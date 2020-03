La Royal Society ouvre un dossier à Willian José

Quand tout semblait oublié, La Royal Society a ouvert un dossier d’information à Willian José pour avoir refusé de jouer le match de la Copa del Rey contre l’Espanyol le 22 janvier, lorsque son transfert a été négocié pour Tottenham. Comme l’affirme Mundo Deportivo, le club de Saint-Sébastien, qui disposait d’un délai de six mois pour le communiquer, a déjà averti le joueur que le règlement intérieur de l’entité sera appliqué pour ce qui s’est passé il y a des semaines.

A cette époque, l’attaquant brésilien a déclaré qu’il ne se sentait pas préparé mentalement à jouer le duel de cupbeat contre l’Espanyol à Anoeta, et n’a pas contesté une minute. En fait, il est resté hors de l’appel à la dernière minute. L’attaquant de la carioca avait déjà conclu un accord avec Tottenham pour signer son nouveau contrat et partir en Premier League, mais finalement il n’y avait pas d’entente entre les clubs. La Royal Society a demandé environ 50 millions d’euros pour Willian José et les Spurs n’ont pas dépassé 20-25, les pourparlers ont finalement échoué et le joueur est resté.

S’est excusé publiquement

Peu de temps après, le footballeur s’est excusé auprès des fans via les canaux officiels du club. Tout semblait oublié même par les tribunes, qui sont venues chanter son nom plus tard, mais la Royal Society a décidé de se prévaloir de son droit d’ouvrir un dossier. Il serait normal que le processus aboutisse à une amende économique qui serait déduite de son salaire en juin, quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Carlos Vela il y a des années.

Pendant, Willian José n’a pas retrouvé son meilleur niveau après le feuilleton en vedette sur le marché d’hiver. Le bélier, qui a également sonné plus tard pour Barcelone, a a perdu le poste de départ au profit d’un Isak éblouissant et il n’a pas vu de porte depuis.