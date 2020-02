La rivalité est spéciale, mais les mouettes ont des choses plus importantes à craindre au milieu des craintes de relégation, dit Gus Poyet

L’ancien entraîneur de Brighton, Gus Poyet, connaît parfaitement l’importance de la rivalité des Seagulls avec Crystal Palace, mais insiste sur le fait que la survie en Premier League devrait être la priorité plutôt que de concentrer toute leur énergie sur le simple fait de battre les Eagles.

Les deux parties, dont le derby A23 est inhabituel compte tenu de la distance entre Brighton et Croydon et pour son émergence relativement récente, s’affrontent ce week-end – avec des commentaires complets sur le choc de samedi. EN DIRECT sur talkSPORT dans le cadre de GameDay!

Le premier jour de derby de cette saison s’est terminé par un match nul 1-1 à Selhurst Park, et l’Amex de samedi a affronté un affrontement extrêmement vital alors que les hôtes de Brighton se battent pour leur survie.

. – .

Poyet s’est entretenu avec talkSPORT pour avoir un aperçu de l’affrontement GameDay entre son ancien club Brighton et Crystal Palace

Ce n’est qu’une question de temps avant que Wilfried Zaha quitte Crystal Palace pour un plus grand club, admet Andros Townsend

Les Seagulls n’ont que quatre points d’avance sur les trois derniers et sont toujours sans victoire en 2020, et tandis que l’entraîneur-chef en place Graham Potter a été félicité pour avoir mis en place une marque de football attrayante depuis sa nomination l’été dernier, il existe de réelles craintes pour les sous-marins du sud pourrait perdre leur combat pour la survie.

La situation difficile de Brighton signifie que la nécessité de gagner ce week-end est d’autant plus évidente, et bien que Poyet ne connaisse que trop bien la rivalité – ayant affronté Palace à divers degrés de succès pendant son mandat de manager – l’ancien entraîneur a déclaré que les mouettes devaient oublier le derby et pensez à ce jeu comme n’importe quel autre – celui qui DOIT se terminer par la victoire si la survie de la Premier League doit être assurée.

“Vous pouvez voir combien il est important [the rivalry] c’est dès que vous y êtes », a expliqué Poyet exclusivement à talkSPORT. «C’est une journée spéciale. C’est comme un vrai derby et je pense que chaque club en a besoin.

«J’ai eu toutes sortes de matchs contre eux; quelques gentils, certains décents et certains très douloureux.

puni

Keown et Hartson lancent des attaques cinglantes contre Arsenal après la sortie de la Ligue Europa

Info

Tirage au sort en Ligue Europa: mises à jour en direct alors que Man United, les Rangers et les Wolves apprennent le destin

sur la vierge

Liverpool va récompenser Van Dijk avec un contrat monstre pour éloigner la Juventus

CONFIRMÉ

Man United, Rangers et Wolves découvrent leurs adversaires en Ligue Europa – match nul

succès

Chelsea flop à l’icône – les hauts et les bas de Salah alors qu’il revient sur la scène des débuts

FOUDROYÉ

“J’ai été impressionné par Arteta jusqu’à hier soir” – Keown claque la sortie de la Ligue Europa

mise à jour

Solskjaer clarifie la blessure de Martial et explique qu’il essaie d’être en forme pour Everton

CONTAGIEUX

Bruce prend des mesures extrêmes avec l’équipe de Newcastle pour empêcher la propagation du coronavirus

des gamins

L’équipe de Chelsea est-elle vraiment si jeune? Les statistiques suggèrent que Man United mérite peut-être plus de crédit

préféré

Man United soutenu pour atteindre la finale EL… avec Lukaku, Sanchez et Young en attente

«Vous savez combien cela signifiait pour les fans de les battre. Dans la ligue [in 2013] nous les avons battus confortablement à domicile à l’Amex, et vous pouviez sentir quand vous êtes sur la ligne de touche que les célébrations des buts étaient différentes de n’importe quel autre match et combien cela signifiait pour les fans.

“Il est important que les deux équipes jouent les unes contre les autres, et je suis sûr que dans leur esprit, elles pensent toujours:” Je veux être en avance sur elles. “

“Mais en ce moment pour Brighton, il est beaucoup plus important de rester en Premier League, plutôt que de penser à un seul match.

«La perfection serait de battre Palace deux fois et de rester en Premier League, mais je pense qu’il y a des choses beaucoup plus importantes pour Brighton en ce moment plutôt que ce match en particulier – à part que ce soit le plus important parce que c’est le prochain match et un match spécial. “

Poyet a passé près de quatre ans avec Brighton, les éliminant de la Ligue 1 en 2011 et les éliminatoires du Championnat deux ans plus tard – bien qu’ils aient perdu leur demi-finale à deux jambes contre Palace.

Il a joué un rôle clé dans le développement de Lewis Dunk, qui a été intégré dans la première équipe sous le régime de Poyet et est maintenant capitaine Brighton avec près de 300 apparitions en première équipe à son nom.

Et Poyet pense que le talentueux défenseur central peut se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre 2020 s’il connaît une bonne fin de saison.

Dunk a fait ses débuts avec les Three Lions il y a deux ans et il est l’une des options pour associer Harry Maguire au tournoi de cet été, avec des goûts tels que John Stones, Joe Gomez et Tyrone Mings dans le même cadre.

“Il a pratiquement tout”, a ajouté Poyet sur Dunk. “Je suis très content pour lui. C’est un homme maintenant mais c’était un gamin quand il était avec nous.

«Nous l’avons convaincu qu’il devait faire les bons pas lentement parce qu’il était déjà un bon joueur quand il était très jeune, mais nous l’avons fait pas à pas et l’avons lentement racheté de la deuxième équipe à la première équipe.

«Il a pris son temps et il a beaucoup appris, alors quand il a commencé à jouer avec nous, il connaissait le jeu d’une manière incroyable. À partir de là, il est devenu une grande partie de Brighton et un joueur spécial.

. ou concédants de licence

Dunk est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Brighton – pourrait-il représenter l’Angleterre à l’Euro 2020?

«Pour être honnête avec vous, l’été dernier, je pensais qu’il allait probablement quelque part; peut-être Leicester car il y avait beaucoup d’informations sur Leicester parce que quand Harry Maguire est parti, ils essayaient de couvrir cette sortie avec un joueur comme Dunk.

«Je pense qu’il a maintenant besoin d’une bonne fin de saison, non seulement personnellement, mais avec l’équipe, ce qui signifie s’assurer que Brighton reste en Premier League avec une bonne unité défensive forte avec lui étant le joueur qu’il est, parce qu’il est un bon défenseur mais aussi très bon sur le ballon.

“Il a besoin d’un peu d’aide de l’équipe, mais [earning a place in England’s Euro 2020 squad] est une grande possibilité. “

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires en direct sur la Premier League, y compris Brighton vs Crystal Palace à 12h30.

.