce que Paul Pogba reste à Man United

Besiktas veut garder en prêt le gardien de Liverpool Lloris Karius pour la campagne 2020/21, selon des informations en Turquie. Le gardien en est à sa deuxième saison d’un prêt de deux ans avec le club turc. Karius a quitté Liverpool en 2018 après son affichage semé d’erreurs lors de sa défaite finale en Ligue des champions contre le Real Madrid et l’arrivée de 67 millions de livres sterling du nouvel Alisson n ° 1. Le joueur de 26 ans a été n ° 1 à Besiktas pendant son prêt, mais malgré l’impressionnant, il ne semble pas y avoir d’avenir pour lui à Anfield. (Fanatik)

Manchester United pourrait décrocher Toni Kroos ou Adrien Rabiot dans un échange joueur plus argent, alors que le Real Madrid et la Juventus intensifient leurs efforts pour signer Paul Pogba. Le Français n’a cessé d’être lié à un déménagement et n’a plus que 18 mois pour son contrat actuel à Old Trafford. Selon des informations, la Juventus devrait offrir 60 millions de livres sterling et Rabiot évalué à 25 millions de livres sterling, qui a lutté pour la cohérence, dans le but de signer Pogba de United pour la deuxième fois de sa carrière. Il a également été signalé que Kroos, qui avait failli rejoindre United en 2014 depuis le Bayern Munich, pourrait arriver en janvier si un accord pouvait être conclu. (Le soleil)

