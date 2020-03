La rupture de Cam Newton avec les Panthers ne devrait pas être aussi compliquée

Les Carolina Panthers quittent Cam Newton. Avant le début officiel de l’agence libre, l’équipe a annoncé qu’elle accordait à Newton la permission de chercher un métier.

Cependant, Newton dit qu’il ne voulait pas vraiment être échangé par les Panthers. Après que l’équipe ait posté l’annonce sur Instagram, Newton a commenté avec sa signature, une police bizarre, qu’ils m’ont «forcé»:

Capture d’écran via @panthers sur Instagram

L’ancien ailier rapproché des Panthers, Greg Olsen, maintenant avec les Seahawks, a également répondu au message des Panthers avec des «sons familiers».

Bien que Newton soit toujours sous contrat pour la saison 2020, les Panthers sont en mode reconstruction. Ils ont déjà licencié l’entraîneur-chef Ron Rivera et l’ont remplacé par Matt Rhule, libéré Olsen et le secondeur Luke Kuechly a pris sa retraite. Newton est le prochain sur la liste.

Si Newton ne suscite pas l’intérêt des autres équipes, les Panthers pourraient le libérer et économiser 19,1 millions de dollars en espace de casquette. La déclaration du propriétaire de l’équipe, David Tepper, sur le commerce de Newton a clairement montré que le temps de Newton touchait à sa fin, d’une manière ou d’une autre, avec son commentaire “Je lui souhaite tout le meilleur”:

En fait, Carolina a déjà avancé, choisissant Teddy Bridgewater comme remplaçant de Newton. Les Panthers auraient accepté un accord de 60 millions de dollars sur trois ans avec le quart-arrière de 27 ans. Il a passé les deux dernières saisons à soutenir Drew Brees à la Nouvelle-Orléans. Lorsque Brees a raté le temps avec une blessure au pouce la saison dernière, Bridgewater a obtenu une fiche de 5-0 en tant que starter sortant du banc. Ses performances le rendaient digne de décrocher un emploi à plein temps.

Carolina a le droit de quitter Newton. Il n’a joué que deux matchs l’an dernier en raison d’une blessure au pied, et il a raté deux autres matchs en 2018 en raison d’une blessure à l’épaule. Le contrat de Newton était cher et son contrat actuel n’a été conclu que pendant la saison 2020. Le nouveau personnel d’entraîneurs – y compris OC Joe Brady, qui a travaillé avec Bridgewater à la Nouvelle-Orléans en 2018 – voulait probablement avoir son mot à dire dans la direction que l’équipe prendrait sous le centre.

Pourtant, il n’est pas surprenant que Newton soit mécontent de la décision de Carolina. Newton a été avec les Panthers toute sa carrière depuis qu’ils l’ont repêché au n ° 1 au classement général en 2011. Il est le quart-arrière le plus victorieux de la franchise de l’histoire, et il est le seul joueur de la Caroline à remporter un prix NFL MVP. Il a également mené l’équipe à trois matches consécutifs en séries éliminatoires de 2013 à 2015 et a aidé les Panthers à se rendre au Super Bowl en 2015. Les Panthers semblaient même déterminés à avoir Newton dans leur avenir fin février.

Il a également fait des choses incroyables pour la communauté locale de Charlotte – il fait don de centaines de milliers de dollars aux enfants dans le besoin chaque année pendant les vacances. Sa Fondation Cam Newton dessert également la ville. Avoir son temps à Charlotte se terminer sur une note aigre n’est probablement pas la façon dont Newton a jamais imaginé que cela diminuerait.

Mais il y a des raisons d’être optimiste quant à l’avenir de Newton. Il a une chance d’appuyer sur le bouton de réinitialisation où qu’il finisse. Il n’a que 30 ans et tant qu’il reste en bonne santé, il peut être un starter de haute qualité dans la NFL. Il a été l’un des meilleurs quart-arrière à double menace de la NFL (il détient le record de précipitation des TD par un QB), et même si son pied ne lui donne pas autant de mobilité qu’auparavant, il devrait toujours être capable de jouer. S’il doit passer plus de temps dans la poche, il peut indiquer sa saison 2018 – quand il a atteint un sommet en carrière de 77,5% de ses lancers, neuvième meilleur de la NFL cette année – comme preuve qu’il peut encore prospérer en tant que un passeur dropback et évoluer dans la trentaine.

Il y a un certain nombre de possibilités qui auraient du sens, tant que Newton passe son physique. Cela inclut Tampa Bay, Chicago ou même la Nouvelle-Angleterre, car Tom Brady n’est plus un patriote.

Newton aura une chance de rachat où qu’il signe. Pourtant, après tout ce que Newton a fait pour la Caroline, les Panthers auraient pu lui donner une sortie plus respectueuse.