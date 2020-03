La renaissance de Jan Ullrich

Jan Ullrich renaît de ses cendres. Le vainqueur du Tour de France de 1997 avait donné des signaux d’alerte sans équivoque il y a deux étés à Majorque lorsqu’il a été arrêté en vedette dans divers épisodes désagréables avec alcool, drogues, prostitution et violence. Le cycliste a été embourbé dans une grave crise personnelle après la séparation de sa femme et de ses trois enfants.

Le grand rival de Lance Armstrong pendant de nombreuses années sur le Tour de France a touché le fond et il a été admis dans une clinique de désintoxication. Le Teuton était même en visite par l’Amérique du Nord pour connaître ses évolutions et Près de deux ans après ces événements, on sait que Ullrich a émergé du tunnel.

C’est son frère Thomas qui l’a assuré dans une interview au magazine Bunte. “J’ai l’impression qu’il se remet et réfléchit à ce qu’il veut faire de la seconde moitié de sa vie. Il fleurit à nouveau. C’est sympa “, a déclaré le cycliste, même s’il est moins à niveau qu’en janvier.

Le frère d’Ullrich, pas en vain, n’a aucun doute que son frère est sorti de l’ornière. “Est bien. Elle est à nouveau heureuse car elle passe du temps avec ses enfants et me parle au téléphone trois ou quatre fois par semaine. Nous avons un très bon contact. De plus, il fait de nouveau du vélo, s’entraîne en petit groupe“Il a dit à propos du cycliste de 46 ans.