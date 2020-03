La raison pour laquelle Héctor Herrera a perdu la propriété d’Atleti

Le directeur technique argentin, Diego “Cholo” Simeone Il a avoué la raison pour laquelle, le milieu de terrain mexicain, Hector Herrera il a perdu sa position de partant dans l’équipe de l’Atlético de Madrid, lors d’une conférence de presse que l’entraîneur a mentionné, “une blessure qui l’a laissé un mois” et d’autres joueurs qui ont profité de “son opportunité” ont joué.

Le footballeur aztèque est passé de plus en moins, de moins en plus et de plus en moins, encore une fois, il a connu une saison irrégulière à cause de décisions techniques et de blessures malheureuses: “Au début on n’en a pas tenu compte car on en avait d’autres ses compagnons qui se débrouillaient très bien. Il a commencé à grandir, à jouer, à être important et il a eu une blessure qui l’a laissé un mois “, a expliqué le stratège.

Malheureusement pour l’ancien capitaine de Porto, une blessure de tendinopathie de l’adducteur gauche de dernière minute, l’a exclu de la formation de départ en Liga contre le Real Madrid le 1er février, et depuis lors, il a perdu encore cinq matchs, mais pendant deux semaines Il est revenu au travail de groupe.

“Et dans ces trente jours (hors blessure) il y en a d’autres qui jouent. Ceux qui jouent saisissent l’opportunité, Llorente apparaît et, comme la vie, on quitte un espace et un autre l’occupe. Ensuite, il faut travailler pour rentrer pour l’obtenir “, at-il dit.

Jusqu’à présent cette saison, Hector Herrera Il a disputé 22 matchs officiels, dont 13 en entrée; 14 en Ligue, 5 en Ligue des Champions, 2 en Super Coupe et 1 en Copa del Rey.