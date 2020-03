La routine d’entraînement à domicile des jeunes aspirants gardiens mérite les éloges de David de Gea, Ben Foster et d’autres stars de la Premier League

Se divertir pendant la pandémie de coronavirus a été difficile sans football à regarder.

Les Britanniques ont été priés de rester chez eux pour tenter de lutter contre la maladie mortelle, avec plus de 450 000 cas dans le monde.

La vidéo du jeune gardien de but en herbe a été un énorme succès sur Twitter

Mais le virus n’a pas empêché un jeune gardien de but en herbe de s’entraîner pendant le lock-out britannique.

Dans une vidéo téléchargée sur Twitter, le jeune est filmé en train de frapper le ballon contre un mur et de plonger pour l’empêcher d’entrer dans le but.

Une légende sur le post, qui a été retweetée près de 50 000 fois, se lit comme suit: “Lorsque vous êtes gardien de but … et enfant unique … dans l’auto-isolement … et que vous essayez de suivre votre entraînement … vous l’avez trouvé lui-même! Je suis tellement impressionné. #coronavirus #StayHomeStaySafe. “

La technique et le dévouement du jeune ont attiré l’attention du gardien de Manchester United David de Gea, de Ben Foster de Watford et de Tom Heaton d’Aston Villa.

De Gea a tweeté: “J’adore!”

Foster a fait écho aux louanges de De Gea et a proposé de s’entraîner aux côtés du garçon.

Il a dit: “Quelle légende !!!! Je ne sais pas comment on va pouvoir le faire mais je vais devoir mettre une séance d’entraînement pour toi !!!! Continuez mon pote, je l’aime. “

Pendant ce temps, Heaton a ajouté: “Très impressionnant.”

Le gardien de but a attiré d’autres félicitations de l’ancienne star de Manchester United, Peter Schmeichel.

Il a déclaré: «Rien, pas même un virus maléfique comme le CONVID-19 ne devrait empêcher un gardien de but talentueux de s’améliorer. Bravo jeune homme. “

Le milieu de terrain de Manchester United et le gentil gars polyvalent Juan Mata n’ont pas pu résister à donner des mots plus gentils en insistant sur le fait qu’il veut pratiquer ses coups francs contre le gardien de but.

Il a dit: «Un jour, s’il le veut, et quand tout cela sera terminé, je voudrais pratiquer [sic] mes freeckicks [sic] avec lui au but! Qu’est-ce que tu penses?”

