La Royal Society poursuit sa formation mardi malgré le coronavirus … pour l’instant

Il est surprenant de voir un pays presque complètement paralysé par la grave alerte sanitaire du coronavirus et en même temps La Real Sociedad n’a pas encore décidé de suspendre son entraînement ce mardi, convoquée pour 10 heures à Zubieta. Évidemment, il est normal qu’ils le fassent ce lundi, mais il est frappant de constater qu’en état d’alerte en Espagne, le club de Saint-Sébastien n’a pas encore pris la décision d’annuler la séance de groupe demain.

Pour le moment, le Royal poursuit son plan établi. Après avoir profité du week-end et se reposer le lundi, l’entité a sommé les joueurs de s’entraîner mardi sous les ordres d’Imanol Alguacil, et depuis lors, il n’y a pas eu de nouvelles à cet égard malgré les recommandations du RFEF et de l’arrêté royal du samedi, qui limite les mouvements de tous les citoyens sauf pour aller travailler et acheter de la nourriture. Bien que cela puisse être légal, il serait très controversé de voir des joueurs s’exercer à Zubieta mardi.

Vous devrez prendre des mesures dès aujourd’hui

Compte tenu des avertissements des autorités sanitaires et de la nécessité de donner l’exemple, il serait normal que les techniciens ou le club lui-même suspendent la formation et renvoyer les joueurs à la maison avec des plans d’exercices personnalisés, comme le font la plupart des clubs espagnols face à cette situation exceptionnelle. Mais la réalité est que cette décision n’a pas encore été prise, curieusement.

Il convient également de rappeler que l’annonce de cette session de mardi matin après que la Fédération espagnole a recommandé à toutes les équipes en Espagne de suspendre leur formation en groupe en raison de la facilité de propagation du coronavirus, qui a déjà directement touché le football dans notre pays avec les cinq cas à Valence, le cas d’Alavés ou Leganés.