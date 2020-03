La Roma souhaite un accord permanent avec Chris Smalling mais n’est pas disposée à respecter le prix de 25 millions de livres sterling de Manchester United

Les Roms seraient prêts à signer Chris Smalling sur un contrat permanent avec Manchester United cet été, mais ils veulent négocier le prix demandé.

Smalling a rejoint le club de Serie A sur un contrat de prêt d’une saison et a immédiatement impressionné.

. – .

Chris Smalling impressionne à Rome

Le joueur de 30 ans a fait 21 apparitions au total pour les Roms avant la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus.

On pense que les deux parties sont disposées à conclure un accord, car il semble de plus en plus probable que Smalling restera en Italie au-delà de la fin de la campagne actuelle.

Le Corriere della Sera rapporte que les Roms ne sont pas prêts à respecter la valorisation de 25 millions de livres mais espèrent conclure un accord.

Ils sont susceptibles de faire face à la concurrence d’Arsenal qui est également à la recherche d’un nouveau défenseur central en été.

Simon Jordan: les joueurs de Premier League devraient réduire leurs salaires

Smalling a apprécié la vie en Italie jusqu’à présent mais peut avoir une offre de rester plus près de chez lui.

On pense que Man United serait disposé à laisser le défenseur partir une fois que la fenêtre de transfert s’ouvrira une fois qu’il aura obtenu un remplaçant.

Plusieurs noms ont été liés à Old Trafford, mais Kalidou Koulibaly à Napoli serait l’option préférée.

Si Smalling devait y aller, cela finirait plus d’une décennie à United où il a joué 323 matchs et remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la League Cup et l’Europa League.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

.