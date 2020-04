La révolution hôte sur «Westworld» sera dirigée par un humain

Lorsque les hôtes récemment ressuscités Clementine et Hanaryo se présentent dans un bar à Jakarta et sortent avec la tête décapitée de Musashi-Dolores dans les premiers moments du septième épisode de Westworld, c’est un signe précoce que la séquence de victoires de Dolores est sur le point de se terminer. Après avoir embarrassé Serac (à plusieurs reprises, dans divers organes) pendant la majeure partie de la saison, Dolores rencontre finalement son match à Maeve, mais pas avant de prendre la décision de céder son pouvoir à son bras droit, Caleb Nichols.

Dans “Passed Pawn”, Caleb tue Kid Cudi dans le passé, et devient le nouveau chef des délinquants dans le présent lorsque Dolores lui remet les clés de la révolution de l’humanité. Avant la finale de la saison de la semaine prochaine, il y a encore beaucoup de points perdus qui doivent être attachés alors que le conflit entre les hôtes et les humains atteint son point d’ébullition. Cette récapitulation, nous nous concentrerons sur les deux groupes les plus importants de l’épisode avant de considérer certaines des plus grandes questions avant la conclusion de la troisième saison de Westworld.



Personnages clés de la semaine

Caleb et Dolores

Toutes les captures d’écran via HBO

Après la séquence d’ouverture, nous trouvons Dolores et Caleb errant dans les déserts de Sonora, au Mexique, alors qu’ils se dirigent vers une installation Incite qui détient toutes les réponses au mystérieux passé de Caleb. Certaines parties de cette scène sont apparues dans les bandes-annonces de la saison 3, ce qui nous fait croire que le duo retournerait à Westworld, mais il se trouve qu’ils se rendaient à l’endroit sur lequel Westworld était basé.

Avant que Caleb apprenne toutes les choses horribles qu’Incite lui a faites, nous voyons une série de flashbacks de la vie de Caleb en tant que soldat. Son unité a été déployée en Crimée pour intervenir dans une guerre civile russe et leur mission était de traquer les insurgés russes et de les étiqueter pour des frappes de drones. Mais un jour, ils ont découvert que les insurgés suivaient également leur unité, et tout le monde sauf Caleb et Francis a été tué par une frappe de drone ennemi. Caleb et Francis, à leur tour, ont kidnappé le chef insurgé – ce type que nous voyons toujours dans les souvenirs fragmentés de Caleb – et l’ont amené dans un entrepôt. Un autre flash-back montre que l’équipe d’évacuation n’est jamais arrivée pour les extraire tous les trois, et Francis a été tué par balle lorsque des insurgés sont arrivés pour sauver leur chef. Cependant, comme nous le verrons bientôt, le passé de Caleb est encore plus compliqué qu’il n’y paraît.

Dans le présent, Dolores et Caleb ont atteint les installations d’Incite, et après que Dolores ait utilisé un fusil de sniper fantaisie assisté par drone pour tuer un groupe de gardes désemparés (ce qui est en quelque sorte un trait universel parmi l’équipe de sécurité mondiale d’Incite), ils trouvent le long de Rehoboam -frère perdu: Salomon. Le supercalculateur est un des premiers modèles de Roboam, qui a hérité de certaines façons de penser du frère schizophrène de Serac (comme le décrit Dolores), entraînant le développement de certaines «anomalies». Le plan de Dolores est d’utiliser Salomon pour produire une stratégie finale: la révolution pour la race humaine.

Mais avant que Salomon ne soit contraint de trahir l’un de ses créateurs, le supercalculateur mentionne comment Caleb était autrefois un sujet dans l’établissement où ils se trouvent actuellement, et qu’il a été l’un des tout premiers patients à recevoir un traitement révolutionnaire pour les valeurs aberrantes, l’imprévisible. des membres de la société qui n’ont pas leur place dans le nouveau monde d’Incite construit sur ordre. À un moment donné, Caleb a été amené là-bas et a reçu ces lunettes de protection anti-fou que nous avons vu William porter le dernier épisode, et Incite l’a reconditionné avec succès pour retourner dans la société. Mais, comme l’explique le supercalculateur français, la thérapie de reconditionnement n’a eu qu’un taux de réussite de 10% sur les patients, et pour les 90% restants des valeurs aberrantes sur lesquelles elle n’a pas travaillé, l’alternative est assez sombre:

Dolores et Caleb visitent la version humaine d’Incite de la chambre froide de Westworld, où ces valeurs aberrantes sont essentiellement déclassées afin de les empêcher de corrompre le reste de la société. (Pourquoi ces personnes n’ont pas seulement été tuées au lieu d’être placées dans ces chambres cryogéniques très chères, cela me dépasse, mais peut-être qu’elles feront toutes un retour triomphal dans la finale.) C’est dans cette salle que le passé fragmenté de Caleb est révélé dans plein.

Ses souvenirs étaient réels jusqu’au jour où son unité a été principalement anéantie par la frappe de drones insurgés, à quel point son passé divergent en deux histoires distinctes: ce qui s’est réellement passé et ce qu’Incite a programmé dans sa mémoire. Plutôt que de rester en Crimée pour kidnapper le chef des insurgés russes, Caleb et Cudder sont retournés aux États-Unis où ils ont été utilisés par Incite pour rassembler d’autres valeurs aberrantes à mettre hors service. En fin de compte, l’application Rico n’est pas exactement le cousin sinistre de TaskRabbit, mais un outil créé par Incite pour réguler le crime, et un moyen pour des gens comme Caleb et Francis de retrouver la liste des citoyens indésirables d’Incite. Le chef insurgé n’était en fait qu’un représentant de la société pharmaceutique qui fabriquait les médicaments que les soldats utilisent pour émousser les émotions et les souvenirs, et Caleb et Francis l’ont kidnappé sur ordre d’Incite. Et au lieu que des insurgés ennemis arrivent pour tuer Francis, Caleb s’est avéré être celui qui lui a tiré dessus. Lorsque Caleb a appris la vérité sur Incite et l’installation de Sonora auprès du représentant pharmaceutique, Incite a opposé les partenaires les uns aux autres en plaçant des primes sur les deux et, eh bien, Caleb a tiré en premier.

Alors que Caleb estime que la réalisation vraiment brutale que toute sa vie a été un mensonge et qu’il a tué l’artiste lauréat d’un Grammy, responsable de succès comme “Day ‘n’ Nite” et “Pursuit of Happiness”, Dolores reste concentré sur la tâche à main. Alors que Maeve arrive à l’extérieur de l’établissement dans un hélicoptère, attaché avec rien de plus qu’un katana pour une raison quelconque, Dolores ordonne à Salomon de développer la nouvelle stratégie qui va écrire une nouvelle réalité pour l’humanité. Elle lui dit également d’en créer un qui est conçu pour le nouveau leader de la révolution: Caleb. “Vous avez passé toute votre vie à croire que vous n’aviez aucun contrôle, que vous étiez un adepte”, lui dit Dolores avant de partir combattre Maeve. “Prenez tout ce que cela vous donne et dirigez.”

Alors que Solomon commence à écrire un nouveau script pour le monde tandis que Caleb fredonne tranquillement les classiques de Kid Cudi à travers les larmes (juste une supposition), Dolores se propose d’acheter du temps à Solomon et de se préparer à l’affrontement tant attendu avec Maeve. Le combat qui s’ensuit est assez sauvage: un drone et un hélicoptère s’impliquent, Dolores exécute un ralenti, les deux hôtes recréent brièvement ce combat au couteau de près de la vidéo “Beat It” de Michael Jackson sous une hutte, et Dolores obtient un bras arraché plutôt horriblement.

Maeve remporte cette manche, mais avant de pouvoir porter un coup mortel, Dolores se traîne à l’intérieur et déclenche une impulsion électromagnétique qui arrête toute l’installation, ce qui les fait s’effondrer comme des poupées de chiffon. Dolores a coupé le courant juste au moment où Salomon était sur le point de dire quelque chose d’important à Caleb, mais elle lui a quand même laissé suffisamment de temps pour produire un lecteur flash contenant la stratégie nouvellement conçue pour leur révolution.

Juste avant le générique, Caleb trouve le corps de Dolores, où il entend une voix robotique en arrière-plan dire: “Bonjour, Caleb, j’ai quelques instructions pour toi.”

On ne sait pas si Dolores, ainsi que Maeve, est morte ou simplement en mode veille après avoir appuyé sur ce bouton de mise à mort, mais quel que soit son statut, Caleb a maintenant l’outil pour démolir le monde de Serac et rendre justice à ceux qui ont volé sa vie de lui. Dolores, pour une raison quelconque, a choisi Caleb pour ce devoir, et il reste à voir si oui ou non elle l’a choisi pour vraiment libérer l’humanité du contrôle d’Incite, ou si elle l’a choisi comme le meilleur candidat pour le mener au sien. extinction. Comme le dit Bernard de Caleb à Stubbs, «Dolores a été faite avec une sensibilité poétique; elle ne détruira pas l’humanité – il le fera. “

Bernard, Stubbs et William

En parlant de Bernard et Stubbs, “Passed Pawn” présente également le duo dynamique alors qu’ils trouvent William se redécouvrant dans les murs de l’Inner Journeys Recovery Center. Alors que j’espérais que les deux étaient arrivés au centre de santé mentale pour recruter William pour une équipe de tous les temps de Westworld qui se sont révélés être des hôtes, il s’avère qu’ils ne connaissaient même pas l’ancien homme en noir était là en premier lieu.

Bernard et Stubbs se sont rendus dans l’établissement pour en savoir plus sur les valeurs aberrantes que Connells-Dolores a mentionnées avant d’être tuées dans le quatrième épisode, et ils ont découvert une grande partie des mêmes informations sur le programme de reconditionnement d’Incite que Caleb et Dolores découvrent à Sonora. Sans surprise, William ne s’entend pas très bien avec Bernard et Stubbs (“Ne me fais pas la leçon, putain d’ouvreur”, dit-il à Stubbs), mais il apprend d’eux que Serac a réussi à reprendre son entreprise et que Charlotte a planté un virus en lui afin de suivre son sang et d’infiltrer le système d’Incite. Oh, et Bernard dit également à William que le système prétend qu’il est mort.

L’ancien responsable de Delos sort du centre de récupération et jure de tuer non seulement Charlotte, mais tous les hôtes encore en vie. “J’ai aidé à vous construire, ainsi qu’à Dolores et à vous tous,” dit William à Bernard et Stubbs, citant son implication dans la création des hôtes comme son péché originel. «Je vais donc anéantir chaque hôte sur la surface de cette terre, en commençant par vous deux. Alors tuez-moi, maintenant, ou je vous tue plus tard. ” Mon gars dit tout cela avec le visage le plus sérieux possible avant de s’éloigner – vous pensez que Bernard et Stubbs prendraient à cœur les paroles d’un sociopathe violent, mais Bernard haussa les épaules. Il suffit de regarder le visage que fait Stubbs lorsque Bernard se tourne simplement vers lui et dit: «Nous pouvons avoir besoin de lui:»

Quoi qu’il en soit, la prochaine fois que nous les verrons tous les trois, ils s’arrêtent dans une station-service déserte, et tandis que Bernard et Stubbs sont occupés à parler de Caleb et à essayer de démarrer une voiture, William s’éloigne et trouve immédiatement un fusil à pompe. “Vous auriez dû me tuer quand vous en avez eu l’occasion”, dit William en visant sa nouvelle arme contre le duo, qui semble en quelque sorte surpris par la tournure soudaine des événements. Ce fut une course décevante pour Bernard et Stubbs et ils continuent de perdre à chaque tour, et c’est de loin leur plus grosse erreur. Cela pourrait signifier la fin pour au moins l’un d’entre eux. Peut-être est-il temps que Bernard mette cette télécommande à sa disposition et revienne à plein Hulk.

Une liste de questions actuellement sans réponse

Le septième épisode a fourni des réponses à de nombreuses questions entourant le passé de Caleb, mais il en reste encore beaucoup d’autres à couvrir par Westworld avec peu de temps. Et avec la série récemment renouvelée pour une quatrième saison, la finale prolongera très probablement les mystères existants alors qu’elle se prépare à préparer le terrain pour l’avenir sombre de Westworld. Gardant cela à l’esprit, voici quelques-unes de mes nombreuses questions avant la finale de la saison:

Dolores et Maeve sont-ils toujours en vie?

Si tout dans l’installation s’arrêtait, qu’est-il arrivé aux humains enfermés dans la chambre froide?

Caleb a-t-il oublié sa maman? Ou cette femme à l’hôpital n’est-elle pas réellement sa maman?

Que feront Clémentine, Hanaryo et Charlotte avec la tête décapitée de Musashi-Dolores et la perle à l’intérieur?

Pourquoi et comment Charlotte et Maeve ont-ils fait équipe? Qu’ont-ils prévu?

Salomon est-il devenu une personne à la fin? On aurait dit que Caleb regardait quelqu’un là-bas, non?

Si Caleb utilisait l’application Rico parce qu’Incite l’avait programmé, cela signifie-t-il que Lena Waithe et Marshawn Lynch sont des valeurs aberrantes reconditionnées utilisant inconsciemment l’application Incite également?

Allons-nous revoir Lena et Marshawn, et pourrons-nous jamais entendre quelqu’un s’adresser à Marshawn par le nom de son personnage? (Le vétéran qui recule est Giggles, au fait, et j’ai vraiment besoin de voir son visage quand il l’appelle ainsi.)

Y a-t-il d’autres copies de Dolores qui traînent que nous n’avons pas encore vues? Et qu’a fait Charlotte-Dolores avec la perle de Connells-Dolores? (Y a-t-il trop de Dolorès ou pas assez?)

Est-ce que Dolores veut que Caleb échoue et contribue à la destruction de la race humaine, ou veut-elle réellement la même liberté pour l’humanité qu’elle fait pour son propre genre? Et si c’est ce dernier, qu’est-ce qui lui fait penser que Caleb est apte à mener une révolution?

Divulgation: HBO est un premier investisseur dans The Ringer.