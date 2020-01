La relation de Dana White et Conor McGregor a augmenté la valeur nette, apporté des combats incroyables et vu beaucoup de bœuf

Chaque fois que vous êtes le manager d’une équipe sportive, ils disent que vous ne devriez pas avoir vos favoris, mais tous les managers en ont.

Chaque manager a des gars avec qui il peut vraiment travailler et développer un lien en cours de route.

.

Dana White a dit une fois que Conor McGregor lui rappelait le grand Chuck Liddell de l’UFC

Bien sûr, le président de l’UFC, Dana White, s’est déjà rapproché des combattants – Donald Cerrone est un favori en raison de sa volonté de se battre constamment en apparence – mais jamais comme il l’a fait avec Conor McGregor.

Il a attiré son attention pour la première fois en 2013 lorsque White était à Dublin et a reçu un prix du Trinity College.

«Je dis à tout le monde de me rencontrer au pub, je paierai la facture pour tout le monde là-bas et nous nous amuserons.

“Et [at the pub] tout le monde parle de Conor McGregor, donc je vole l’enfant [to Las Vegas] et nous sommes arrivés à dîner. Dès la seconde où j’ai rencontré ce gamin, la personnalité est sortie du palmarès.

«Quand je l’ai déposé, j’ai appelé Lorenzo [Fertitta, former UFC co-owner] et a dit: “Je ne sais pas si ce gamin peut se battre, mais s’il peut même donner un coup de poing, il va être une énorme superstar.”

McGregor est spécial. Son pouvoir de tir au box-office le rend ainsi.

Ce ne serait pas exagéré de dire que l’UFC ne serait probablement pas là où ils sont aujourd’hui sans McGregor. L’homme a titré les cinq cartes les plus rentables de la société.

Mais il semble que White savait que «Notorious» était spécial dès le moment où il a fait ses débuts à l’UFC contre Marcus Brimage en avril 2013 après avoir quitté Cage Warriors.

Après la victoire à Stockholm contre Brimage – où il a marqué un KO au premier tour – White l’a accueilli dans les coulisses.

“Il y a eu beaucoup de battage médiatique – je suppose que le battage médiatique est réel, mec. Les gens deviennent fous sur Twitter.

“Nous avons un gros combat à venir à Boston – vous [McGregor] vous voulez vous battre au Boston Garden? Nous retournons en Irlande, nous allons nous battre à Dublin, donc vous pouvez faire Boston et Dublin. “

Et White a tenu sa promesse. En l’espace de 15 mois, McGregor a combattu et battu Max Holloway à Boston puis Diego Brandão à Dublin, remportant ce dernier via le KO du premier tour.

En décembre 2015, McGregor est devenu le champion poids plume de l’UFC en détrônant Jose Aldo avec le KO le plus rapide de tous les temps dans un combat de championnat UFC. Il est entré dans la stratosphère des superstars.

Avancer de seulement 13 mois et il est devenu le tout premier champion du double poids dans l’histoire de l’UFC en prenant le titre léger d’Eddie Alvarez et en l’ajoutant à la sangle de poids plume.

.

Conor McGregor a été le premier combattant de l’histoire de l’UFC à détenir deux titres en même temps

Comme vous vous en doutez, tout était rose. McGregor faisait beaucoup d’argent pour l’entreprise, qui avait finalement eu une superstar qui transcendait le sport.

Cependant, des frictions dans la relation ont commencé à apparaître, ce qui a été signalé pour la première fois lorsque McGregor a été déchu de son titre de poids plume presque dès qu’il a remporté la ceinture légère en 2016.

Mais rien n’avait changé, insista White. “Il y a beaucoup de gens qui jouent sur cette relation entre moi et Conor”, a-t-il déclaré.

«J’ai une excellente relation avec Conor.

«Je veux dire, pourrais-je parler plus respectueusement de lui? Et ce n’est pas comme si Conor avait besoin de plus d’encouragement pour savoir à quel point il est grand et tout le reste – mais c’est ce que c’est. Je l’appelle comme ça.

«Conor McGregor est spécial, a-t-il ajouté.

«Non seulement il peut parler, il sort et le sauvegarde, vous savez? Ses conférences de presse sont géniales, elles sont amusantes à regarder.

«Les pesées sont incroyables et il tient toujours le combat la nuit. Et c’est vraiment un gars qui combattra n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. »

Et pourquoi ne l’aimerait-il pas compte tenu de la publicité et de l’argent générés par le combat croisé que McGregor et Floyd Mayweather ont organisé en 2017 – McGregor à lui seul aurait gagné près de 100 millions de dollars.

Mais lorsqu’il s’est concentré sur le MMA, il a bouleversé de nombreux fans – et a mis en colère White – avec ses actions lors de la journée des médias de l’UFC 223 en 2018.

En jetant un chariot à la fenêtre d’un autocar, l’Irlandais a blessé certains combattants et les a forcés à se retirer du spectacle d’avril.

McGregor avait essayé de se rendre à Khabib Nurmagomedov, qui avait giflé son coéquipier, Artem Lobov, mais c’était vraiment un très mauvais look pour l’UFC.

Les blancs semblaient plus calmes après l’événement, que Khabib a battu Al Iaquinta.

“Nous avons parlé. C’est bien », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après le combat. «Je pense qu’il y a un respect mutuel entre nous et, évidemment, cette semaine, on m’a tellement jeté dessus. Se concentrer sur ce spectacle était fou. Nous reviendrons et nous nous concentrerons sur Conor McGregor. “

McGregor et Khabib se sont ensuite rencontrés à l’UFC 229 en octobre, ce que l’Irlandais a perdu, bien qu’il affirme en avoir gagné 50 millions de dollars.

Après sa défaite, il a annoncé qu’il se retirait de la compétition. Il aurait fait cela, prétendument, pour essayer de forcer la main de l’UFC à lui donner des actions de la société.

White n’aurait pas pu être moins intimidé et souhaitait simplement bonne chance à son oie dorée.

“Il a de l’argent pour prendre sa retraite et son whisky le tue”, a-t-il déclaré.

«C’est tout à fait logique. Si j’étais lui, je prendrais ma retraite aussi. Il se retire des combats, pas du travail. Le whisky le gardera occupé, et je suis sûr qu’il a d’autres choses sur lesquelles il travaille.

.

Dana White est constamment interrogée sur Conor McGregor

«Il a été tellement amusant à regarder. Il a accompli des choses incroyables dans ce sport. Je suis tellement heureux pour lui, et j’ai hâte de le voir réussir aussi en dehors de l’octogone qu’il y était. »

Les choses changent rapidement et White savait que l’UFC irait bien sans lui. McGregor est maintenant impatient de participer à nouveau à la compétition.

Il est de retour pour lancer 2020 en tête d’affiche de l’UFC 246 contre ‘Cowboy’ Cerrone à Las Vegas.

“Conor est l’un de ces gars qui a cette personnalité incroyable, qui a ce facteur” ça “qui fait de lui une grande star”, a expliqué White.

«Mais le plus important, le gamin entre et mène des combats incroyablement excitants.

“Il a des gens des deux côtés – des gens qui le détestent et des gens qui l’aiment – mais tout le monde est excité de le revoir.”

Le patron a prouvé que McGregor n’est pas plus grand que l’UFC, mais cela ne signifie pas qu’il ne sait pas que c’est beaucoup mieux avec lui.

.