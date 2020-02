La rencontre de Joaquín avec les protagonistes Ismael, Jose et Gonzalo

L’île des tentations touche à sa fin. Le phénomène télévisuel de l’année continue d’ajouter des followers, et l’un d’eux est Joaquin. Le joueur Betis est un fan inconditionnel de la téléréalité, et a partagé des vidéos sur ses réseaux sociaux imitant Andrea, L’ex-partenaire d’Ismael, et donnant des conseils à Cristopher.

Cette fin de semaine Ismaël, Jose et Gonzalo ils étaient à Benito Villamarín pour assister au match entre le Betis et Barcelone. À la fin du jeu, ils ont été photographiés avec Joaquin et d’autres joueurs et ont partagé les instantanés sur leurs réseaux sociaux. Gonzalo est très bético et semble avoir propagé ce bétisme à ses deux grands amis.

Après la rencontre avec Joaquín, les protagonistes de L’île des tentations ont téléchargé des histoires dans lesquelles ils ont été vus excités par l’expérience vécue.

Ce mardi sera diffusé Le dernier programme de The Island of Temptations, avec les retrouvailles attendues des cinq couples. Il sera décidé qui, à part Cristopher et Fani, dont la relation est déjà historique, quittera le programme comme célibataire, avec leur partenaire ou avec quelqu’un qu’ils ont rencontré en République dominicaine.