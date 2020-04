La reprise du calcium sera une décision défavorable, selon un expert en santé

▲ Zlatan Ibrahimovic, un joueur de Milan, a participé à la formation de l’équipe de la ligue suédoise Hammarby IF à Stockholm.Photo Ap

Journal La Jornada

Mardi 14 avril 2020, p. a11

Rome Le professeur Giovanni Rezza, chef du département des maladies infectieuses de l’Institut supérieur italien de la santé, a personnellement déclaré qu’il n’offrait pas d’avis favorable pour reprendre le championnat de football dans ce pays.

Il est clair que c’est la politique qui décidera. Mais c’est un sport qui implique des contacts et ceux-ci peuvent comporter un certain risque de transmission, a déclaré Rezza lors de la conférence de presse quotidienne de la Protection civile sur l’épidémie de coronavirus.

Le calcium est suspendu depuis le 9 mars. La fédération, la ligue et la plupart des clubs de Serie A espèrent reprendre la saison et la mettre fin, malgré la pandémie qui a fait plus de 20000 morts dans le pays, selon le récent rapport officiel.

J’ai entendu des gens proposer aux joueurs une surveillance plus stricte avec des tests répétés tous les jours. Mais honnêtement, c’est une hypothèse qui me semble un peu délicate. De plus, c’est presque mai, a-t-il dit.

Si je devais donner un avis technique aujourd’hui, je ne serais honnêtement pas favorable. Mais ce seront les politiciens qui devront décider, a-t-il ajouté.

Selon les médias du pays, la fédération italienne et la ligue aspirent à reprendre le championnat à la mi-mai, commençant l’entraînement le 4 de ce mois. Le gouvernement a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 3 mars.

Les paroles de Rezza ont déjà provoqué des réactions dans le monde du football italien. Urbano Le Caire, président de Turin, qui s’est opposé à plusieurs reprises à ce tournoi, a accepté.

Récupérer le championnat fin mai est impossible, a-t-il commenté; Dans la situation actuelle, il est inutile de penser à jouer dans un mois et demi.

Au contraire, le club de la Lazio, deuxième place du championnat après la Juventus, veut jouer à nouveau, pour lequel il a été très critique de la position du responsable de la santé.

Il serait hautement souhaitable qu’au lieu d’alimenter les controverses sur le football qui ne sont pas nécessaires, consacrez votre énergie à rechercher un traitement ou un vaccin, a déclaré son porte-parole, Arturo Diaconale.

La fédération prévoit une réunion mercredi pour rédiger un protocole médical de retour à l’entraînement et à la compétition. Nous allons commencer, je l’espère, début mai avec des tests pour nous assurer que les joueurs sont négatifs et peuvent commencer l’entraînement, a déclaré hier le président Gabriele Gravina.

