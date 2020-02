La réponse applaudie d’Antunes aux critiques d’Eli Sarasola

Le gardien espagnol de 28 années du PSV critiqué sur Twitter la proposition de football de Getafe après que l’équipe Azulón ait certifié sa passe pour les 16 derniers de la Ligue Europa après avoir joué à Amsterdam contre l’Ajax. “Getafe n’est pas du football, c’est dommage“Il a écrit Eli Sarasola. Vitorino Antunes, qui n’a pas été convoqué par Bordalás pour ce parti, n’a pas hésité à répondre aux Espagnols.

“Avec le football féminin en croissance et en tant que professionnel que vous cherchez à être respecté en tant que footballeur, vous devez apprendre à respecter et à donner une opinion respectueuse. Une autre chose, le football est bien plus que de toucher le ballon. C’est un jeu de stratégie et tout le monde joue avec ses armes», Ont répondu les Portugais à Eli Sarasola.

En plus de Vitorino Antunes, Getafe a également répondu à Eli Sarasola

“Merci, Eli. Nous acceptons les “critiques constructives” et continuons à travailler avec respect, humilité et surtout, respect des règles de ce beau sport. Bonne chance dans la saison! », A été la réponse de l’équipe bleue.

Antunes, quant à lui, a également eu un «accrochage» avec un fan de Barcelone. “Antunes, il est clair que tout le monde joue avec ses armes mais ce que vous avez fait à la fois dans votre domaine et dans le Johan avec la perte de temps et se vautrer sur le terrain avec vos camarades de classe est de le regarder … Beaucoup méritent le pass oui, mais pas de toute façon, mec … “, a écrit un tweeter aux Portugais. “Vous qui êtes du Barça, pour voir si vous préférez perdre El Clasico avec 70% du ballon ou gagner avec 30% et six jaunes“Il a répondu Antunes.