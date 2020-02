La recherche éternelle des Knicks pour un sauveur les a conduits à Leon Rose

Le prochain sauveur des Knicks de New York est toujours au coin de la rue. Peu importe à quel point la franchise est mal positionnée à un moment donné, les Knicks ont une capacité singulière à repousser un stratagème farfelu qui sauvera finalement et heureusement l’organisation de soi.

Leon Rose, un super agent de la CAA, porte désormais le poids du label en tant que nouveau président de l’équipe. Rose remplace Steve Mills, qui a été licencié mardi après avoir été le principal responsable du front office des Knicks depuis le départ de Phil Jackson en 2017. Alors que le moment du départ de Mills était étrange à venir deux jours seulement avant la date limite de la NBA, peu de Knicks les fans vont bouleverser la nouvelle: depuis que Mills a pris un rôle de premier plan au front-office en 2013, les Knicks n’ont pas fait de match éliminatoire et affichent le pire pourcentage de victoires de la NBA à 32,8%.

Le candidat de rêve des Knicks aurait été Masai Ujiri, présent du champion en titre des Toronto Raptors. Ujiri a gagné le respect des Knicks en les déchirant dans les échanges de Carmelo Anthony et Andrea Bargnani, mais il était toujours sous contrat avec les Raptors la saison prochaine. Les Knicks avaient besoin d’une autre option étincelante qui pourrait promettre une solution rapide, et c’est ce qui les a menés à Rose.

Rose est une location classique des Knicks dans tous les sens. Les Knicks avaient des liens étroits avec la CAA au cours de la dernière décennie, et des allégations persistaient pendant des années selon lesquelles l’agence était en quelque sorte un shadow runner pour la franchise. Alors que Rose est l’un des hommes les plus connectés du sport, il n’a aucune expérience en front office.

À chaque nouvelle saison, un sauveur des Knicks différent est promis. C’est l’histoire de New York avec la CAA et tous les sauveurs précédents qui n’ont pas réussi à les sauver récemment.

Les Knicks ont une longue histoire avec CAA

Avant l’embauche de Phil Jackson en tant que président des Knicks en 2014, la CAA était profondément ancrée dans toute l’organisation. Jackson a promis de nettoyer les liens entre l’agence et la franchise qui menaçaient de compromettre la prise de décision des Knicks pendant des années.

La CAA a représenté Carmelo Anthony, que les Knicks ont échangé avant l’agence libre et a ensuite signé à nouveau pour une extension maximale. La CAA représentait J.R.Smith, qui est devenu le sixième homme de l’année avec les Knicks. La CAA a également représenté son frère Chris Smith, qui a fait son chemin sur les Knicks malgré le manque de qualifications pour conserver une place sur la liste NBA. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l’ancien entraîneur des Knicks, Mike Woodson, a changé d’agence pour devenir CAA en 2012 pour conserver son emploi. L’ancien directeur général adjoint (et actuellement directeur général de la Knicks G League) Allan Houston et le directeur du personnel des joueurs Mark Warkentien étaient également représentés par la CAA.

Dans une histoire ESPN de 2014, un joueur des Knicks a déclaré au journaliste Chris Broussard que la franchise jouait aux favoris des clients de la CAA.

“Vous voyez comment les gars de la CAA sont traités différemment”, a expliqué le joueur. «Comment ils s’en sortent en disant certaines choses aux entraîneurs. Comment les entraîneurs leur parlent différemment de ce qu’ils parlent aux autres gars. C’est un problème.”

Les connexions des Knicks à la CAA étaient pour la plupart en sommeil depuis – jusqu’à présent.

Il y a toujours quelqu’un qui est censé sauver les Knicks

Vous vous souvenez peut-être que les Knicks ont été au centre des spéculations à l’échelle de la ligue à la même période l’année dernière. New York a fait le plus grand pas en avant de la date limite en échangeant Kristaps Porzingis avec les Mavericks de Dallas pour les jeunes joueurs et les choix de repêchage. Le mouvement a été principalement fait pour ouvrir deux créneaux de plafond de salaire maximum en agence libre, qui étaient censés aller à Kevin Durant et Kyrie Irving.

Durant et Irving sont allés à New York, mais pas les Knicks. Les Nets ont signé les deux joueurs, envoyant les Knicks dans une autre spirale et sur leur prochaine chasse à un sauveur. Voici quelques-unes des autres personnes promises comme sauveurs des Knicks.

James Lebron. New York a échangé Jamal Crawford et Zach Randolph en 2008 pour ouvrir un espace pour une course à James qui était à une saison et demie. Les Knicks ont ensuite renoncé à Jordan Hill, leur récent choix de loterie, pour faire annuler l’accord de Tracy McGrady avant 2010.

Carmelo Anthony. Après que les Knicks aient frappé James à l’été 2010, ils ont signé Amar’e Stoudemire – et seulement Stoudemire – avec leur casquette. Anthony est devenu la prochaine cible de la franchise à l’approche de la fin de son contrat avec Denver. Les Knicks concluraient un accord massif avec les Nuggets de Masai Ujiri pour obtenir Anthony, qui a passé 6,5 saisons avec les Knicks où il les mènera à trois apparitions en séries éliminatoires et à une victoire en séries éliminatoires avant d’être finalement chassé de la ville par …

Phil Jackson. Les Knicks recherchaient Jackson depuis 15 ans à un certain titre lorsqu’il a finalement accepté de devenir président de l’équipe en 2014. Son passage de trois ans avec la franchise a été un désastre absolu, entaché d’une querelle publique avec Anthony pour renoncer à sa clause de non-échange et les tensions croissantes avec Kristaps Porzginis, dont la sélection dans le projet de 2015 a marqué le plus grand succès de Jackson.

La chasse des Knicks pour un sauveur remonte à Michael Jordan en 1996. La seule constante depuis est Dolan, qui est devenu le propriétaire de l’équipe en 1999. Même lorsque Dolan obtient son homme, dans les cas de Jackson et Anthony, quelque chose va de travers. C’est l’histoire des Knicks depuis deux décennies.

Pourquoi les Knicks se sont-ils tournés vers Rose maintenant?

Les Knicks auraient été intrigués par l’idée d’un front office dirigé par un agent de joueurs après que les Lakers et les Warriors eurent du succès avec des modèles similaires dirigés respectivement par Rob Pelinka et Bob Myers.

Rose a toujours une énorme liste de clients dans toute la NBA. Karl-Anthony Towns, Devin Booker et Joel Embiid figurent parmi les meilleurs joueurs sous l’égide de la CAA. Les Knicks espèrent tirer parti des relations de Rose pour décrocher les types de superstars en libre agence qui leur ont échappé récemment.

Une chose est sûre: les Knicks ne peuvent jamais faire une location normale et construire de manière organique. Il y a toujours un coup d’agent libre au loin, ou un autre plan de réparation rapide qui résoudra comme par magie tous les problèmes de la franchise. L’attrait de New York en tant que destination d’agent libre est tout simplement trop fort, même s’il est purement hypothétique depuis trop longtemps.

Peut-être que Rose pourra enfin débarquer les Knicks les superstars des agents libres qu’ils désirent. Peu d’hommes dans la NBA sont aussi connectés ou respectés. Cela ressemble à un schéma Knicks typique à tous points de vue. Nous savons comment ceux-ci se terminent habituellement.