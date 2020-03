La rivalité Barcelone-Real Madrid sort de son âge d’or

À la 38e minute, Lionel Messi a lancé une balle sur le bord de la surface de réparation du Real Madrid après une superbe passe de Sergio Busquets. Pendant un instant, l’air sembla disparaître du Santiago Bernabéu. Pour les fans du Real Madrid, la vue familière de Messi avec seulement le gardien de but à battre ne pourrait avoir qu’un seul résultat. Une seconde plus tard, cependant, est venu quelque chose de moins familier. Messi a tiré directement sur le gardien madrilène Thibaut Courtois, qui a frappé le ballon en lieu sûr, en maintenant le score à 0-0. L’Argentin, qui avait marqué 15 buts lors de 21 matchs précédents au Bernabéu, a été bloqué.

La miss de Messi symbolisait l’évolution actuelle d’El Clásico, qui garantissait jadis un spectacle à une échelle qui ne ressemblait à aucun jeu au monde. Le Real Madrid a remporté la dernière édition dimanche, battant Barcelone 2-0, leur première victoire de championnat à domicile sur leurs rivaux depuis 2014. Les enjeux restent élevés lorsque les deux géants espagnols se rencontrent – Madrid a dépassé Barcelone à la première place de la Liga avec la victoire – mais le match de dimanche manquait du dynamisme et du drame des rencontres passées, ainsi que de l’éclat individuel des joueurs de superstar comme Messi. Le plus gros match du football de club est entré en 2020 d’une manière très différente de celle de la dernière décennie. El Clásico a depuis longtemps quitté son âge d’or et est maintenant plongé dans une phase de transition, tout comme les deux clubs en son centre.

El Clásico a explosé dans les années 2010 dans des circonstances presque trop parfaites: la Liga avait été diffusée dans le monde entier pendant une décennie à ce moment-là, et avec l’avancée des médias sociaux, une nouvelle génération a témoigné de deux géants construits avec des idéologies extrêmement opposées, meilleurs joueurs du jeu, entrant en collision à l’échelle mondiale. Partout dans le monde, les nouveaux Culés et Madridistas n’avaient aucun des liens géographiques qui étaient au cœur de la rivalité, ni l’animosité politique qui l’avait imprégnée depuis avant l’ère franquiste en Espagne. Ces loyautés retrouvées ont été déterminées par les clubs les plus proches, qu’ils soient attirés par des joueurs vedettes comme Messi ou Cristiano Ronaldo, les managers Pep Guardiola ou José Mourinho, ou simplement avec quelle équipe ils préféraient jouer avec la FIFA.

Début 2010, Barcelone en était à sa deuxième saison sous Guardiola, en voie de créer une dynastie qui allait transformer le sport et définir la prochaine décennie. Des signatures à gros budget, comme Zlatan Ibrahimovic, ont été remplacées par des diplômés de la célèbre académie La Masia et des signatures astucieuses d’ailleurs dans la Liga. Non seulement le Barça construisait-il sans doute la plus grande équipe de tous les temps, mais il le faisait avec des joueurs locaux. Même Messi, bien qu’il ait représenté son Argentine natale au niveau national, avait rejoint le club à l’âge de 13 ans. La philosophie a été si réussie qu’en 2012, le Barça a aligné 11 joueurs diplômés de La Masia.

De l’autre côté de la fracture, en 2009, le Real Madrid a signé Ronaldo, le joueur le plus cher du monde à l’époque, et a été entraîné par Mourinho, qui a été embauché en 2011 avec la tâche explicite d’arrêter le déchaînement de Barcelone de Guardiola. Madrid voulait gagner – en particulier la très convoitée La Décima, leur 10e championnat d’Europe – par tous les moyens nécessaires. Le défi de Barcelone était également esthétique; ils ne pouvaient pas simplement gagner, ils devaient gagner dans un style que Los Blancos ne pouvait pas.

Pendant la première saison de Mourinho en charge, quatre rencontres entre les équipes en 18 jours ont confirmé le clásico comme le plus grand spectacle du football mondial et ont cimenté les identités des deux clubs dans les années qui ont suivi. Le Barça s’est taillé une réputation de puristes du football; tandis que Madrid achèterait simplement du talent, Barcelone le développerait. Les combats ont été féroces et se sont déroulés à un niveau remarquablement élevé. Si la période contenant ces quatre réunions brutales était un film, elle ne serait pas définie par un seul genre. C’était comique, sinistre, brillant, dramatique, le tout dans le même jeu. Pourtant, l’intensité de cette époque a eu un impact émotionnel sur les deux clubs.

À la fin de la décennie, Madrid avait acquis sa domination en Ligue des champions, remportant quatre titres en cinq ans de 2014 à 2018, et Barcelone avait affirmé son importance en Liga, remportant quatre titres en cinq ans de 2015 à 2019. Mais les lignes entre eux qui étaient autrefois si distinctes sont devenues beaucoup plus floues. Peu à peu, Barcelone a abandonné son engagement envers les diplômés de La Masia. Ils ont battu leur record de club en deux années consécutives pour acquérir Neymar en 2013 et Luis Suárez en 2014. Ils ont remporté un triplé de titres de La Liga, Copa del Rey et Ligue des Champions en 2015, mais un manque de continuité de l’académie à la première équipe a révélé la dépendance excessive du club à l’égard d’un trio de superstars attaquant composé de Messi, Suárez et Neymar.

À l’été 2017, les fissures de la fondation de Barcelone ont été découvertes. Neymar est parti pour le Paris Saint-Germain pour un montant record de 262 millions de dollars. Le Brésilien avait été salué comme le successeur de Messi et devait rester longtemps après la retraite de l’Argentin. Il semblait impensable qu’un joueur au sommet de ses pouvoirs quitte Barcelone. Le départ de Neymar a brisé les trois premiers qui avaient été responsables de 250 buts en 299 matches de championnat et a apporté à Barcelone les frais de transfert les plus élevés de l’histoire, mais à quel prix?

La vente de Neymar a cassé le Barça, et le club n’a pas encore réglé ses problèmes. Ils n’ont pas simplement perdu un héritier du trône de Messi; ils ont également perdu leur fierté. Leurs tentatives pour trouver un remplaçant immédiat – en dépensant près de 280 millions de dollars en frais de transfert totaux pour Philippe Coutinho de Liverpool et Ousmane Dembélé du Borussia Dortmund – ont échoué. Dembélé a montré des aperçus d’éclat mais a jusqu’à présent eu du mal à réaliser son potentiel, grâce à une cruelle chance avec des blessures. Coutinho a été prêté au Bayern Munich cette saison pour faire de la place à la nouvelle signature Antoine Griezmann de l’Atlético Madrid. Le vainqueur de la Coupe du monde de football a également eu du mal à s’adapter au système de Barcelone et à atteindre la forme qu’il affichait dans son ancien club, fournissant un autre exemple des grosses dépenses mal conçues de Barcelone.

Sur le terrain, l’identité de Barcelone ne ressemble plus à la philosophie inculquée par Guardiola, dont les principes remontent à l’époque de Johan Cruyff en tant que manager dans les années 80 et 90. Les nominations managériales impopulaires, ainsi que les différends entre le conseil d’administration et les joueurs, ont mis à l’épreuve la patience des fans – même Messi a récemment critiqué le conseil d’administration de Barcelone. C’est un signe inquiétant qu’un club qui donnait autrefois un tel exemple puisse maintenant être accusé de ruiner les dernières années du plus grand joueur de tous les temps. Alors que la devise du club, Més que un club («Plus qu’un club»), jadis jalousait l’envie et l’admiration, elle est devenue ridicule.

Le Real Madrid connaît sa propre phase de transition depuis le départ de Ronaldo pour la Juventus en 2018. Ils ont perdu près d’un million de followers sur Twitter dans les 24 heures après le transfert de l’attaquant portugais, mais n’ont pas réagi aussi rapidement que leurs rivaux catalans après la perte de Neymar. Malgré l’atterrissage du chapiteau qui a signé Eden Hazard de Chelsea l’été dernier, le Real Madrid a démontré sa volonté d’aller pour les jeunes. Des joueurs tels que Vinícius Júnior et Federico Valverde ont reçu des rôles importants depuis le départ de Ronaldo. Dans la victoire de dimanche, Vinícius, âgé de 19 ans, est devenu le plus jeune buteur dans un club au 21e siècle, battant le record précédent de Messi de 26 jours. Le Real Madrid ne se prépare pas à partir de 11 ans pleins de diplômés de l’académie, mais ils ont fait confiance à la jeunesse et ont montré un pragmatisme et une discipline renouvelés sous Zinedine Zidane. Le Barça, d’autre part, a été l’équipe coupable de pourchasser les galácticos.

La rivalité entre les deux plus grands clubs du monde, autrefois définie par Messi et Ronaldo, entre dans une étrange nouvelle phase. Bien qu’il soit toujours à un niveau qu’aucun joueur ne peut atteindre, Messi ne peut plus sauver Barcelone seul, comme l’ont montré les deux derniers clásicos, ainsi que les dernières étapes de la Ligue des champions au cours des dernières saisons. Il a récemment laissé entendre que sa retraite ne serait peut-être pas trop éloignée. Lorsque ce moment viendra, sans héritier dans aucune des équipes prêtes à prendre le trône, El Clásico devra peut-être tomber un peu plus loin avant de revenir à quelque chose comme ses anciens sommets.

Ryan Hunn est le cofondateur de Stadio et co-animateur de The Stadio Podcast. Il est basé à Berlin.