La rivalité Manchester United vs Arsenal a eu des bagarres, Keane vs Vieira et une pizza au pepperoni sur le visage de Fergie

C’est la semaine de la rivalité sur talkSPORT.com avant ce qui aurait dû être le dernier derby du nord de Londres de la saison.

Alors, quelle meilleure façon de démarrer les choses en se souvenant de Manchester United et de l’amertume jadis de la Premier League d’Arsenal.

Youtube

Le capitaine de Man United, Keane, s’est opposé à son homologue à Arsenal, Vieira, en essayant d’intimider Gary Neville dans le tunnel et lui a dit avec colère «Je te verrai là-bas»

C’est un objectif que les neutres attendaient avec impatience – deux poids lourds verrouillant les cornes pour la domination nationale – et quand le skipper de Roy Keane a tenté d’aplatir l’ennemi juré Patrick Vieira dans le tunnel avant un match de championnat en 2005, les supporters ont été saisis.

Les tensions sont apparues à un niveau record alors que le plaisir de se battre pour une place en Ligue Europa n’est plus aussi attrayant.

Ce n’est plus la même chose depuis que Keane a crié “Je vous verrai là-bas”.

Cependant, la rivalité amère qui était si divertissante dans les années 1990 et les premières années de la guerre était en fait antérieure à Keane vs Vieira et Arsene Wenger vs Sir Alex Ferguson.

.

Avant Arsene Wenger, l’adversaire de Sir Alex Ferguson dans la pirogue d’Arsenal était George Graham

En fait, il était antérieur à la Premier League, débutant en janvier 1987, selon Fergie – neuf ans avant l’arrivée de Wenger dans le nord de Londres.

“Il y avait une rivalité féroce lorsque George Graham était là-bas et je venais de descendre”, a-t-il déclaré au Times en 2009.

«Arsenal avait connu une séquence de 22 matchs sans défaite, puis nous les avons battus à Old Trafford et ce fut l’un de ces matchs lorsque le grand Norman [Whiteside] a fait environ 45 fautes et n’a jamais été réservé. Comment il s’en est sorti, je ne le saurai jamais », a-t-il ajouté.

Graham n’a jamais oublié son premier échange avec son compatriote.

“David O’Leary se faisait botter partout par Norman Whiteside”, a-t-il déclaré au Guardian.

«David Rocastle a été tellement provoqué qu’il a été expulsé et il y avait une grosse rangée qui sortait du terrain. Alex Ferguson et son assistant de l’époque, Archie Knox, étaient en face de nous et je me suis dit: «Jésus-Christ! Ce sera la première et la dernière fois qu’ils nous intimident. Nous n’allons plus être intimidés. »

Un an plus tard, Arsenal a battu United dans un match nul de la FA Cup et Nigel Winterburn a incité Brian McClair à manquer un penalty.

Cet incident a ensuite eu une influence sur une bagarre de 21 hommes en 1990, au cours de laquelle les deux clubs ont déduit des points – deux pour Arsenal et un pour United.

“Peut-être que cela signifie que nous avons remporté la bagarre réelle”, a plaisanté Perry Groves, qui faisait partie de l’équipe d’Arsenal, avec talkSPORT.

«Après le match, George nous a dit que c’était exactement ce qu’il voulait – des joueurs qui se regardent. Il a dit: “C’est ce que je dis ici, mais dans la presse, je vais devoir dire que je ne le tolère pas et ce n’est pas la façon dont je m’attends à ce que mes joueurs se comportent”. Je pense que deux garçons ont reçu une amende d’une semaine de salaire! “

Les joueurs d’Arsenal et de Manchester United se battent sur le terrain lors d’un match en 1990

Avançons rapidement de quelques années dans l’ère de Wenger, à partir de 1996 et Arsenal, champion de ligue en 1989 et 1991, a commencé à défier la domination précoce de United en Premier League.

Les deux équipes ont été égalées après cela et seules les meilleures marges les ont séparées dans les compétitions de ligue et de coupe, les Gunners ayant raté un penalty de Dennis Bergkamp loin d’une place dans la finale de la FA Cup 1999, ce qui aurait mis fin au rêve triple de United.

Parmi les autres incidents notables, Phil Neville a reçu un carton jaune après seulement 27 SECONDES dans le bouclier communautaire 2003 pour avoir écrasé Vieira.

En 2003, six joueurs d’Arsenal et deux stars de United ont été inculpés de conduite inappropriée à la suite de la «bataille d’Old Trafford», Arsenal étant accusé de «ne pas avoir assuré le bon comportement de leurs joueurs».

Darren Fletcher révèle que la légende de Man United, Ruud van Nistelrooy, était tellement obsédée par les objectifs qu’il «faisait rage» chaque fois qu’il ne marquait pas

Chef de file de la journée, Martin Keown a révélé que même sa femme lui avait dit qu’il était allé trop loin dans sa confrontation avec Ruud van Nistelrooy.

Un an, Man United a mis fin à la séquence de 49 matchs sans défaite d’Arsenal dans un match qui est devenu la «bataille du buffet». Des joueurs furieux se sont affrontés dans le tunnel, ce qui a abouti à Cesc Fabregas jetant une tranche de pizza au visage de Ferguson.

Ensuite, il y avait Keane et Vieira, respectivement capitaines de United et d’Arsenal et vainqueurs qui ont fait ressortir le meilleur l’un de l’autre. “J’avais beaucoup de haine pour Arsenal, parce qu’ils étaient nos grands rivaux”, a déclaré Keane à ITV en 2013.

“C’est mon ennemi préféré”, a ajouté Vieira.

Martin Keown aiguille Ruud van Nistelrooy après que l’attaquant a raté son penalty en 2003, ce qui a déclenché une bagarre entre les joueurs

Tout le monde attendait avec impatience Man United contre Arsenal, en particulier la guerre de Keane et Vieira au milieu de terrain

Ferguson et Wenger, quant à eux, étaient la querelle qui continuait à donner.

“Nos duels mentaux me tiennent éveillé”, a déclaré l’ancien patron d’Arsenal à propos des jeux d’esprit de Fergie.

“Il y a eu des confrontations, car il y avait deux équipes et deux managers qui se disputaient un prix: la Premier League”, a déclaré Fergie à United Review.

“Pendant mon temps, nous avons eu quelques arguments mais j’ai toujours vraiment respecté l’homme parce qu’il a fait un travail fantastique dans son club.”

C’était un drame dont les fans ne pouvaient pas se lasser et sans doute, la rivalité a fait la Premier League.

.