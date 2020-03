La Roma revient pour Diego Costa pour la troisième fois

La série A est arrêtée par le coronavirus et certains craignent qu’il ne recommence pas, mais Rome ne cesse pas ses activités de suivi en à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’attaque la saison prochaine. Selon divers médias italiens, l’élu serait Diego Costa. Ce n’est pas la première ou la deuxième fois que l’équipe dirigée par Paulo Fonseca tente de signer le footballeur de l’Atlético de Madrid. Avec cela, il y a déjà trois fois qui ont tenté la signature de l’ancien Chelsea.

Les Roms ont seulement Edin Dzeko comme seul point né de garanties, car Kalinic, cédée cette saison par le club rojiblanco, il ne fonctionne pas au niveau attendu et par conséquent, il n’exercera pas l’option d’achat ils avaient. Ainsi, Gianluca Petrachi, directeur sportif de l’équipe transalpine, et son équipe profitent de cette pause de COVID-19 pour analyser le marché et réfléchir aux différentes options disponibles pour renforcer le point d’attaque.

Diego Costa est un footballeur qui a toujours aimé la gestion sportive et, à 31 ans, son avenir est incertain. Il a encore un contrat d’un an, jusqu’au 30 juin 2021Cependant, selon certaines rumeurs, il partirait en janvier, mais la blessure a coupé toute option de départ. L’Espagnol-Brésilien est resté et est revenu à temps pour le match nul contre Liverpool, qui restera dans l’histoire du club pour toujours.

Maintenant, Rome est réapparue sur les lieux pour reprendre ses services. La première fois qu’ils ont essayé de le signer, c’était en 2013, lorsque l’attaquant a été jumelé en attaque avec Radamel Falcao et avec eux, ils ont conquis la Copa del Rey au Santiago Bernabéu. L’année dernière, ils sont revenus à l’attaque en profitant du fait que la performance de Costa n’était pas attendue dans le Metropolitano, mais il a fini par rester dans le matelas.