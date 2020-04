La reprogrammation du JO donne un répit à Horacio Nava

▲ Le marin mexicain cherche à se qualifier pour ses quatrièmes Jeux olympiques pour terminer sa carrière.Photo Conade

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Dimanche 26 avril 2020, p. a11

Cinq jours avant la suspension des compétitions en Europe à cause du coronavirus, le marchiste Horacio Nava avait déjà ses valises prêtes à partir pour la Slovaquie et la République tchèque avec 200 kilomètres accumulés sur les jambes, après la concentration qu’il a faite dans les montagnes du Creel, Chihuahua. Au début, le spécialiste des 50 kilomètres avoue qu’il avait de l’incertitude, elle était donc générée à l’échelle internationale en raison de la pandémie de Covid-19 et des changements qui sont devenus officiels avec les Jeux olympiques de Tokyo reprogrammés pour 2021.

Lorsque nous avons rencontré la nouvelle date, nous avons un peu respiré. Ils sont de 15 mois et il ne nous reste plus qu’à continuer l’entraînement, même si dans ces conditions avec les restrictions et les mesures sanitaires c’est compliqué, car ce n’est pas pareil, reconnaît Nava, qui espérait conclure son quatrième rendez-vous olympique pour entreprendre la retraite et maintenant il va devoir attendez l’année prochaine.

–Comment l’avez-vous assimilé?

–J’ai été déprimé, nous étions à quelques jours de quitter l’Europe avec tout payé parce que nous allions concourir le 21 mars et j’attendais avec impatience cette compétition slovaque pour ouvrir le calendrier. Après que l’inquiétude ait été levée, l’acceptation est venue et j’ai pris la peine de m’adapter à une autre dynamique d’entraînement.

Je m’entraîne seul le matin au bord d’une autoroute à 15 minutes de chez moi (à Chihuahua), je mets mon masque et fais 10 kilomètres. Par deux fois, je rencontre Miguel Ángel (Rodríguez, son entraîneur) une semaine et c’est ce que nous faisons pour maintenir la condition physique.

Avec une expérience olympique et mondiale, le Chihuahuan a une note de 3:50 qu’il a fait en 2019 et le place à la 22e place du World Athletics parmi 60 classées qui marquent des points pour Tokyo avec la nouvelle réglementation internationale, qui sera donnée à connu jusqu’en juin 2021.

Cela nous donne la ligne directrice pour prendre la quarantaine à la lettre et attendre que tout se normalise pour commencer la compétition à la recherche de nouvelles choses, dit Horacio, qui affirme avoir «la promesse d’Ana Guevara (directrice de la Conade) que nous continuerons recevoir nos bourses jusqu’en 2021.

