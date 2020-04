La Royal Society se conformera à l’interprétation par le gouvernement du décret sur l’état d’alarme concernant les installations sportives et a décidé que ses joueurs de la première équipe continueront de faire de l’exercice à la maison et non à Zubieta, comme il l’avait prévu à partir de demain. Le Real a annoncé samedi que les joueurs pouvaient exercer volontairement individuellement, avec toutes les mesures de sécurité établies.

.