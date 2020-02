La raison pour laquelle Casemiro est revenu avant ses vacances qui fera tomber Madrid amoureux

Carlos Henrique Casimiro est un autre joueur de l’équipe du Real Madrid, le seul milieu de terrain de l’équipe. Son importance est vitale pour le jeu collectif et il le sait. Par conséquent, des détails comme celui-ci feront que les fans vous apprécieront beaucoup plus.

Dans une interview avec El Transista de Onda Cero, Casemiro a révélé la raison pour laquelle il avait écourté ses vacances et rejoint la pré-saison auparavant. Le joueur avait la permission du club de se joindre plus tard à son concours dans la Copa América. Mais la défaite 3-7 contre l’Atlético de Madrid a précipité son retour.

Casemiro a également fait part de ses sentiments sur le match et de son absence, qui ont été décisifs pour revenir à la dynamique de l’entraînement: “Je me sentais mal de voir mon équipe perdre 3-7 et j’étais en vacances, et on m’a demandé de revenir être avec l’équipe. ” Il a également reconnu qu’il “n’était peut-être pas le joueur qui pouvait changer les choses”, mais il s’est également dit qu’il ne pouvait pas aller loin: “Ce n’est pas dans mon profil de voir mes coéquipiers en perdre sept et rester en vacances en voyant comment je ils ont besoin. “

Le joueur a fini de se souvenir de ce moment en racontant ce que Zidane a reçu avec l’avance de son retour, ce qui ne l’a pas surpris: “Il m’a remercié et s’est très bien comporté avec moi. Je pense que c’est normal. Je pense aussi que valeur parce que je suis important pour l’équipe “