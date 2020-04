La radio de quarantaine de Tory Lanez est l’un de nos grands passe-temps d’isolement

Chaque semaine, Micah Peters étudie le monde de la musique – des nouvelles sorties aux tendances bouillonnantes en passant par les anniversaires à la fois grands et obscurs – et donne quelques recommandations.

La série Chixtape de Tory Lanez est une musique qui ne semble pas apte à un moment ou à un lieu spécifique autre qu’actif – comme dans le corps après un intérêt amoureux dans une rue de la ville visiblement vide – la cour. Le nom est un portemanteau maladroit de «poussins» et de «mixtape», et toutes les chansons sont des allusions terrestres sur de vieilles confitures de boner. Comme moi, Lanez est dans la fin de la vingtaine, ce qui signifie qu’il était également au lycée pour la chorégraphie du chat du milieu des années 2000 hey shawty – ssance. Il a exploité cette nostalgie pour cinq versements Chixtapes à des rendements toujours décroissants, les derniers se révélant les plus inefficaces: le frisson de félicitations d’identifier les hymnes de harcèlement de rue et les caractéristiques surprises de T-Pain, Ludacris, Lil Wayne, Mario et d’autres n’étaient pas suffisants pour soutenir Chixtape 5 de 2019 sur 18 pistes. Les gens se sont présentés pour la première itération commerciale du projet, mais des échantillons coûteux ont signifié que Lanez a perdu de l’argent dessus, malgré les débuts de Chixtape. 2 sur le tableau des albums Billboard. Ajoutez à cela ses affirmations sur le fait d’être le roi du R&B, et Lanez, à la fin de l’année dernière, avait cultivé une réputation non seulement d’être créative, mais délirante.

Et puis est venue Quarantine Radio, ce qui fait de lui plus qu’une simple entreprise.

Qu’est-ce que la radio de quarantaine? Un morceau de bois flotté dans une tempête. Une brise dans le marasme malheureux. Une légère pluie d’avril dans un désert sans fin. Un endroit où Tiffany Haddish joue à des jeux à boire et la star du porno à la retraite Kelsi Monroe twerks à “Back That Azz Up” pendant qu’un ami verse du lait de fraise sur elle, ce qui, selon mes tendances, le week-end dernier, était aussi important que Donald Trump penché dans la lumière l’autoritarisme. Imaginez si Nappy Boy Radio était une véritable station de radio, et que vous y êtes à 98%.

Le concept est simple: Lanez est assis sur son canapé avec un micro contondant et un micro à main, durag délié, et le branle pendant plusieurs heures tout en jouant quelques favoris de la liste de lecture et en invitant les invités “sur scène” à se déchaîner. Il est un grand showman: derrière peut-être la bataille du DJ Premier-RZA samedi dernier, c’est l’un des meilleurs contenus proposés depuis qu’IG Live est devenu la nouvelle radio il y a un peu plus d’un mois. Cela a commencé avec Lanez qui regardait le Club Quarantine du DJ D-Nice et se dit qu’il pourrait être amusant d’avoir des affrontements sonores avec ses amis. C’est un bien meilleur moyen pour lui d’exprimer son côté excitant sur le principal, ainsi que son affinité pour les grandes chansons pop: son premier set était principalement composé de vieux trucs “des années 90, comme” NSYNC et Britney Spears “. Puis Bryson Tiller a rejoint le livestream. Et puis Justin Bieber. Et à partir de là, il a continué à faire boule de neige – il y a eu jusqu’à 310 000 téléspectateurs à la fois (lorsque Drake était en ligne).

Vous avez vu apparaître Quarantine Radio par rapport au terme «temps du démon», qui est davantage une déclaration qu’une période temporelle. “L’heure du démon” signifie qu’il est temps de “mettre un démon”, ce qui signifie qu’il est temps pour l’hôte de céder du terrain à un invité avec des genoux forts et des inhibitions lâches. Je dis tout cela pour que vous puissiez comprendre cette phrase: «Le temps des démons» s’est produit si fréquemment sur Quarantine Radio qu’Instagram l’a fermé pendant un certain temps.

Il est déjà de retour et au moment d’écrire ces lignes, Tory Lanez offre des prix en argent pour les réponses aux questions triviales sur ce nouveau projet, The New Toronto 3. À 16 pistes, c’est long, mais il vole pratiquement par rapport à 2016, je vous ai dit, qui en comptait 28, dont d’innombrables sketchs. New Toronto serait son dernier album avec Interscope. “Je vais devenir totalement indépendant”, a-t-il déclaré dans une récente interview. «Je ne suis pas là pour jouer à des jeux. J’y travaille depuis 10 ans et je suis toujours pertinent. ” En effet, il y a beaucoup de rappeurs paranoïaques sur la solitude du succès et le poids insupportable de tout l’argent qu’il gagne, mais «10 F * CKS» est le seul vrai moment hors concours de New Toronto. S’adressant à DJ Ebro sur Beats 1, il a déclaré que le monde n’avait même pas connu sa meilleure musique, qu’il avait gardé quelques «chansons d’or» du label.

Sûr. Pour le moment, je suis plus préoccupé par le statut de la radio de quarantaine – cela arrive tous les deux jours, mais selon que le gouvernement canadien choisit ou non «d’ouvrir» le pays à la fin du mois, la radio de quarantaine peut être interrompue. “Si nous sommes [still in quarantine] nous ramènerons un autre mois de QR », a déclaré Lanez sur Instagram. “Sinon ALORS NOUS EN DEHORS DE NIGGAAAA.”

Maintenant, pour quelques recommandations:

«Chef des délinquants», Kid Cudi

Le premier single solo de Kid Cudi en trois ans est un changement marqué de rythme par rapport à ses trois derniers albums, la collaboration Kanye Kids See Ghosts, Passion, Pain & Demon Slayin ’et Speedin’ Bullet 2 Heaven. Chacun s’appuyait principalement sur la voix de Cudi en tant qu’instrument, chacun défini par un son qui pouvait être librement identifié comme de la musique rap.

Maintenant, je ne suis pas ici sur Internet d’Al Gore pour essayer de vous dire que Cudi a jamais été un rappeur de rappeur, juste qu’il peut et a fait mieux qu’une fois gémit de façon apathique “son vagin est humide!” “Leader of the Delinquents” est aussi explosif que Cudi est capable d’être, et il obtient des lignes intelligentes ici, pour la première fois depuis ce qui semble être un moment.

«Elle pense», Buddy

Si vous faites du rap quelque peu mélodique à Los Angeles, il y a de fortes chances que vous ayez fait appel à l’un des deux amis de Buddy et OverDoz, Kent Jamz, pour que les choses se mettent en place. Ils ont tous deux un penchant pour le rembourrage de chansons avec un tas de mini-crochets immédiats comme: «Elle me voit à la télévision et maintenant elle pense qu’elle tombe amoureuse / Elle a fumé toute mon herbe et maintenant elle pense qu’elle tombe amoureuse . “

Si cela et “Hollyhood” doivent être poursuivis, ce projet conjoint éventuel sera absolument parfait pour cet été que nous n’obtenons pas.

“Gin & Juice (Remix de quarantaine)”

Chaque partie de ceci est lisse, mais j’étais absolument surpassé par “Je n’aime pas 2020, 2020 je n’aime pas.”