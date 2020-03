La relation Brady-Patriots, la valeur provisoire de Tua et les dominos NFL

Nora Princiotti, du Boston Globe, appelle pour donner un aperçu de l’état actuel de la relation Tom Brady-Patriots (0:55). Ensuite, l’écrivain principal de Yahoo Sports NFL, Terez Paylor, se joint à l’émission pour discuter de la façon dont le point d’atterrissage de Brady affectera le reste de la ligue. De plus, les joueurs les plus sous-estimés à surveiller en agence libre pendant l’intersaison, comment la santé de Tua façonne l’avenir des cinq meilleures équipes du repêchage et l’avenir des Chiefs (20:50).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS