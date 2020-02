La récupération de l’épave de Ryan Newman est le dernier miracle de NASCAR

L’arrivée du Daytona 500 2020 était la deuxième fois que je pensais être témoin du décès d’un pilote de voiture de course en personne. Heureusement, aucun des pires scénarios ne s’est concrétisé, mais chaque fois qu’un pilote survit à une épave violente et horrible, c’est un rappel non seulement de la dangerosité des sports mécaniques, mais aussi de la façon dont les fans de course voient tout le temps des miracles réels.

Le premier accident a eu lieu à l’Indianapolis 500 2017, lorsque la voiture de Scott Dixon a été déchiquetée après avoir pris contact avec une autre voiture, a volé dans les airs, a rebondi et a tourné hors de contrôle avant de finalement s’arrêter. En regardant les photos et en regardant la rediffusion, il est étonnant que Dixon était OK et autorisé par le centre de soins médicaux sur place à Indianapolis Motor Speedway.

La deuxième fois, c’était dans le dernier tour de la course retardée par la pluie lundi à Daytona International Speedway.

Dans une bataille à trois pour la victoire entre Ryan Newman, Ryan Blaney et l’éventuel vainqueur Denny Hamlin, Blaney dans la Ford n ​​° 12 poussait Newman dans la Ford n ​​° 6 jusqu’à la ligne d’arrivée parce que s’il ne pouvait pas gagner, il a déclaré qu’il voulait que leur constructeur soit à Victory Lane plutôt qu’à la Toyota de Hamlin.

Mais, comme l’expliquait Blaney après la course, ils “ont juste mal accroché les pare-chocs et se sont retournés” Newman, qui s’est cogné contre le mur avant d’être frappé de front par Corey LaJoie, s’envolant et atterrissant à l’envers. Avec des étincelles et des flammes qui jaillirent, la voiture de Newman glissa de la piste au bout de la route des stands.

Pour les derniers tours de la course, je me tenais sur la route des stands parallèle à la ligne d’arrivée. Ma mâchoire a littéralement chuté lorsque l’épave s’est déroulée juste devant moi.

Des équipes de sécurité et d’urgence se sont occupées de Newman, éteignant les flammes, le faisant sortir de la voiture et le transportant à l’hôpital de Daytona Beach à proximité. Incroyablement, il a été libéré de l’hôpital mercredi après-midi.

C’est un vrai miracle que moins de 48 heures après avoir été dans un “état grave” lundi soir, Newman sortait de l’hôpital avec les mains de ses filles dans les siennes.

Si vous ne regardez pas NASCAR régulièrement – et vous êtes nombreux à ne pas le faire -, voir l’épave de Newman était probablement exceptionnellement choquant. C’était irréel pour ceux d’entre nous qui voient régulièrement des épaves massives et terrifiantes, donc je ne peux pas imaginer comment les fans de sport en général ont réagi.

J’étais stupéfait, comme je le suis toujours après qu’une voiture se retourne, roule le baril, atterrit à l’envers ou prenne feu. Maintenant dans ma quatrième saison couvrant NASCAR, j’ai vu tellement d’accidents effrayants et violents, et les conducteurs impliqués s’en vont presque toujours indemnes.

Dans le passé, les conducteurs ont tragiquement perdu la vie sur la piste. Mais, heureusement, cela ne s’est pas produit dans la série nationale de NASCAR depuis près de deux décennies, pas depuis que Dale Earnhardt Sr. a été tué lors du dernier tour du Daytona 500 2001. Et avec les progrès de la technologie de sécurité depuis lors, cela ressemble à un ère différente de NASCAR.

“NASCAR a fait un travail fantastique d’évolution des voitures de course”, a déclaré Hamlin lors de la conférence de presse d’après-course. «Les fabricants de casques, les fabricants de combinaisons, les appareils HANS, il y a tellement de développement qui a parcouru un long chemin, et je pense toujours à la chance que j’ai de venir dans ce sport en 2006, alors que tout cela était vraiment mis en œuvre.»

Des épaves massives à plusieurs voitures sont une évidence sur des pistes comme Daytona et Talladega Superspeedway, et après cela, NASCAR doit rechercher de nouvelles façons de protéger les conducteurs sur ces sites tumultueux.

Mais la fréquence à laquelle se produisent des épaves géantes et des conducteurs en grande partie indemnes témoigne également de la sécurité du sport – tout en étant toujours en ligne de mire.

Donc, après le crash de Newman, ce n’est que quelques minutes plus tard, lors d’une interview avec des conducteurs sur la route des stands, que j’ai réalisé qu’il fallait plus de temps que d’habitude pour sortir Newman de la voiture et qu’il avait peut-être été gravement blessé. Plus nous sommes allés sans aucune indication que Newman allait bien – et les conducteurs ont demandé à plusieurs reprises aux journalistes si nous avions des mises à jour – plus vite mon cœur a accéléré alors que je me demandais s’il était conscient. Ou même vivant.

C’est un bon pari que Blaney se demandait la même chose. Il était visiblement et naturellement secoué par l’accident, insistant sur le fait qu’il ne filait pas délibérément Newman. Il a dit qu’il voulait juste aider un coéquipier Ford à franchir la ligne d’arrivée en premier et qu’il se sentait clairement affreux à propos de quelque chose hors de son contrôle.

“J’espère qu’il va bien”, a déclaré Blaney sur la route des stands lundi soir. “Vous ne voulez jamais voir quelqu’un se blesser.”

Étonnamment, il semble que Newman va bien. Bien que nous ne connaissions pas les détails des blessures qu’il aurait pu subir, il est passé de «état grave» lundi soir à «pleinement alerte» et «plaisantant» mercredi matin pour sortir de l’hôpital plus tard dans la journée.

La chronologie est un véritable miracle et une preuve que – bien que la course ne puisse jamais être trop sûre et devrait toujours s’efforcer de s’améliorer – les pilotes sont peut-être plus protégés que jamais.

Donc, si chaque épave épouvantable rappelle à quel point NASCAR peut être dangereux, chaque conducteur s’éloignant est un rappel que, heureusement, le sport est témoin de miracles tout le temps.

