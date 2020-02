La réaction d’Álvaro Morata aux chansons du Bernabéu: “Je transpire”

Malgré son passé de footballeur Real Madrid, l’avant de 27 années, qui a souligné dans l’ensemble rojiblanco, déclare généralement son amour inconditionnel à l’ensemble rojiblanco chaque fois qu’il en a l’occasion. Certaines de ses déclarations n’ont pas plu aux fans de merengues et l’ont montré à Álvaro Morata à son retour à Santiago Bernabéu samedi dernier.

Les chansons du Bernabéu à Álvaro Morata

“Comme tu es mauvais, Morata, comme tu es mauvais!, ils lui ont chanté à plusieurs reprises depuis les tribunes. Aussi: “C’est un rat, Morata est un rat!” De plus, quand il a été remplacé par une blessure, un accident qui lui fait douter du match qui affrontera l’Atlético de Madrid avec le Liverpool en Ligue des champions, il a dû écouter: «Ay Morata, ay Morata, vous n’avez jamais voulu le voir, vous avez toujours été un remplaçant, dans la Wanda, perdez-vous!“

Le «Mono» Burgos est rapidement allé réconforter l’attaquant et lui, alors qu’ils capturaient les caméras de «The Day After», a répondu: «Je le sue, mon oncle” Plus serein, après la défaite de son équipe 1-0 dans le derby de Madrid, Álvaro Morata a écrit sur ses réseaux sociaux: «Fiers d’appartenir à ce club !! Fier d’être un Indien !! Aujourd’hui comme toujours et plus que jamais ¡Forza Atleti !!“

Fiers d’appartenir à ce club !! Fier d’être un Indien !! Aujourd’hui comme toujours et plus que jamais, FORZA ATLETI !! pic.twitter.com/Fa6hu6aAhf

– Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 1 février 2020

Álvaro Morata a accusé le Real Madrid de ne pas l’avoir laissé signer pour l’Atlético

“Jusqu’à cinq étés, il y avait la possibilité d’aller à l’Atlético. J’ai toujours dit oui. Le président le sait, l’entraîneur le sait. Il fut un temps où un joueur de l’Atlético partait pour Madrid et je pensais qu’avec ça il m’ouvrait un chemin, mais au final ils ne voulaient pas que je finisse par y jouer. Mais au final la vie tourne, j’ai pu quitter Madrid pour finir à nouveau à l’Atlético. C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Morata récemment dans une interview pour Jugones.