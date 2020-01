La réaction amusante de Danica Patrick face aux supporters des 49ers face à la perte d’Aaron Rodgers

Le match de championnat NFC de dimanche était difficile à regarder pour les fans des Packers de Green Bay, les 49ers de San Francisco prenant une avance de 27 zips avant de gagner, 37-20, et de réserver leur voyage au Super Bowl. Cela inclut Danica Patrick, qui, bien qu’elle ait été élevée comme fan des Chicago Bears, encourage maintenant Green Bay et son petit ami Aaron Rodgers.

Après la défaite, Patrick a offert un message sincère et encourageant à Rodgers et aux Packers, mais peu importe la confiance qu’elle avait dans le quart-arrière ou l’équipe, il semble qu’elle savait que c’était fini avant qu’elle ne soit réellement.

Participant à une série de conférences mardi à Rancho Mirage, en Californie, la pilote NASCAR à la retraite a parlé de son expérience lors du match de championnat NFC à San Francisco dimanche et a partagé un détail hilarant sur la perte par éruption.

Via The Desert Sun à Palm Springs:

“Alors que je marchais pendant la mi-temps (les Packers suivaient 27-0), les fans de 49ers me voyaient et disaient simplement” Désolé “ou” Ce n’est pas encore arrivé, Aaron nous a amenés là où il nous veut “”, a-t-elle déclaré. “Et je me disais:” C’est très gentil de votre part, mais non. “”

C’est juste, car alors qu’elle loue régulièrement les capacités de son petit ami sur le terrain (et sa «chaleur»), un déficit de 27 points avec une apparition au Super Bowl sur la ligne est terriblement difficile à surmonter – en particulier contre une équipe comme les 49ers et leurs défense de conférence.

Après la perte des Packers, Patrick, l’un des pom-pom girls les plus vocaux de l’équipe, a écrit sur Instagram, en partie: “Quelque chose me dit que ce n’est que le début d’une bonne longue course” pour Green Bay.

