La rage au volant de Martin Truex Jr. contre ses coéquipiers est un chef-d’œuvre

Bienvenue dans NASCAR Feud of the Week de FTW, où nous fournissons une ventilation détaillée des dernières controverses et problèmes absurdes, drôles et parfois légitimes dans le monde de la course.

Avoir de nombreux moments de rage sur route à travers les trois premières courses de la saison 2020 NASCAR Cup Series est assez standard. Mais ce n’est pas incroyable d’avoir des points forts.

Dimanche, Martin Truex Jr. a eu une journée difficile à l’Auto Club Speedway, se déchaînant plusieurs fois dans l’Auto Club 400, y compris chez ses coéquipiers de Joe Gibbs Racing et son équipe de stands après un arrêt douloureusement lent. Il a également commencé la course en 38e après que sa voiture ait échoué à trois reprises à l’inspection de pré-qualification, ce qui n’a donc pas aidé.

Et malgré le fait que le champion de 2017 ait grimpé à l’avant à un moment donné, Truex a terminé 14e, ce qui est en fait son meilleur résultat jusqu’à présent dans une ouverture décevante.

Les faits saillants radiophoniques de la course de dimanche, bien sûr, comportaient des commentaires enflammés de nombreux suspects habituels, comme Kyle Busch, Clint Bowyer et Ryan Blaney.

Mais rien ne dépasse Truex, qui a connu des effondrements scandaleux au début des saisons passées. Voici donc quelques-unes de ses meilleures citations de rage au volant de la course 2020 Cup Series de l’Auto Club Speedway.

Commençons par celui-ci qui circule toujours sur NASCAR Twitter. Dans la première étape (60 tours) de la course, Truex cherchait la main de ses coéquipiers de Joe Gibbs Racing, Denny Hamlin dans la Toyota n ° 11 et Erik Jones dans la Toyota n ° 20. Et il était assez en colère quand il ne l’a pas compris.

Truex: le 20 et le 11! Ils peuvent tous les deux m’embrasser!

Clayton Hughes, observateur: 10-4 sur le baiser.

Dans une conversation ultérieure avec son nouveau chef d’équipe, James Small, Truex a expliqué un peu plus calmement ce qui se passait. Mais ils critiquaient toujours les autres équipes JGR.

Truex: Je viens de me faire prendre dans un mauvais endroit dans le trafic. Cela nous a tués. J’ai aussi tué mes pneus avant.

Petit: n’aide pas quand nos coéquipiers nous font la course comme des jackasses chaque semaine aussi.

Truex: Ouais, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement m’aider à me pousser par le gars suivant et ne pas repousser le gars suivant derrière moi. Je ne comprends tout simplement pas cela. C’est comme, un peu stupide.

Alors que la frustration du pilote Toyota n ° 19 était en grande partie dirigée contre ses coéquipiers, il n’était pas satisfait de beaucoup d’autres pilotes sur la piste. Il a menacé de détruire Joey Logano dans la Ford n ​​° 22, et la paire a un peu d’histoire ensemble dans notre série NASCAR Feud of the Week. Il a également menacé de se venger de Logano avant, mais n’a pas (encore) donné suite.

Truex: Dites au 22 que j’aurais dû le détruire. La prochaine fois, je le ferai.

Hughes: Oui, monsieur. Fatigué de cela.

À environ deux minutes dans la vidéo ci-dessus, il semble que le n ° 19 se heurte à l’arrière du n ° 22, mais pas assez pour détruire quelqu’un.

Une plainte commune de Truex est également revenue pendant la course sur la piste de deux milles: des voitures rodées.

Truex a dirigé sa rage au volant de voitures qui ne se dérangent pas des voitures sur le tour de tête – il n’est certainement pas le seul conducteur non plus – et c’était vrai à l’Auto Club Speedway alors qu’il traversait la circulation, selon cette citation radio par Jeff Gluck de The Athletic:

“Ces gars-là ne savent pas où ils en sont!”

Le pilote Toyota n ° 19 ne semble pas non plus faire de pause en ce qui concerne les arrêts aux stands. Un événement désastreux en novembre – son équipe a accidentellement échangé des pneus gauche et droit – lui a sans doute coûté un deuxième championnat. Au Daytona 500 en février, il a claqué dans une boîte de carburant voyous de l’équipe de Chase Elliott tout en conduisant sur la route des stands avant de finalement s’écraser.

Et puis dimanche, un arrêt au stand lors de la dernière étape de la course a pris beaucoup plus de temps qu’il n’aurait dû.

Truex: Qu’est-ce qui se passe?!

Petit: je ne suis pas trop sûr pour le moment. C’est quelque chose avec le pistolet.

En fait, le changeur de pneus arrière de l’équipe a eu une crampe au milieu de son travail – ces gars sont absolument des athlètes aussi – et Truex n’a pas été en mesure de rattraper les positions qu’il a perdues.

Et plus tard dans la course, la fureur de Truex a été redirigée vers ses coéquipiers, en particulier Hamlin. Encore une fois, Truex cherchait de l’aide de Hamlin, et quand il ne l’a pas obtenue, il semblait presque résigné à ce sujet:

Truex: Combien de fois, Denny? Combien de fois?

De son côté, Hamlin a tenté de s’expliquer par la radio de son équipe:

Hamlin: Dis-lui quand il est venu à mon arrière droit, ça devient serré.

Chris Gabehardt, chef d’équipe: Il s’en fiche de ça, mon pote. Tu dois juste te faire, mec. Vous pilotez la 11 voiture.

Quoi qu’il en soit, Truex n’était pas content, et cela a presque certainement rendu les réunions de l’équipe Joe Gibbs Racing cette semaine un peu intéressantes, pour dire le moins.

“Je suis en difficulté ici. Je laboure mes dégâts. “

