La restauration de Joe Biden rencontre la révolution de Bernie Sanders

L’année dernière, les rivaux de Bernie Sanders ont bien joué. Ils ont flatté le sénateur du Vermont. Ils ont félicité sa franchise en présentant son programme de gauche et ont confirmé son influence, à divers degrés, dans leurs agendas respectifs, alors même qu’ils contestaient ses perspectives législatives pour des motifs pragmatiques. Pendant ce temps, les rivaux de Joe Biden tenaient l’ancien vice-président pour acquis. Ils ont examiné le dossier du Sénat de Biden beaucoup plus rigoureusement – et entre autres – que ceux de Sanders. Ils semblaient convenir que l’apogée de Biden en politique démocrate dans l’administration de l’ancien président Barack Obama était venue Biden a commémoré le passé de la fête. Sanders réécrivait l’avenir du parti. Sanders a écrit «le fichu projet de loi», Medicare for All, que le sénateur Elizabeth Warren du Massachusetts, le sénateur de Californie Kamala Harris et l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg ont coopté pour prouver leur bonne foi progressiste. Mais les rivaux de Sanders se sont reconfigurés contre lui. Lundi, Buttigieg, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, et l’ancien représentant du Texas Beto O’Rourke ont approuvé Biden lors des événements de la campagne à Dallas, quelques heures avant que 14 États, dont le Texas, n’ouvrent les sondages le mardi. À Dallas, Biden a uni ses anciens rivaux dans un affichage qui semblait conçu pour souligner la distance de Sanders par rapport au pouvoir réel. “Je cherche un leader”, a déclaré Buttigieg, citant Biden. Klobuchar a déclaré à la foule: “Je ne peux pas penser à une meilleure façon de terminer ma campagne que de rejoindre la sienne.”

Samedi, Biden a remporté la primaire de Caroline du Sud, sa première victoire à l’échelle de l’État au cours de ses trois campagnes présidentielles. La Caroline du Sud a lancé le retour de Biden contre Sanders, autrefois dominant. Le Super Tuesday, Biden a balayé la Virginie, la Caroline du Nord, le Tennessee, l’Alabama, l’Arkansas et l’Oklahoma, et, plus choquant, il a bouleversé Sanders au Texas. Il a également contrarié Sanders et Warren dans le Massachusetts et a également gagné au Minnesota. Deux semaines plus tôt, Sanders – après avoir remporté le New Hampshire et le Nevada – semblait sur le point de balayer ses rivaux dans leurs États d’origine et d’accélérer ainsi le contraste entre Sanders et Biden, simplifiant la distinction entre les deux idéologies opposées du Parti démocrate à des conditions beaucoup plus favorables. pour les insurgés de gauche de Sanders. On s’attendait toujours à ce que Biden gagne la Caroline du Sud, mais il est apparu que sa victoire pourrait être un prix de consolation pour une campagne autrement désastreuse, qui a ressemblé à une opération délabrée par rapport à Sanders, Warren et aux campagnes respectives de l’ancien maire de New York Michael Bloomberg. Le Super Tuesday, Biden a prouvé sa résurrection politique.

Sanders a remporté la Californie, un bastion qui prouve sa large popularité dans les principales circonscriptions du parti: les jeunes, les électeurs de la classe ouvrière, les électeurs diplômés des collèges, les Noirs et les Latinos. Sanders a également remporté le Colorado, l’Utah et le Vermont. Il n’est pas si loin derrière Biden dans le décompte général des délégués. Il y a les mathématiques des délégués, ce qui complique la dynamique Sanders contre Biden et la détermination de base et première des gagnants et des perdants du Super Tuesday; Warren et Bloomberg ont chacun remporté des délégués, mais ils n’ont pas réussi à obtenir l’élan nécessaire pour dépasser Biden et Sanders lors des prochains concours. Mercredi, Bloomberg s’est retiré de la course et a endossé Biden. Il semblerait que Warren envisage de se retirer afin de renforcer Sanders avant les concours du 10 mars au Mississippi, Missouri, Michigan, Dakota du Nord, Idaho et Washington. En fin de compte, Warren ne pouvait pas déplacer Sanders plus ou moins efficacement que Bloomberg ne pouvait déplacer Biden. Il y a un an, Sanders et Biden ont télégraphié le contraste final entre révolution et restauration. S’exprimant lors de son rassemblement de campagne dans le Vermont mardi soir, Sanders a déclaré: “Vous ne pouvez pas battre Trump avec le même genre de politique.” Dans le discours de victoire de Biden, il a déclaré: «Nous devons amener tout le monde. Nous voulons un candidat qui gardera Nancy Pelosi la présidente de la Chambre. »

Klobuchar, Buttigieg, O’Rourke, Harris et le sénateur du New Jersey, Cory Booker, avaient 13 mois pour tracer une voie alternative vers la défaite du président Donald Trump aux élections générales. Ils ont raté. Les modérés, après avoir fait tant de détours au cours de la dernière année, sont maintenant revenus au plan A: nommer l’ailier populaire d’Obama pour vaincre l’impopulaire Trump. Pendant ce temps, Sanders a réuni une coalition jeune, diversifiée et ouvrière – le contingent le plus miraculeux de la politique présidentielle démocrate depuis Obama en 2008 – pour vaincre l’avant-garde blanche, ancienne et moyenne de Trump. Trump pourrait gagner une réélection, malgré sa large impopularité, grâce à ses principaux partisans. Sanders pourrait remporter la nomination présidentielle démocrate, malgré la désapprobation de la direction du parti, grâce à sa propre coalition. D’où la précipitation de Buttigieg et Klobuchar pour renforcer Biden si peu de temps après la fin de leurs propres campagnes présidentielles: les démocrates modérés ne réclament pas des alternatives à Sanders autant qu’ils réclament le leadership du parti et la cohésion contre Trump. Sanders, soulignent les républicains, est un socialiste, tandis que les démocrates le soulignent, ce n’est pas un démocrate.

Sanders a été le joueur exceptionnel et audacieux de la fête. Il supervise la campagne la plus impressionnante. Il dirige le parti à bien des égards, mais il ne le commande pas de manière plausible comme Hillary Clinton l’a fait, et Biden le fait maintenant. En 2016, Trump a dégradé le GOP. Il n’a pas seulement vaincu Marco Rubio, Scott Walker, Chris Christie, Ted Cruz, Jeb Bush, et al. Il les a retirés. Il les a refondus comme des perdants au-delà de tout espoir de réhabilitation politique au cours de ce siècle. Il y a quatre ans, Trump a balayé le Super Tuesday. Progressivement, il a pris le contrôle. Au cours de l’année écoulée, les démocrates ont eu du mal à tirer des leçons judicieuses de Trump et des nombreux rivaux républicains – enfin, d’anciens rivaux – qui n’ont pas refusé de lui refuser la nomination présidentielle du parti il ​​y a quatre ans.

Les dirigeants du Parti démocrate n’ont pas intériorisé l’impératif de vaincre Trump autant qu’ils ont intériorisé l’impératif de reprendre le contrôle. Il y a quatre ans, Hillary Clinton a perdu les élections générales face à Trump malgré le fait que «je ne peux pas perdre les élections générales contre Trump» étant la raison principale pour faire le contraste entre elle et Sanders. En 2020, Biden renouvelle la logique fatidique de Clinton contre son «bon pote» Sanders. Biden n’est pas Clinton – il a joué bien avec Sanders jusqu’à présent. Sanders, cependant, pourrait noter quelques similitudes pénibles dans les campagnes menées pour l’isoler une fois pour toutes.

