La route des Kings vers la date limite pourrait dicter la poursuite du titre

À la veille de cette saison NBA, le gardien de Sacramento Buddy Hield a signé un nouveau contrat lucratif, le prolongeant pour quatre ans au coût de 86 millions de dollars (ou jusqu’à 106 millions de dollars en attendant des bonus et des incitations). Trois mois plus tard, Hield a perdu sa place de départ et a commencé à descendre du banc.

Ce swing drastique dans la fortune est parallèle à la chute confuse de l’équipe de Hield. Les Kings ont terminé neuvième dans l’Ouest la saison dernière avec 39 victoires, la meilleure performance de la franchise depuis 2005-2006. Maintenant, ils sont à la 13e place dans l’Ouest, au rythme de seulement 30 victoires et un autre printemps a passé à regarder d’autres équipes s’affronter pour un championnat. Ils sont confrontés à des questions épineuses sur l’avenir du jeune noyau qui a ravi les fans la saison dernière, et cela signifie qu’ils sont l’équipe à surveiller avant la date limite des échanges de jeudi – un club qui pourrait faire basculer la course au titre s’il décide de vendre.

L’homme qui a remplacé Hield dans la formation de départ des Kings après une séquence de six défaites consécutives est Bogdan Bogdanovic. Le tireur d’élite de troisième année et l’agent libre restreint cet été pourrait être le joueur qui peut avoir le plus d’impact s’il est traité avec un concurrent. Mais pourquoi Sacramento est-il dans la situation difficile d’échanger potentiellement un joueur de ce calibre? Pour répondre à cette question, nous devons revenir en arrière.

Les Kings souffrent de deux décisions récentes importantes. (Eh bien, la franchise a souffert de plus d’une décennie de mauvaises décisions, mais c’est un article de blog, pas un traité.) La première erreur est survenue dans le projet de 2018, lorsque, béni avec son choix le plus élevé à l’ère de la loterie, les Kings ont transmis Luka Doncic et Jaren Jackson Jr. pour sélectionner le deuxième recrue de Duke, Marvin Bagley III.

Jusqu’à présent, Bagley n’a intimidé aucun critique ni échappé à l’étiquette de tweener. Il n’est pas un 5 capable d’ancrer une défense par lui-même, ni un 4 capable d’étirer le sol en attaque, avec un coup en carrière de 28,8% à 3 points sur 1,6 tentative par match. Il n’a pas non plus eu beaucoup d’occasions de faire ses preuves au niveau de la NBA: il a raté 43% des matchs de Sacramento au cours de sa courte carrière, et il est absent au moins trois semaines de plus maintenant avec une blessure au pied persistante.

Depuis la rédaction des DeMarcus Cousins ​​en 2010, les choix des Kings au premier tour (ou les joueurs du premier tour qu’ils ont acquis dans un échange le soir du repêchage) ont été, dans l’ordre: Jimmer Fredette, Thomas Robinson, Ben McLemore, Nik Stauskas, Willie Cauley -Stein, Georgios Papagiannis, Skal Labissière, De’Aaron Fox, Justin Jackson, Harry Giles et Bagley. C’est une quantité presque insondable d’occasion perdue; presque tous ont été choisis à la loterie, mais il ne reste que trois joueurs. De ce trio, Giles sera parti après cette saison, les Kings ayant décliné son option; Fox est un contributeur sûr à long terme; et le sort de Bagley est encore indéterminé. Il va presque sans dire, cependant, que Doncic aurait été un meilleur choix. 2, tandis que Jackson est déjà en train de s’imposer comme une pierre angulaire à Memphis – capable, à la différence de Bagley, à la fois de défendre l’intérieur et de tirer 3s (40,5% cette saison sur 6,5 tentatives par match).

La deuxième erreur a été une opportunité financière manquée, ce qui complique la rétention des talents. En juillet, les Kings ont reconduit Harrison Barnes – qu’ils avaient acquis lors d’un échange en février 2019, avant de refuser une option de joueur pour cette saison – à un contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans. Cette erreur est apparue tout de suite: en octobre, avant que Barnes n’ait joué un seul match avec ce nouveau contrat, The Athletic’s Shams Charania a rapporté que les membres de la ligue estimaient que l’équipe «avait déjà exprimé des remords [Barnes’s contract] en raison de son impact sur les contrats à venir. »

Barnes est un joueur périphérique de Sacramento, avec l’un des taux d’utilisation les plus bas de l’équipe (17,7%) et peu de potentiel créatif: il affiche en moyenne un record de carrière en passes décisives cette saison, à seulement 2,0 par match. Les défenses ne semblent pas trop préoccupées par Barnes en tant que menace offensive; au cours des derniers matchs, ils ont mélangé Coby White et Chris Paul sur l’aile de Sacramento sans craindre d’être brûlés par le désavantage de la taille. Dans l’ensemble, les mesures avancées de Basketball-Reference, ESPN et FiveThirtyEight classent Barnes en tant que joueur inférieur à la moyenne.

Par rapport aux autres joueurs de son niveau de rémunération, Barnes apparaît encore plus impuissant. Selon Spotrac, sur les 58 joueurs bénéficiant de contrats d’une moyenne de 20 millions de dollars par an, Barnes se classe au 51e rang en termes de taux d’utilisation. (Ce nombre n’inclut pas John Wall, Kevin Durant ou Klay Thompson, qui n’ont pas joué cette saison.) La plupart des joueurs en dessous de lui sont de grands hommes qui touchent naturellement moins le ballon et font leur argent principalement en jouant la défense et réglage des écrans. Barnes se classe encore pire face à ses pairs à fort revenu par production, se classant 55e sur 58 en boîte plus-moins. Seuls trois joueurs, qui ont passé la majeure partie de la saison à se blesser, (Blake Griffin, Chandler Parsons et Victor Oladipo) ont un score pire.

Cette analyse n’a pas pour but de distinguer Barnes de ses critiques. Mais dans un sport avec un plafond salarial, consacrer tout cet espace à un joueur de rôle entraîne un coût d’opportunité énorme. Choisir la loterie année après année (ou échanger contre des jeunes qui y sont sélectionnés, comme Hield) signifie que les extensions se cumulent sur toute la ligne. Sacramento a dû étendre Hield; le suivant est Bogdanovic; après cela, Fox, qui est prêt pour une prolongation cet été; et après cela, Bagley, qui n’a même pas encore joué une saison complète de matchs de la NBA, mais doit commencer à figurer dans l’équilibre des limites à long terme de Sacramento.

Les blessures n’ont pas aidé, Fox et Bagley manquant de temps. Fox, Hield et Bagley – idéalement les trois pierres angulaires de la prochaine grande équipe des Kings – n’ont joué que 137 minutes ensemble cette saison. (Dans ces minutes, pour tout ce que cela vaut, Sacramento avait une note nette négative de 14,6; le trio a également affiché une note nette négative la saison dernière.)

“Nous n’avons pas la taille d’échantillon que nous souhaiterions”, a déclaré l’entraîneur de première année Luke Walton avant un récent match à Chicago. Les entraînements et les exercices peuvent aider quelque peu, a-t-il ajouté, mais ils ne remplacent pas les jeux pour déterminer les rotations qui fonctionnent bien et les joueurs en prise.

Pour le moment, Sacramento doit donc essentiellement prévoir une éventuelle extension de Bagley, et une large offre Fox est garantie. Un autre choix à venir dans le projet signifie également plus d’argent consacré à la meilleure recrue de l’année prochaine. La question devient alors: peuvent-ils se permettre Bogdanovic aussi? Les extensions Barnes et Hield étaient à chargement frontal, ce qui signifie qu’elles diminueront un peu au fil du temps, mais il est toujours difficile d’imaginer engager quelque chose comme 75 millions de dollars par an pour trois joueurs (Barnes, Hield et Bogdanovic) à des positions qui se chevauchent lorsque deux plus importantes les jeunes joueurs (Fox et Bagley) doivent payer.

Et Bogdanovic, malgré son pedigree moins illustre, s’est avéré bien valoir un contrat de taille. L’aile serbe est arrivée aux Kings presque après coup dans un échange de nuit de repêchage de 2016. Sélectionné à l’origine en 2014, Bogdanovic jouait encore en Europe lorsque les Suns ont envoyé ses droits à Sacramento. Mais alors que tous les autres joueurs de ce métier malheureux – Marquese Chriss pour les Suns, Papagiannis et Labissière pour les Kings – se sont cratérisés, Bogdanovic a trouvé un rôle approprié dans la NBA moderne.

La première statistique qui saute de la page de Bogdanovic est son tir – une marque de 37,5% en carrière de 3 points sur plus de cinq tentatives par match. Bogdanovic a un tir rapide et précis et une portée considérable, et il n’est pas non plus à zéro du rebond, avec une poignée moyenne dans le pick-and-roll et un jeu d’isolement trompeusement réussi. Il s’inscrit même dans la moyenne ou mieux en tant que défenseur, selon diverses statistiques avancées.

Donc, toute équipe qui a besoin d’un tir supplémentaire et d’un jeu secondaire pour le printemps – indice: c’est tout aspirant au championnat – pourrait utiliser les services de Bogdanovic. Les Lakers et les 76ers en particulier ont été liés à lui, et il est facile d’imaginer Bogdanovic transformer ces infractions, qui peuvent parfois se resserrer à l’intérieur de l’arc.

Les Kings ont hésité à déplacer Bogdanovic. Le mois dernier, l’Athletic Jason Jones a rapporté qu’il faudrait une “offre folle” pour convaincre les Kings de conclure un accord, tandis que James Ham de NBC a noté qu’ils souhaitaient garder Bogdanovic pendant l’été et le prolonger.

Mais Bogdanovic n’a pas accepté une prolongation d’une valeur de 51,4 millions de dollars sur quatre ans, le max Sacramento a été autorisé à lui offrir en saison, ce qui signifie que les Kings auraient potentiellement besoin de correspondre à tout ce qu’il reçoit en agence libre restreinte. Et étant donné le manque d’agents libres d’impact cet été, Bogdanovic pourrait recevoir une offre beaucoup plus lucrative. Il suffit d’une seule équipe intéressée pour forcer la main des Kings, et l’ensemble de compétences de Bogdanovic est extrêmement précieux. Sacramento est-il prêt à prendre ce risque? La réponse peut faire basculer la course au titre.

Au-delà des défis financiers futurs, les Kings sont confrontés à la double difficulté de perdre beaucoup de jeux – tout en essayant d’incorporer le système offensif au rythme plus lent de Walton – et de mettre en échec leur prochain joueur le mieux payé. À Chicago, avant le premier match avec le nouvel ordre, Walton a souligné que l’échange de Bogdanovic à la formation de départ et de Hield à la sixième place n’était “pas du tout une punition pour Buddy”.

Au lieu de cela, il a voulu secouer la rotation pour endiguer la récession, tout en essayant également d’augmenter le temps de cour partagé pour Bogdanovic et son compatriote serbe Nemanja Bjelica. Walton a déclaré qu’en raison de toutes les blessures, il avait été quelque peu difficile de forger une chimie entre de nouveaux coéquipiers – et au moins Bogdanovic et Bjelica se connaissent mutuellement lors des tournois internationaux.

Hield a bien joué depuis son arrivée au banc, avec une moyenne de 23,4 points par match tout en réalisant 49% de ses 3, les Kings ayant remporté trois des cinq matchs (dont un retour miraculeux contre les Timberwolves). Mais aussi professionnellement qu’il a pris la rétrogradation, la frustration a semblé mijoter sous la surface. “Vous voulez comprendre la raison de cela”, a déclaré Hield à Chicago. «Vous n’obtenez jamais une réponse claire et claire, mais en tant que joueur, en tant que professionnel, vous allez là-bas et vous enfermez et tout ce que l’entraîneur veut que vous fassiez, vous le faites. Peu importe que cela vous plaise ou non, vous devez toujours être enfermé et vous devez toujours être prêt à jouer et quand il appelle votre numéro, il suffit de produire. “

Hield est un marqueur de 20 points par match et un joueur de 20 millions de dollars par an. Il a probablement l’impression d’avoir gagné une place de départ. Mais son passage sur le banc ne fait que souligner toutes les difficultés logistiques de Sacramento, maintenant et à l’avenir: on ne sait pas si les meilleurs joueurs de l’équipe peuvent jouer ensemble en même temps, ou même être payés sur la même feuille de solvants.

Les Kings se sont classés parmi les équipes les plus excitantes la saison dernière, franchissant enfin les limites après des années de fonctionnement. Maintenant, ils ont été rétrogradés – au banc, au bas du classement occidental, à une autre réflexion difficile sur une liste qui pourrait ne pas être viable, ou assez bonne pour réussir. Tout ce que les Kings voulaient, c’était une poursuite en séries éliminatoires cette saison. Au lieu de cela, ils sont confrontés à une autre crise – et les prétendants réels pourraient être en mesure de bondir.