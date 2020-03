La RFEF conseille aux clubs de cesser leur activité

La RFEF a publié une déclaration recommandant à tous les clubs de football d’Espagne qui suspendent toute formation de groupe et préparer des plans d’entraînement individuels pour leurs footballeurs, ainsi que que tous les joueurs suivent scrupuleusement les instructions des autorités sanitaires et gouvernementales.

De plus, la Fédération a publié une circulaire adressée à tous les clubs et domaines de la RFEF dans laquelle rappelle qu’il a accepté de suspendre pour une période initiale de deux semaines tous les matches des compétitions officielles au niveau de l’État et a recommandé le même type de mesure pour toutes les compétitions officielles au niveau régional.

“De la RFEF, nous comprenons qu’à l’heure actuelle, la priorité est la protection des footballeurs, des entraîneurs, des arbitres et de tout le personnel du club et de la fédération qu’ils sont impliqués dans les compétitions et pour cette raison, nous recommandons fortement que tous les clubs suspendent également tous les entraînements collectifs pour toutes leurs équipes tant qu’il n’y a pas de compétitions officielles. »

Il demande également aux clubs que, “de manière complémentaire, suivre toutes les indications fournies par les autorités sanitaires respectives, en particulier les actions d’isolement et de séjour dans les foyers respectifs avec une mobilité minimale ».

“Nous comprenons que la formation collective ne se déroule pas et nous recommandons que chaque club élabore un plan d’entraînement personnalisé pour ses joueurs », conclut la circulaire.