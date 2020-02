La révolution des parcs d’attractions est arrivée à Disney World

Ce n’est pas dans ma nature de tromper, mais nous y sommes. J’ai incité deux amis à me rejoindre à Orlando avec des promesses de plaisir, d’hébergement gratuit et de temps doux. Il est maintenant 5 heures du matin, 54 degrés et humide, et nous sommes emballés dans l’entrée des studios hollywoodiens de Walt Disney World avec des centaines de fidèles de Disney. L’air pue le soufre et l’huile de friteuse. Nous ne sommes même pas près du début de la ligne. Ce sera encore une heure avant que nous soyons laissés à l’intérieur. Certaines personnes dorment debout. D’autres se maquillent. Un adolescent agité heurte une femme dans une poussette. La foule est consternée. L’adolescent commence à pleurer.

Nous sommes tous ici pour la même chose: pour obtenir une place sur Rise of the Resistance, la plus récente et la plus avancée des manèges de Disney. Rise est ouvert depuis un peu plus d’une semaine, et pour gérer la foule, la souris a imaginé une nouvelle façon de faire la queue: plutôt que d’attendre des heures à l’intérieur du parc, les invités se connectent à une «file d’attente virtuelle» via une application sur leur téléphone. En théorie, la file d’attente est censée libérer du temps pour découvrir les autres offres du parc, mais comme les visiteurs ne peuvent pas rejoindre la file d’attente avant d’entrer dans le parc, ils se sont entassés devant les portes bien avant l’aube; Des cartes Rise valant des journées entières ont été régulièrement réclamées peu après le lever du soleil.

La raison pour laquelle quiconque irait à tous ces problèmes est principalement liée à la facturation de Rise: c’est l’attraction centrale de Star Wars: Galaxy’s Edge, un terrain de 14 acres d’un milliard de dollars niché dans les studios Hollywood de Disney World; il y a un parc identique à travers le pays à Disneyland. Disney veut que les clients du parc ressentent ce que c’est que d’être sur une planète lointaine dans Star Wars, de boire du lait bleu comme Luke Skywalker et, selon le matériel promotionnel, de «vivre [their] Histoire de Star Wars – et découvrez qui [they] sont vraiment dans une galaxie loin, très loin. ” De cette façon, Galaxy Edge n’est pas sans rappeler le monde magique de Harry Potter, à Universal Orlando, une autre terre à thème expansive basée sur une propriété intellectuelle avec une suite dévote. Là, les visiteurs enfilent des robes de sorciers et agitent des baguettes de 49 $ et boivent de la bière au beurre en explorant Pré-au-Lard et Diagon Alley. En juin, le tout nouveau terrain à thème immersif de Disney, le Campus Avengers, ouvrira ses portes au California Adventure Park de Disneyland pour recruter «la prochaine génération de super-héros». Collectivement, ces lieux ont vu le jour à un moment où la relation des fans à la culture populaire est peut-être la plus controversée, caractérisée par une lutte entre les personnes qui soutiennent la propriété intellectuelle bien-aimée et les sociétés qui la contrôlent. Il ne suffit plus de consommer du contenu, ni même de se lancer dans le cosplay. Aujourd’hui, les fans aspirent à un sentiment d’appartenance, à un désir d’affecter directement quelles histoires ils sont vendus et comment ces histoires sont racontées: Libérez le J.J. Couper! Relâchez la coupe Snyder! Refaites la dernière saison de Game of Thrones! Relancez le dernier Jedi!

Étrangement, les parcs à thème, qui sont contrôlés par les mêmes sociétés dont l’allégeance ultime est à la ligne de fond, sont peut-être les seuls endroits qui offrent aux fans l’illusion de contrôle qu’ils recherchent et un retour à la sensation d’enfance que chaque visiteur a un souverain expérience avec une franchise grand public conçue spécialement pour eux. De cette façon, les parcs à thème incarnent l’évolution des relations des fans avec la culture populaire, du consommateur passif à l’agent d’espoir du changement, tout en renforçant le statu quo – ils font les manèges, nous les montons simplement.

Du milieu à la fin, les concepteurs de parcs à thème ont essayé de rassasier les clients en les immergeant dans leurs films préférés, remplaçant en grande partie les décors physiques des attractions et leurs personnages animatroniques sur pilotis avec des écrans haute définition qui diffusent des scènes préenregistrées mettant en vedette les stars de toute propriété intellectuelle. le trajet était basé sur: Harry Potter et Ron Weasley en spirale sur des balais à mi-match de Quidditch; King Kong barbotant à travers la jungle luttant contre un T. rex. Mais dans l’ensemble, les manèges sur écran peuvent ressembler moins à une aventure qu’à une expo technologique pour des simulateurs de mouvement avancés, se déplaçant d’une scène au rendu numérique à la suivante. La réussite dans ce cas n’est pas tant de plonger les invités dans un monde fictif que de les insérer dans le film lui-même. (Pour être juste, c’est parfois ce que les gens veulent – Skull Island: Reign of Kong at Universal’s Islands of Adventure a été bien accueilli.)

Finalement, les parcs à thème ont atteint une surcharge d’écran. Vivre le film ne suffisait pas; les fans voulaient être à l’intérieur de l’histoire. Rise of the Resistance promet ce prochain niveau d’immersion. Il atténue les écrans et est censé être la tentative de narration immersive la plus avancée à ce jour, avec une «expérience» de 15 minutes remplie de Stormtroopers animatroniques et un Kylo Ren armé de force, des combats spatiaux numériques réalistes de manière transparente intégré dans l’environnement bâti de l’attraction, et plusieurs systèmes de conduite, y compris des voitures sans chenilles, des simulateurs de vol et une tour de chute libre. Pendant ce temps, Universal a récemment ouvert sa propre attraction révolutionnaire, complètement dépourvue d’écrans, présentée comme le premier «caboteur d’histoire» au monde: l’aventure de la moto de Hagrid Magical Creatures sur le thème de Harry Potter. Ces manèges – ou, pour emprunter le jargon des entreprises, des expériences – représentent deux nouvelles approches dans la dernière tentative du divertissement à thème pour plonger les invités dans la propriété intellectuelle prisée des studios. Mais jusqu’où peuvent-ils obscurcir la frontière entre la conduite et la réalité? Ces derniers systèmes de ride peuvent-ils être le remède au désir apparemment insatiable des fans pour des expériences immersives? Et sinon, où iront ensuite ces parcs à thème?

Lorsque Disneyland a ouvert ses portes en 1955, feu Marty Sklar, un diplômé de l’UCLA embauché par Walt Disney lui-même pour diriger les relations publiques de Disneyland, parcourait le parc pour évaluer les réactions des clients. “Je veux faire le Vol vers la Lune, la Croisière sur la Jungle et le Mark Twain”, entendrait Sklar, “mais je ne veux faire aucun des tours!” Dans ce cas, les «manèges» connotaient les montagnes russes délabrées des carnavals collants, des attractions dépourvues de thème ou d’histoire clairs qui cherchaient à faire un peu plus que divertir brièvement l’invité. Sklar, qui a finalement été promu au poste de directeur créatif principal de Walt Disney Imagineering, a rappelé ces promenades dans le parc dans une note passionnée de 2006, après une récente réunion où les actionnaires continuaient de qualifier les attractions de Disney de «manèges». “Ce mot”, a écrit Sklar, “est si inadéquat pour décrire l’aventure et l’expérience d’Expedition Everest, par exemple, que si nous nous référons à lui comme une balade ou une” promenade à sensations fortes “, nous diminuons une attraction incroyable.” La distinction apparemment arbitraire importait à Sklar, qui avait aidé Walt à définir «l’imagination» comme «le mélange de l’imagination créative et du savoir-faire technique». Grâce à une attention assidue aux détails, Imagineers – le mot de Disney pour tout le monde, des artistes aux ingénieurs – a conçu des attractions innovantes qui donnaient l’impression que les rêves prennent vie: survoler Londres dans Peter Pan’s Flight ou exploser dans le cosmos sur Space Mountain. Le défunt et légendaire artiste et directeur créatif de Disney, John Hench, croyait que des attractions telles que celles-ci ne véhiculaient pas de l’évasion, mais plutôt une «réalité accrue» ou un «réalisme de livre de contes, une essence de réalisme et d’authenticité de nature plus utopique, plus romantique, plus semblable à ce que les invités imaginé que ce serait. ” Disney ne vous a pas seulement fait faire un tour; cela vous a donné une expérience, et bien meilleure que la vraie chose ne pourrait jamais être.

Disneyland et, par la suite, Disney World étaient des réponses à une industrie de parc à thème largement perçue comme sale et bon marché. Un parc Disney, d’autre part, n’était pas une question de concessions minables et de quelques montagnes russes induisant des lancers – c’était un environnement englobant de bonheur et de joie. Les consommateurs n’en ont pas assez. À la mort de Walt Disney en 1966, l’industrie des parcs à thème était responsable de plus d’un tiers des revenus de l’entreprise. Finalement, l’empire des parcs à thème de Disney s’est étendu à Orlando, où la société a construit Disney World (plus tard composé de quatre parcs distincts, dont Epcot et Animal Kingdom), puis dans le monde entier, de Tokyo à Paris. “Disney World est plus proche de ce que les gens veulent vraiment que tout ce que les architectes leur ont donné”, a déclaré l’architecte Robert Venturi au New York Times Magazine en 1972. “C’est une utopie américaine symbolique.”

Les concepteurs d’attractions ont prospéré dans cet environnement. Indépendamment des contraintes typiques de l’architecture et du design, Imagineers est parti d’une idée et s’est inquiété de la logistique plus tard. Disneyland a été construit sans un seul architecte sur le personnel. Lors de la construction d’une attraction, les concepteurs donneraient aux ingénieurs des plans sur la façon dont un ensemble ou un bâtiment devrait ressembler, et les ingénieurs seraient chargés de le faire fonctionner sans altérer la conception, ou comme le New York Times Magazine l’a noté, «exactement le contraire de l’architecture traditionnelle entraine toi.”

Dans cet environnement de think tank, Imagineers a inventé des personnages humains audioanimatroniques et construit Space Mountain, le premier roller coaster indoor dans l’obscurité. Dans le cas de Space Mountain, tous les éléments de conception étaient au service de l’amélioration des qualités immersives de l’attraction. Les imaginaires ont exigé que les poutres en acier supportant Space Mountain dépassent de l’extérieur du bâtiment, afin que les concepteurs puissent avoir une surface intérieure lisse pour projeter la lumière et les images. «Être à l’intérieur de Space Mountain, c’est comme orbiter dans l’espace», a noté John Hench dans Designing Disney: Imagineering and the Art of the Show. Lorsque les visiteurs ont monté Space Mountain pour la première fois, ils ont été submergés d’excitation; après avoir quitté la balade, une femme a embrassé le sol. «Il m’est alors venu à l’esprit que ces personnes ne s’étaient pas senties aussi vivantes depuis des années qu’à ce moment-là», a écrit Hench.

Dans les années à venir, Imagineers a continué de se tourner vers la technologie de pointe pour développer ses propres attractions de conduite. Le simulateur de mouvement révolutionnaire Star Tours a été adopté à partir de simulateurs de vol sophistiqués utilisés par les militaires pour former les pilotes. Pour Tower of Terror, Imagineers a demandé à une société d’ascenseurs de concevoir un système capable de faire descendre le véhicule roulant plus rapidement que la vitesse de gravité.

Les impulsions qui ont alimenté la conception d’attractions lors de la première ouverture de Disneyland persistent – pour identifier la chose que les clients veulent tellement, ils feront la queue à plusieurs reprises pour avoir la chance de la revivre, même s’ils ne peuvent pas définir ce qu’est exactement cette chose. C’est une science inexacte. Mais depuis le début, Disney était guidé par l’imagination plutôt que par la praticité, et la vision de Walt avait peu de temps pour les limitations fonctionnelles. Une fois, un imaginateur a présenté à Walt des spécifications de conception, qu’il a rejetées, sans autre explication que de dire: «Faites simplement quelque chose que les gens aimeront!»

Vers 6h30, nous entrons dans le parc et nous connectons frénétiquement à la file d’attente virtuelle. Nous sommes affectés au «Boarding Group 36», qui nous oblige à monter dans Rise dans environ quatre heures. Nous nous sentons minables d’épuisement. Nous nous sentons encore pire après avoir piloté Millennium Falcon: Smugglers Run, un simulateur de vol pour six personnes qui, si vous avez la chance de vous asseoir sur l’un des deux sièges de pilote (ce que j’étais), vous contrôlez en fait le tangage ou le lacet du Falcon (ce que j’ai fait, mal). Je me sentais mal pour les gens de la dernière rangée du cockpit, qui avaient probablement du mal à voir l’écran du trajet au-dessus de ma grosse tête et dont le seul travail consistait à appuyer de temps en temps sur les boutons d’un panneau latéral alors que nous nous faufilions dans les murs et les montagnes numériques.

Lorsque Galaxy’s Edge a ouvert ses portes en mai, Smugglers Run était le seul véhicule en activité à l’époque. D’autres options de divertissement comprenaient des ateliers sur la conception de votre propre droïde (pour 100 $) ou la construction d’un sabre laser (pour 200 $). Les foules étaient tellement plus petites que prévu lors de l’ouverture initiale que Disney a dû réduire les heures des employés du parc; à l’automne, le président de Disney Parks West a démissionné. Alors que la fréquentation des parcs Disney a baissé au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année, le PDG de la société, Bob Iger, a affirmé lors d’un appel de résultats en novembre que les deux parcs Galaxy’s Edge «avaient beaucoup plus de succès que ce qui avait été annoncé». Iger a inscrit le début lent de Galaxy’s Edge à «des gens qui attendent simplement que tout soit ouvert, ce qui est bien», ajoutant que les dépenses des clients et les réservations d’hôtels Disney avaient en fait augmenté. Il se peut que Rise ne soit pas le seul sauveur du parc, mais les prochains mois révéleront comment il affecte la fréquentation et les résultats de l’entreprise.

Peu avant 11 heures, notre groupe d’embarquement est annoncé. Galaxy’s Edge est niché à l’extrémité des studios d’Hollywood, entouré de murs et accessible uniquement par tunnel. Le reste du bruit du parc est noyé par le vacarme des vaisseaux spatiaux volant, la soudure des droïdes et les extraits d’un nouveau score de John Williams. À l’intérieur d’une cour juste au-delà de l’entrée de Rise, un vaisseau spatial X-Wing à grande échelle crache de la vapeur de sa coque. Nous montons à bord d’un navire de transport pas beaucoup plus grand qu’une navette aéroportuaire intraterminale. Il secoue doucement alors que nous «décollons» pour l’espace. Bientôt, le transport est pris au piège dans le rayon tracteur d’un Star Destroyer ennemi, frissonnant avant de s’immobiliser dans un vaste hangar bourré de rangées de mannequins et de chasseurs TIE. Les représentants du parc déguisés en officiers ennemis nous font entrer dans des cellules. «Vous semblez porter une sorte de dispositif de transmission d’antennes», se moque l’un des gardes d’une personne aux oreilles de souris. “Rassurez-vous, vous ne recevrez aucun signal ici.”

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vraiment marché sur un véhicule de promenade; ce fut une file d’attente créativement déguisée en un spectacle interactif dramatique. Mais une fois que nous sommes à l’intérieur de notre cellule de détention, un trou brûle à travers le mur. Ce sont nos alliés, la Résistance, et comme Luke Skywalker avant eux, ils sont là pour nous sauver.

Le véhicule de promenade dans lequel nous sommes attachés est «sans rail», ce qui signifie que son mouvement est programmé par des ordinateurs et guidé non par des pistes métalliques, mais plutôt par des capteurs intégrés dans le sol. Il existe une multitude d’avantages pour les véhicules sans rail, y compris la façon dont ils permettent aux concepteurs de modifier la trajectoire du trajet avec une relative facilité. En théorie, cette variabilité permet aux designers d’offrir de nouvelles expériences aux invités. «Lorsque vous n’avez pas de piste, vous pouvez les laisser errer dans une seule scène pendant un certain temps et collecter plus de voitures», explique Eddie Sotto, qui a aidé à concevoir la première grande course sans rail, Pooh’s Hunny Hunt à Tokyo Disneyland, qui a fait ses débuts en 2000. “L’expérience est donc très différente et ils peuvent interagir les uns avec les autres.”

Parce que les voitures ne se déplacent pas linéairement à travers un espace autant qu’elles y nagent, nous avons plus de temps pour apprécier la scénographie de l’attraction, qui dans le cas de Rise of the Resistance est élaborée. Il y a des marcheurs AT-AT grandeur nature et un Kylo Ren audioanimatronique livrant des menaces menaçantes avant (SPOILER!) Qu’il soit écrasé par des débris qui tombent et aspiré dans le vide de l’espace. Les Stormtroopers rendus numériquement lancent des explosifs qui explosent à l’impact avec les ensembles physiques du trajet, envoyant des étincelles voler des murs et du plafond. Notre véhicule de promenade s’arrête et démarre et tourne et vole en marche arrière, mais c’est une conduite douce et glissante. Les concepteurs ont basculé entre l’animatronique et l’imagerie 3D avec une telle habileté que je ne peux pas facilement les distinguer. À un moment donné, ce qui semble être un véritable sabre laser rouge transperce le plafond au-dessus de nous. La séquence la plus impressionnante implique que notre voiture fasse une danse de type Frogger alors que nous courons au bout d’un couloir en évitant les canons laser à recul. Les canons tirent dans une bataille spatiale encombrée (et convaincante!), Qui se déroule sur des écrans ancrés dans les fenêtres du Star Destroyer à notre droite. Quand vient le temps de «s’échapper» du Star Destroyer, notre transport sans rail se verrouille dans un simulateur de mouvement. Mais ce simulateur ne se contente pas de se balancer et de se balancer comme ceux du centre commercial. Il est attaché à un autre système de conduite, un ascenseur qui tombe soudainement pour imiter la sensation de descendre de la baie d’amarrage du Destroyer sur notre planète d’origine. En effet, nous venons de parcourir trois manèges en un.

Aucune attraction ne vaut la peine de se réveiller à 3 h 30 pour rouler, mais Rise est sensationnel. Son plus grand accomplissement est de savoir comment il place l’hôte dans une histoire cohérente – de la file d’attente à la sortie, le récit est clair (échapper à la planète, se faire prendre en otage par l’ennemi, échapper à l’ennemi, rentrer chez lui). Alors que de nombreuses attractions utilisent la prémisse narrative de l’invité accomplissant une mission, souvent l’histoire est subordonnée soit aux sensations fortes de la balade (voici la grosse goutte!) Soit à une tâche que l’invité doit accomplir qui n’a aucune influence réelle sur l’histoire (sur un de mes manèges préférés, Men in Black Alien Attack, vous tirez une arme à feu, mais même si vous ne parvenez pas à frapper un seul étranger, le résultat est le même). Sur Rise, l’invité n’assume pas un rôle «actif» – vous êtes juste assis dans le transport – mais votre présence est essentielle à l’histoire, et l’environnement obsessionnellement détaillé donne l’impression que l’histoire vous arrive.

L’esprit directeur de Galaxy’s Edge est Scott Trowbridge. Avant d’être recruté par Disney, Trowbridge a joué un rôle déterminant dans la conception et la planification du monde magique de Harry Potter d’Universal, et il est l’un des pionniers dans la conception d’attractions intérieures combinant des mécaniques de montagnes russes avec des images générées par ordinateur. “Traditionnellement, les attractions des parcs à thème ont dû faire un choix: des sensations fortes dans les montagnes russes ou une balade sombre immersive”, a déclaré Trowbridge au New York Times en 2004 lors de la première d’une de ses promenades sombres hybrides à Universal Orlando, Revenge of the Mummy. . «Nous nous sommes efforcés de trouver un moyen de réunir le meilleur des deux mondes en une seule expérience.»

Jusqu’à Rise, l’attraction qui combinait le mieux toutes ces technologies était The Amazing Adventures of Spider-Man, à Universal’s Islands of Adventure, que Trowbridge a conçue aux côtés de Phil Bloom (surnommé «The Ride Guru») et du directeur créatif de Universal Parks & Resorts Thierry Coup. Ouverte en mai 1999, la promenade Spider-Man a pour invités de jouer le rôle de reporters couvrant la tentative de Spider-Man d’arrêter les super-vilains qui veulent démolir la Statue de la Liberté. Spider-Man est devenu le premier trajet à sensations fortes à coordonner les mouvements d’un véhicule avec des images projetées en 3D, un processus appelé «gémissement». Cela a permis au véhicule roulant de se déplacer frénétiquement et soudainement sans compromettre l’intégrité des images tridimensionnelles affichées pour le spectateur (comme, par exemple, lorsque vous retirez vos lunettes 3D lors d’un film et que l’écran devient flou). Spider-Man gagnerait le Golden Ticket Award pour la meilleure «balade sombre» d’Amusement Today 12 ans de suite avant d’être supplanté par Harry Potter et le voyage interdit (une autre attraction de Trowbridge). «L’idée était de brouiller les lignes sur ce qui était réel et ce qui était virtuel pour que vous y soyez vraiment plongé», Anne Militello, qui a été nommée concepteur d’éclairage thématique de l’année par Lighting Dimensions International pour son travail sur Spider-Man , m’a dit à l’automne. “Donc vous vous sentiez vraiment comme si vous étiez dans un paysage dur tout le temps et vous étiez dans ce monde.”

Le succès de Spider-Man, couplé aux développements de la technologie 3D et de la réalité virtuelle, a déclenché une vague d’attractions intégrant, sinon totalement, des écrans pour rendre les environnements immersifs pour les invités: Revenge of the Mummy, Avatar Flight of Passage, Harry Potter et le voyage interdit, Fast & Furious – Suralimenté, Transformers: The Ride. La technologie d’écran offre de nombreux avantages. D’une part, les concepteurs peuvent représenter des environnements de haute qualité plus rapidement qu’ils ne peuvent les créer, et dans relativement peu d’espace; c’est aussi moins cher que de construire de vastes ensembles physiques. “Pour construire un décor complet et des décors et tout ce qui est au niveau dans lequel nous le construisons maintenant est parfois prohibitif”, m’a dit Jason McManus, directeur artistique senior de la société de design expérientiel Thinkwell. Et les attractions sur écran sont plus modulaires que les environnements physiques. “Il est beaucoup plus adaptable”, a déclaré McManus. “Alors qu’un animatronique, vous êtes coincé avec ce chiffre pendant des années et des années.”

Cette commodité s’accompagne d’un compromis, car les parcs à thème – au moins Universal, et dans une moindre mesure Disney – ont maintenant atteint une surcharge d’écran. Dans ses cours de conception d’expérience à CalArts, McManus enseigne à ses étudiants les limites auxquelles les gens peuvent être trompés par la technologie numérique. “Les humains sont assez bons pour déchiffrer ce qui est réel et faux”, a déclaré McManus. «Nous sommes allés très loin dans une direction et nous réalisons maintenant que nos clients veulent réellement voir les environnements physiques. Nous devenons de plus en plus sélectifs lorsque nous utilisons certains des écrans, au lieu de plâtrer un écran partout et de l’appeler un jour. ” McManus cite Ratatouille: L’Aventure Totalement Toquée de Rémy (“Remy’s Totally Zany Adventure”) à Disneyland Paris, dans laquelle les invités prennent la perspective d’un rat se précipitant dans une cuisine, et Harry Potter et le voyage interdit de Scott Trowbridge, qui se rapproche de la sensation de voler au-dessus de Poudlard, comme exemples de manèges qui intègrent des écrans sans dépendre entièrement d’eux pour rendre un environnement.

«Les humains sont assez bons pour déchiffrer ce qui est réel et faux. Nous sommes allés très loin dans une direction et nous réalisons maintenant que nos clients veulent réellement voir des environnements physiques. » —Jason McManus, directeur artistique senior de Thinkwell

Les manèges sur écran orientent en grande partie l’attention des téléspectateurs dans une direction, ce qui peut limiter l’un des attraits d’aller dans un parc à thème – pour avoir une expérience sociale partagée. Les environnements physiques ouverts, d’autre part, invitent les cavaliers à regarder autour, non seulement les décors et les animatroniques, mais aussi les réactions des autres cavaliers. De cette façon, les manèges ancrés dans l’environnement bâti ont tendance à rappeler au client qu’ils sont en fait en balade (plus vous avez de temps pour regarder autour de vous, plus il y a d’occasions de repérer les défauts de conception), plutôt que de vous échapper dans un monde virtuel lointain. Mais ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose. Hench a rejeté la notion selon laquelle les parcs Disney offraient de l’évasion, mais plutôt une assurance qu’il y avait de l’espoir que le monde réel soit sûr et sécurisé: «Disneyland est un lieu public où vous pouvez parler à un étranger et laisser vos enfants jouer sans crainte . Nous sommes la preuve qu’un lieu public peut être propre et que les choses peuvent fonctionner. Nous rassurons les gens que le monde peut aller bien! » Les concepteurs d’attractions avec qui j’ai parlé, quant à eux, ont tous mentionné la valeur d’avoir une expérience partagée, une composante sociale comme aller au cinéma le soir de l’ouverture plutôt que d’attendre de regarder quelque chose sur Netflix à la maison seul. Il y a un inconvénient à participer au genre de frénésie bizarre qu’inspirent les parcs à thème: comme le soutient John Jeremiah Sullivan, vous «vous abandonnez à quelque chose d’énorme» et vous bascule sur «ce tranchant entre joie et déception». Mais c’est aussi ce risque de déception qui fait attendre interminablement une attraction à la fois exaltante – sera-t-elle à la hauteur du battage médiatique? – et gratifiante. Avoir survécu à l’attente, c’est réaliser un exploit d’endurance. Mais endurer tout ce qui n’attend que de se laisser tomber dans un simulateur de mouvement glorifié est quelque peu insatisfaisant, peut-être parce qu’il n’y a pas de sens de progression linéaire (vous êtes, après tout, assis dans une boîte confinée). Les enjeux sont également plus faibles. Dans son livre, Michael Eisner se souvient de la façon dont Mickey Steinberg, cadre d’Imagineering, lui avait dit un jour: «Dans le secteur de l’hôtellerie, nous nous concentrons sur une icône: le hall», auquel Eisner a ajouté: «À Disney, tout est un hall». Une expérience largement rendue numériquement semble moins tangible, car elle l’est, et donc moins stimulante pour le client à évaluer au fur et à mesure de la conduite. C’est une expérience presque purement passive.

Là où Galaxy’s Edge tente d’étendre la tradition actuelle de Star Wars (il se déroule sur une planète qui n’est même pas référencée dans l’univers Star Wars), The Wizarding World se double des mondes fictifs déjà établis dans Harry Potter: les invités peuvent manger où Harry Potter a mangé , allez au magasin où il a acheté sa baguette, traversez même le château de Poudlard où il est allé à l’école.

Universal’s The Wizarding World of Harry Potter est divisé en deux territoires thématiques: le village des sorciers de Pré-au-Lard et Diagon Alley, le centre commercial caché des sorciers à Londres. Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure, la dernière attraction vitrine d’Universal, a une entrée discrète à la périphérie de Pré-au-Lard, à côté de la forêt interdite, qui dans les livres et les films est interdite aux étudiants de Poudlard.

“C’est pourquoi vous ne voyez pas un grand chapiteau éclaboussé”, me dit Elaine Hinds, qui a supervisé le développement de Hagrid, lorsque nous nous rencontrons en face de la course. “Parce que ce ne serait pas comme ça.”

Il y a une attente de 90 minutes pour Hagrid; Hinds dit que les gens ont fait la queue pendant 10 heures le jour de son ouverture. Alors que Hinds me guide à travers la sortie de la balade, nous croisons un jeune garçon qui hurle: “C’est la meilleure montagne russe sur laquelle j’ai jamais été!” Nous nous glissons dans un couloir sombre et nous nous dirigeons vers l’avant de la file, à quel point Hinds murmure aux préposés, qui nous font asseoir dans les voitures avant.

Le véhicule de promenade de Hagrid est calqué sur la moto side-car du personnage éponyme, qui présentait des défis techniques particuliers; les deux pilotes sont assis à des hauteurs considérablement différentes et subissent donc des degrés de force variables lors des virages serrés et des chutes soudaines. Le trajet contient sept lancements, qui accélèrent le véhicule d’un arrêt à n’importe où de 35 à 50 mph, et sont censés modeler le sentiment de conduire une vraie moto, accélérant et ralentissant et s’inclinant fortement; Hagrid’s a le plus grand nombre de lancements de montagnes russes au monde. Une fois que nous décollons, nous traversons des arbres et des étangs à un angle de 45 degrés qui se rapproche de 90. La vitesse et le vent font couler de vraies larmes sur mon visage.

Après la balade, je me sens mal, mais Hinds me dit que nous allons reprendre, cette fois dans la toute dernière rangée. Elle veut illustrer les multiples expériences que vous pouvez avoir sur l’attraction: là où le front ressemble plus à une promenade à sensations fortes, à l’arrière, dit-elle, vous avez une meilleure idée du «spectacle» de l’attraction, à savoir ses énormes bêtes animatroniques. Cette fois, je prends le side-car. Maintenant que je ne saisis pas le guidon et que je ne crie pas, je peux comprendre comment Hagrid se sent à l’ancienne, mais n’est pas branlant.

En un coup d’œil, Hagrid ne semble pas être très innovant, pas très différent d’un roller coaster traditionnel guidé par une piste métallique sinueuse. Mais à certains égards, c’est une rupture radicale par rapport aux attractions à écran large du passé récent, qui ont été particulièrement répandues dans les parcs universels. Il n’y a pas d’écran 3D en vue sur Hagrid, juste des animatroniques et des machines à acier et à brouillard. «L’une des questions que je me pose tout le temps est:« Est-ce que c’est un trajet sombre? Est-ce en 3 dimensions? », Dit Hinds. “À chaque fois. À chaque fois. Nan! C’est une montagne russe classique. Si vous avez enlevé toute la thématique, c’est un coaster cool. Mais être capable de prendre ce coaster vraiment cool et de l’intégrer ensuite dans ce thème, c’est ce qui le distingue. » Universal ne divulgue pas les données financières de ses attractions, mais Hagrid a été un succès évident parmi les fans, dont la seule plainte majeure a été le calendrier erratique de la balade: Au cours de ses six premiers mois, Hagrid a été fermé fréquemment pour réparations et avait des temps de fonctionnement incohérents tout au long les jours où il était ouvert.

Hinds ne peut pas dire s’il y a eu de la fatigue chez les consommateurs avec les manèges sur écran. Elle pense que l’attrait d’un trajet dépend en fin de compte des préférences individuelles. “Je veux dire, il y a des accros des montagnes russes, non?” elle dit. “Je suis accro aux montagnes russes. Mais il y a aussi des gens qui sont des drogués de dark-ride, vous savez, et ils aiment les 3-D et ils aiment tout ça. » En fin de compte, la décision de renoncer aux manèges en 3D sur Hagrid se résumait à des notions de récit. “Certaines histoires exigent certaines choses”, dit Hinds. “Lorsque vous regardez quelque chose comme Transformers, vous vous attendez à un certain niveau de technologie, non? En tant que consommateur, vous avez une certaine attente de ce que sera cette expérience. Mais quand vous pensez à Harry Potter, vous ne pensez pas vraiment à la technologie. Vous pensez à la magie. ” Bien que les moyens soient nouveaux et révolutionnaires, l’approche derrière Hagrid est ancrée dans des philosophies de longue date sur les manèges – l’un des «Dix commandements de Mickey», écrit par Marty Sklar pour Disney’s Imagineers, est: «Évitez les contradictions – conservez l’identité: Détails dans la conception ou le contenu qui se contredisent confondent un public au sujet de votre histoire ou de la période dans laquelle elle se déroule. »

Chez Thinkwell, Jason McManus et ses collègues essaient d’anticiper quel sera le prochain développement du divertissement à thème. “Le pendule est en quelque sorte arrivé à un certain point maintenant”, m’a dit McManus. “Que se passera-t-il au cours des 10 prochaines années, quelles sont les nouvelles technologies et les choses qui augmenteront cette expérience pour les clients à l’avenir?”

Selon McManus, la prochaine étape est la réalité augmentée. Plutôt que d’être confinés à un casque comme dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée, les clients se déplacent dans un environnement physique qui est ensuite amélioré avec des images et des objets numériques. Dans environ 10 ans, McManus estime que seulement 30% de l’espace d’une attraction sera composé d’objets physiques. Le reste sera numérique. “Mais contrairement aux attractions en ce moment où il y a des paysages, puis des coupures et un écran, vous ne pourrez pas dire quel est le début et la fin de ce mélange. Nous pourrions continuer indéfiniment avec les effets de l’eau et les effets du feu et la magie et toutes ces choses qui sont crédibles parce que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réellement là et ce qui ne l’est pas. “

“Contrairement aux attractions en ce moment où il y a du paysage, puis il se coupe et il y a un écran, [in the future] vous ne pourrez pas dire quel est le début et la fin de ce mélange. ” —McManus

Rick Rothschild, qui a pris sa retraite de Walt Disney Imagineering après 30 ans en tant que directeur créatif et directeur de spectacle et a depuis fondé sa propre entreprise, FAR Out! Creative Direction, m’a dit qu’il était enthousiasmé par les possibilités de la réalité augmentée. Mais Rothschild se souvient se tenir près de la sortie de The ExtraTERRORestrial Alien Encounter lors de son ouverture à Disney World en 1995, écoutant les réactions des invités. Il a été surpris quand il a entendu des invités qualifier l’attraction de «trajet», même si l’attraction n’a jamais bougé et impliquait simplement de s’asseoir sur un siège fixe et de regarder une production animatronique. Qu’est-ce qui, a-t-il demandé, a incité les gens à se sentir comme s’ils avaient fait un tour sans bouger? Ultimately, Rothschild concluded that it was the attraction’s story that made it so immersive. Guests felt that they were “physically involved” in the story, that they had gone on a literal “emotional ride.”

“I think we as humans like to be told a good story, just like we as humans like to hear a great piece of music or hear a great lyric in a great song,” Rothschild said. “And, quite honestly, I think, if it’s really, really great and it really, really hits the right chords for us as an audience member, we’ll rewatch it, we’ll relisten to it. We enjoy hearing that story over and over again, because it’s so much fun to lose yourself in that story.”

But when it comes to Galaxy’s Edge—and, to some degree, The Wizarding World, for that matter—one can’t help but wonder just how viable these stories will be in the long term; The ExtraTERRORestrial Alien Encounter was replaced in less than 10 years by a Lilo & Stitch ride. Will people be passionate enough about these franchises a decade from now to not just ride and visit these attractions, but feel compelled to reride them year after year? The announcement for Disney’s Avengers Campus came as the latest Star Wars movie, The Rise of Skywalker, was receiving mixed reviews and furthering polarizing its fan base. Strangely, Galaxy’s Edge functions as a doubling down of sorts on the new franchise: It’s largely focused on characters and story lines from the newest trilogy, with little reference to the original movies. It’s even set on a planet not referenced in any of the movies. “We wanted to build new Star Wars stories, new Star Wars destinations, but this time you could be in that story that required us to go to a new place,” Trowbridge told the Orlando Sentinel a few years back. “It’s a new planet. It’s a new place. It’s this remote frontier outpost.”

It’s unclear whether a themed land can handle the burden of this kind of storytelling. After all, is this a version of Star Wars that fans want to be immersed in? The box office results inspire doubt. Do fans want to develop a new association with Batuu, or simply walk around well-worn settings like Tatooine or Hoth or the forest moon of Endor? It may be that Disney has taken its immersive concept one step too far, and that, ultimately, visitors are looking for a sprinkling of theme, rather than full-blown, intricate immersion. My favorite attraction at any of the parks is The Twilight Zone Tower of Terror, and I’ve never seen an episode of The Twilight Zone in my life. For the time being, Galaxy’s Edge is set in a specific timeline in the Star Wars canon, between The Last Jedi and The Rise of Skywalker, which presents some limitations on what characters or events can be depicted in the land—no Darth Vader or Obi-Wan Kenobi or Han Solo or Luke Skywalker (except as a Force ghost, perhaps?). There are rumors that Disney might ease up on these narrative constraints, especially with the popularity of The Mandalorian, which currently takes place some 25 years before the sequel trilogy, but for now, Disney has tethered its newest park to a story that was much more popular and beloved before construction was completed.

“I don’t think it’s predictable to say, number one, that any particular technology is the panacea of the future—it is a piece of the future,” Rothschild told me. “And I also don’t think you can predict what, five years from now, the themed entertainment industry is going to look like relative to what new technologies it’s discovered that it’s begun to take advantage of.”

Disney is currently developing its own “story coaster” (their term is “storytelling coaster”), Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Like Hagrid’s, Cosmic Rewind will “launch” visitors. Its added flourish is ride vehicles that can fully rotate, in theory enhancing the ride’s narrative much like Rise’s trackless cars. “Instead of whizzing by the action,” Disney says, “the system will fully immerse you in the attraction’s story from the minute you take off.” Cosmic Rewind will open at Epcot in 2021, which will mark 50 years of Walt Disney World—50 years of trying to give the guest something they’ve never had before.

After Walt Disney died in 1966, Disneyland’s Pirates of the Caribbean became, according to Marty Sklar, “the most valuable single property ever created in the theme park business.” Like Rise of the Resistance, Pirates is a “dark ride” that strives for immersion through painstakingly detailed animatronic characters, precise lighting, and some good faith on the guests’ part. The attraction is so dense with characters and set pieces that the animator assigned to write the ride’s script initially feared they’d “overwritten” the dialog. “Think of it this way,” Walt assured the animator. “It’s like a cocktail party: You hear bits and pieces of conversation, and you get the idea of what’s going on. Our boat ride is even better; if you want to hear the rest of the conversation, come back for another ride!”

I’m reminded of this “cocktail party” philosophy at the end of my week in Orlando. On the way to the airport, my Lyft driver tells me about a time he and his wife waited two hours one evening to ride Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure. If the park weren’t about to close, he says, he would have gladly waited another two hours again. I’ve heard from others, too, that Hagrid’s is a totally different experience at night, a different cocktail party. When I tell my driver I rode Hagrid’s twice, but only during the day, he shakes his head and cuts me off. I have to go back again at night, he insists—no matter the wait.

Hal Sundt is a writer from Minnesota. His work has appeared or is forthcoming in The New York Times Magazine, Wired, and The Bitter Southerner. This is his first story for The Ringer.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer