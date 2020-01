La Real Sociedad annonce que Willian José restera dans l’équipe

Après que Tottenham se retirera de l’offre par l’avant de 28 années, l’équipe de Saint-Sébastien ne négociera pas pour lui avec d’autres équipes. Avant la fermeture imminente du marché, ce qui ne permettrait pas à la Société réelle trouver un substitut aux garanties en Willian José, le tableau txuri-urdin a fermé ses effectifs comme annoncé sur Twitter.

Willian José et Diego Llorente continueront dans la Real Sociedad, Rubén Pardo ne sera pas

“En ce dernier jour de marché, des travaux sont en cours pour fermer la sortie du club de Rubén Pardo. Dans le marché d’hiver, il n’y aura plus de mouvements dans le modèle actuel. L’enthousiasme et l’ambition pour le reste de la saison sont maximaux et cela nous amène à rechercher la stabilité de cette équipe jusqu’à la fin de la saison », a expliqué la Royal Society. Avec ces mots, le club a fermé la porte à Willian José et Diego Llorente, qui dans les dernières heures a été tenté par Robert Moreno, qui voulait l’emmener avec lui pour Monaco.

Rubén Pardo abandonnera la Real Sociedad sur le marché d’hiver

En ce qui concerne Rubén Pardo, il met fin au contrat avec le Société réelle à la fin de ce cours et n’entre pas dans les plans d’Imanol Alguacil. En remerciement pour les 14 ans qui ont fait partie de l’équipe txuri-urdin, l’équipe Donostiarra facilitera leur départ vers le Girondins de Bordeaux, qui recherche une pièce détachée pour Aurélien Tchouaméni après avoir signé pour Monaco.

