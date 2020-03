La reconstruction des Panthers repose sur l’octroi aux meneurs de jeu de Teddy Bridgewater

Les Panthers ont rompu avec la tradition en 2019 en ratant les séries éliminatoires pour des années consécutives pour la première fois depuis 2012. Cela a lancé une reconstruction à petite échelle qui s’est transformée en une grande.

Cam Newton est devenu le dernier vétéran titulaire à quitter la Caroline lors de sa libération ce printemps. Il a rejoint une liste distinguée qui comprend Ron Rivera, Luke Kuechly et Greg Olsen parmi les grands noms qui ont quitté ou ont été forcés de quitter Charlotte. L’offensive des Panthers appartient maintenant au quart-arrière nouvellement signé Teddy Bridgewater. Il va avoir besoin d’aide pour ramener l’équipe en séries éliminatoires.

Carolina Panthers (5-11), séries éliminatoires manquées

Le nouvel entraîneur Matt Rhule est chargé de ramener la Caroline en séries éliminatoires. Les Panthers n’avaient pas vraiment l’espace nécessaire pour effectuer une cure de jouvence complète en libre agence, mais ils peuvent étayer cela avec le choix n ° 7 du repêchage de cette année et semer les graines du changement avec des mouvements intelligents.

Avant l’agence gratuite:

Fin défensive: Brian Burns est un jeune rusher de passes prometteur, mais les leaders des Panthers dans le sac la saison dernière étaient Mario Addison et Bruce Irvin, aucun des deux n’étant aligné pour 2020. L’ajout d’une aide vétéran renforcera une ligne défensive qui se classera au deuxième rang de la NFL en taux de sacs. .

Ligne offensive: Pour ce qui ressemble à la 10e année consécutive, la ligne offensive est un besoin majeur pour les Panthers. Les tentatives passées de renforcer le blocage par le biais de gros contrats ont eu des taux de réussite variables (bonjour, Matt Kalil). Est-ce que 2020 – qui a déjà vu l’équipe échanger le vivace Pro Bowl guard Trai Turner pour s’attaquer à Russell Okung – sera-t-il différent?

Cornerback: Les Panthers se sont classés au 11e rang de la ligue en matière de défense de dépassement, selon la métrique DVOA de Football Outsiders, mais James Bradberry, Tre Boston, Ross Cockrell et Javien Elliott sont tous des agents libres en 2020. Rhule et le directeur général Marty Hurney devront comprendre qui reste et qui part tout en ajoutant de nouveaux contributeurs au mix s’ils veulent ralentir les adversaires la saison prochaine.

Quoi Cat Scratch Reader veut plus cette intersaison: Les Panthers ont désespérément besoin de reconstruire leurs lignes offensives et défensives après un lamentable 2019 des deux unités. Ils ont été terribles à protéger le quart-arrière et à arrêter la course l’année dernière, donc toute aide qu’ils peuvent obtenir dans le projet de 2020 serait un ajout bienvenu. Ils doivent également remplacer Olsen, ce qui n’est pas une tâche facile. Ian Thomas semble prometteur, mais ils doivent ajouter de la profondeur derrière lui avant le début de la saison. – Bradley Smith

Après l’agence gratuite:

Carolina a vu plus de talents partir qu’il n’en a fallu pendant la période des agents libres, mais ils ont quand même ajouté des pièces intéressantes comme Robby Anderson, Tahir Whitehead et Stephen Weatherly. Et ils ont obtenu leur QB à Bridgewater. Il aura une gamme utile de joueurs talentueux à cibler, mais le club ne peut pas se permettre de gaspiller ses coups au repêchage de cette année.

Ligne offensive: La salle QB est maintenant Bridgewater, la star de XFL P.J. Walker et Will Grier. La protection du nouvel investissement de l’équipe sera primordiale pour mener à bien cette reconstruction rapidement et efficacement.

Cornerback: Bradberry est maintenant un géant, et le seul arrière défensif à rejoindre la formation jusqu’à présent est le demi de coin Juston Burris – qui était bon avec des cibles limitées la saison dernière mais n’a commencé que 11 matchs en quatre ans de carrière. Des renforts sont nécessaires.

Fin serrée: Carolina n’a toujours pas proposé de remplacer Olsen. Alors que Thomas pourrait faire un bond dans sa deuxième année en tant que pro, les Panthers ne devraient pas se sentir à l’aise avec lui sans contestation au sommet de leur tableau de profondeur pour l’instant.

Nous reviendrons sur les Panthers après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous de l’alignement.