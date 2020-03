La Russie propose de sauver le championnat d’Europe du coronavirus

La célébration de la Eurocup il est suspendu par un fil qui pourrait se rompre à tout moment si la crise mondiale causée par le coronavirus s’aggrave. Le tournoi continental est en danger et sa célébration est dans l’air, mais La Russie a décidé de remplir le rôle de héros et essayez de sauver le grand tournoi de football de l’été 2020.

Bien qu’il ait été prévu que trois matches correspondant à la première phase et un quart de finale se joueraient dans ce pays, a été offert au public à l’UEFA, par le biais de son vice-Premier ministre, Dmitry Chernyshenko, pour en loger davantage. Une réunion qui pourrait se tenir en Russie est la première, qui devait avoir lieu en Italie, où le coronavirus a affecté de manière notable, provoquant l’isolement du pays.

La Russie ne peut pas jouer aux Jeux Olympiques mais le Championnat d’Europe peut

Comme le pays transalpin, Espagne, L’Allemagne et la France, où la Coupe d’Europe devait également avoir lieu, sont durement touchées par la pandémie. C’est pourquoi Chernyshenko a souligné: “Aux dates prévues pour la participation de la Russie à l’Eurocup, nous pourrions accueillir plus de matches, si l’UEFA nous le demandait.” En faveur de la Russie, il joue que, malgré le partage de kilomètres de frontière avec la Chine, ils n’ont été confirmés 45 positifs pour le coronavirus et vous n’êtes pas inscrit pas de mort. Malgré que La russie Elle a été expulsée des Jeux Olympiques de Tokyo pour dopage, elle peut participer à la Coupe Euro et accueillera la finale de la Ligue des Champions 2021.

Les ligues majeures étant arrêtées, la suspension et le report de l’Eurocup pourraient permettre de reprogrammer le calendrier. Désormais, l’offre de la Russie sera prise en compte par l’UEFA pour ne pas aggraver la situation.