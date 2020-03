La recommandation du CDC pourrait suspendre le sport pendant longtemps

Dimanche soir, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont émis une recommandation d’annuler tous les événements en personne de 50 personnes ou plus pour les huit prochaines semaines, dans l’espoir que cela limitera la propagation de COVID-19, une souche de coronavirus.

Pour les ligues sportives professionnelles qui n’ont annulé que pendant 30 jours, il semble de moins en moins probable qu’elles pourront reprendre sur cette chronologie.

La NBA, la MLS et la LNH ont toutes au moins suspendu leurs saisons de mars, mais les délais initiaux de 30 jours que les ligues semblaient viser semblent maintenant improbables. Même l’espoir de jouer dans des stades vides semble désormais peu probable – deux listes d’équipes et de personnel de soutien dépasseraient la limite de 50 personnes recommandée par le CDC.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué qu’un certain nombre de propriétaires de la NBA envisagent déjà la mi-juin à la fin juin comme un retour ciblé, sans fans.

“Cette recommandation est faite dans le but de réduire l’introduction du virus dans de nouvelles communautés et de ralentir la propagation de l’infection dans les communautés déjà touchées par le virus”, écrit le CDC dans le communiqué. “Cette recommandation ne vise pas à remplacer l’avis des responsables locaux de la santé publique.”

Cette dernière phrase est importante. Le CDC fait une recommandation, pas une commande, et s’en remet aux conseils des responsables locaux de la santé publique.

De même, les lots pourraient changer au cours des deux prochains mois. Mais il semble de plus en plus probable que nous pourrions passer très longtemps sans sport.

