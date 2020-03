La raison de la façon extravagante d’Antonio Mohamed de s’habiller

Antonio Mohamed Il est l’un des stratèges les plus reconnus de ces derniers temps et non seulement pour ses récents succès, mais aussi pour son élégance dans l’habillage, mais ce n’est pas une pratique longue car il l’a toujours fait depuis ses débuts sur le banc.

Dans une interview pour le portail Mediotiempo, Federico Lussenhoff, compagnon du «Turco» dans l’ensemble des Neza Bulls de 1997 a révélé que la façon dont vous vous habillez Mohamed est un promesse depuis ce temps.

Le «Colorado» a mentionné que, alors qu’ils étaient dirigés par Enrique Meza, l’actuel technicien du Club de football de Monterrey il a avoué qu’un jour il formerait une équipe et qu’il serait le «plus fachero» (élégant).

“J’ai beaucoup parlé avec le Turc et toujours quand nous nous réunissions, parce que nous allions nous entraîner avec le Turc, Silvio Rudman, Martín Vilallonga; après Germán Arangio nous a rejoint, nous avons beaucoup parlé et dit qu’il allait devenir entraîneur”, a-t-il déclaré.

“Il a vu beaucoup de football et (il a dit) qu’il allait être le mieux habillé; je ne sais pas comment on lui dit au Mexique, le plus ‘fachero’ de tous dans la banque de remplacement; qu’il allait être l’entraîneur qui s’habillait le mieux et qui le mieux Il dirigerait. Cela dit à l’époque “, a-t-il ajouté.

Cette promesse a été remplie par le stratège argentin, atteignant son stade où il a dirigé la Celtic de Vigo dans Espagne, attirant les yeux de tous L’Europe pour son allure distinguée.