La réponse du coronavirus de la NBA rend difficile une décision facile

La NBA réfléchit à la façon dont, ou si, elle peut continuer sa saison comme prévu comme Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, se propage à travers les États-Unis. Le virus, qui a infecté plus d’un millier d’Américains au pays et tué plus de 4 000 personnes dans le monde, a été qualifié de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé.

Compte tenu de la propagation du coronavirus, les préoccupations concernant le rassemblement de quelque 20 000 fans dans les arènes pour regarder des matchs NBA en direct sont évidentes. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA envisage un plan d’urgence dans lequel une équipe de la NBA jouant dans une ville infectée par un coronavirus jouerait des matchs dans les arènes des adversaires. Les jeux pourraient potentiellement être joués dans des endroits neutres si aucun des sites d’origine n’est viable.

Cette idée, cependant, est ridicule et va à l’encontre de tout ce que nous savons – et ne savons pas – sur le virus à ce jour.

Cette proposition est dangereuse et ne se produira probablement pas

Déjà, les Golden State Warriors ont fermé leur jeu aux fans contre les Brooklyn Nets le 12 mars et rembourseront les détenteurs de billets. Les décisions ont été prises après que le maire de San Francisco, London Breed, a annulé les rassemblements de 1000 personnes ou plus dans la ville, y compris les matchs des Warriors. Tous les événements au Chase Center sont annulés jusqu’au 21 mars. Cela semble être une solution beaucoup plus intelligente, car nous ne connaissons toujours pas l’étendue de la propagation du coronavirus.

Au 11 mars, 39 États ont signalé des cas de coronavirus, y compris tous les États dans lesquels une équipe de la NBA joue. La NBA pourrait envisager de jouer à des jeux dans les 11 autres États, mais ils ne peuvent pas être sûrs qu’il existe des cas de Covid-19. qui n’ont pas été signalés. Les États-Unis manquent de kits de test, ce qui signifie que toutes les personnes infectées n’ont pas été testées.

Quoi qu’il en soit, le déplacement d’emplacements d’une ville à une autre ne résout pas le problème. Selon le Center for Disease Control and Prevention, les coronavirus se propagent dans la communauté, ce qui signifie que les gens peuvent être infectés sans savoir exactement comment. Les personnes infectées n’ont pas voyagé exclusivement à l’étranger. Les coronavirus se propagent d’une personne à l’autre, et la meilleure façon de prévenir de nouvelles infections est d’empêcher de grands groupes de personnes de se rassembler. Selon le CDC, «le virus qui cause Covid-19 se propagerait principalement par contact étroit (c’est-à-dire à environ six pieds) avec une personne qui est actuellement malade avec Covid-19».

Jouer dans une ville moins touchée par le virus ne garantit pas que la maladie ne se propage pas dans l’arène. Beaucoup de personnes infectées peuvent être porteuses sans le savoir. La priorité absolue de tout le monde devrait être d’arrêter la propagation du virus, et jouer à des matchs de la NBA devant de grandes foules est un gros risque.

Que doit faire la NBA?

Le département de la santé publique de Washington D.C. recommande l’annulation des rassemblements non essentiels de 1000 personnes ou plus, tout comme le mandat de San Francisco. Pourtant, les Wizards disent qu’ils continueront à permettre aux fans d’assister aux matchs. Le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a recommandé que les équipes de sports en salle jouent uniquement avec les athlètes, les parents et le personnel essentiel présents. Les Cavaliers joueront à domicile le 24 mars.

Avec les Warriors, la NBA a déjà commencé à planifier des matchs dans des arènes vides. Cela pourrait être l’étape la plus appropriée pour l’instant. Il est important de retirer aux fans le choix d’assister, car cela signifie que la santé de milliers de personnes ne sera pas inutilement mise en danger. Et du côté des affaires, la saison se poursuivra, même si la NBA perd de l’argent dans l’arène. La NBA gagnera toujours de l’argent grâce aux droits de télévision et aux accords de marketing.

Mais il peut y avoir un moment où la NBA doit prendre des mesures plus drastiques. L’Italie, le pays européen le plus touché par le coronavirus, a suspendu tous les événements sportifs jusqu’en avril. Le tournoi Ivy League pour le basket-ball universitaire masculin et féminin a été annulé, ainsi que le tournoi invitation de basket-ball universitaire.

Des vies humaines sont en jeu. Déjà, des dizaines de personnes sont mortes aux États-Unis. Si la NBA doit reporter, voire annuler certaines parties de sa saison pour garder ses fans, son personnel et ses joueurs en bonne santé, tant pis.