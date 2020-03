La réduction forcée des salaires serait arbitraire, selon Víctor Vucetich

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a15

Chaque club de la Mx League va alléger sa situation financière selon ses possibilités, considère l’entraîneur du club de Querétaro, Víctor Vucetich, qui a reconnu que dans le circuit maximum il y a des équipes qui peuvent payer tout le tournoi sans problème, et d’autres qui peut-être ils se mordent les ongles en l’absence de revenus.

Surnommé Rey Midas a commenté: Dans chaque club, c’est différent et c’est parlé différemment, mais finalement nous avons tous un contrat signé, donc une réduction forcée serait quelque peu arbitraire, donc accepter un retrait temporaire est une question de conscience, de valoriser ce que nous vivons.

En même temps que Vucetich est disposé à faire preuve de solidarité avec son employeur, il le fait avec les personnes qui travaillent pour lui: “Je ne suis pas un entrepreneur, bien que cela nous affecte tous bien sûr, malgré ce que le gouverneur de Puebla a dit – Je suis pauvre et issu d’une famille nombreuse (rires)! – Les gens qui nous aident à la maison doivent garder leur salaire et ne pas venir avant l’urgence sanitaire du coronavirus. »

«Tout est très particulier. Dans l’économie informelle, il y a le plus gros problème, avec les gens qui doivent sortir tous les jours pour trouver leur vie; le gouvernement verra comment les soutenir… C’est une affection mondiale, mais chacun cherche la meilleure solution et comment aider de sa place et de sa région », indique-t-il.

Il a admis qu’il y a des équipes qui n’ont que “des revenus de la vente des droits de diffusion télévisuelle, du box-office, de la publicité, de l’électricité statique, du cisaillement … c’est ce qu’ils ont et seront le plus touchés par l’inactivité”.

Il a mentionné qu’au cours de ses plus de 30 ans sur le banc de différentes équipes, il n’avait jamais eu à vivre une situation d’une telle gravité qu’elle avait paralysé le monde et, bien sûr, le football. Pendant la crise de la grippe, il a vécu deux matchs à huis clos pour diriger Monterrey, mais c’est plus grave. Aujourd’hui, l’important est la santé, la vie. Beaucoup de gens meurent.

▲ Le technicien des Gallos Blancos de Querétaro a reconnu qu’il y a des équipes qui ont la capacité de payer, mais d’autres se rongent les ongles face aux affections pandémiques du coronavirus.Photo @Club_Queretaro

Il a ajouté que dans ces cas, le football occupe la deuxième place et l’essentiel est de suivre les indications de ceux qui connaissent vraiment ce type d’événement, ainsi que de s’en tenir à l’expérience que vivent d’autres pays. Il suffit de suivre les étapes et d’obéir.

Les White Roosters avaient perdu le bon rythme dans le tournoi Clausura 2020, et au jour 10, nous étions déjà en alerte, analysant les erreurs et ce qui avait été bien fait. Logiquement, il s’agit maintenant de rechercher ces points de défaillance lors du prochain redémarrage, de les corriger et de les améliorer. La pause va être néfaste pour tout le monde, certains l’affecteront davantage et peut-être d’autres en bénéficieront.

Après avoir signalé que ses managers travaillent consciencieusement à la maison avec du matériel de gym qui leur a été prêté par le club, il a indiqué qu’à son retour il y aura une évaluation, ils profiteront du temps que les fédérations détermineront pour reprendre le rythme du jeu et “je vais commencer par ceux qui sont en meilleure forme sportive. Il y a de nombreuses circonstances pour prendre des décisions en cours de route.

Tout dépendra des temps, réajustera et modifiera ce que nous pensons, mais pour le moment, la seule chose à faire est de garder les joueurs, et plus tard nous verrons à quel plan nous pouvons nous en tenir, car une refonte générale de ce tournoi doit être faite et celle qui Continuez, conclut-il.

