La réduction des salaires dans le football mexicain est nécessaire

Une situation compliquée est celle que connaît le monde en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans la majeure partie du monde. Cette situation a également touché toutes les ligues professionnelles, y compris la Liga MX. Récemment, la possibilité de réduire les salaires des footballeurs nationaux a été discutée. C’est l’une des meilleures mesures qui pourraient être prises.

En Bundesliga et en Liga, deux des compétitions les plus importantes et reconnues, c’est déjà une réalité. À la suite du COVID-19, les cadres supérieurs de chacun des clubs ont décidé de réduire la masse salariale des joueurs. On s’attend à ce que dans le football aztèque, cette mesure ne soit pas loin d’être appliquée.

Il est nécessaire que ce type d’actions soit réalisé, en raison de la contingence sanitaire que l’on traverse. L’un des avantages des footballeurs est que, dans la plupart des cas, leur salaire annuel est généralement élevé, évalué à des millions d’euros ou de dollars, de sorte qu’il n’affecterait pas leurs poches comme n’importe quel citoyen qui vit quotidiennement. ou avec un revenu minimal.

L’un des clubs qui a déjà officialisé ce paiement auprès de ses joueurs est le Gallos del Querétaro. Selon les informations d’ESPN, les cadres supérieurs de l’équipe ont déjà discuté avec chacun des joueurs pour clarifier que leur salaire sera réduit de 40%.

Une idée possible est que les gestionnaires des équipes mexicaines soutiennent les autres travailleurs de l’institution qui travaillent comme employés, c’est-à-dire le personnel de nettoyage, les ramasseurs de balles, les vendeurs accrédités de collations, de bières et de collations, ainsi que d’autres types de postes. travailler. Nous devons nous rappeler qu’ils sont les plus non protégés dans cette situation.