La saison 4 de «Stranger Things» fait revivre Jim Hopper

S’il y a un axiome qui représente la dernière décennie dans la culture pop, c’est qu’aucun personnage majeur qui meurt ne reste mort. Jon Snow a été relancé par Melisandre pour – je ne sais pas – agir encore plus de mopey et regarder Arya Stark tuer le roi de la nuit. Han Seoul-Oh, peut-être à travers une forme différente de nécromancie, va inexplicablement apparaître dans Fast 9. D’une certaine manière, Palpatine est de retour, etc. Et maintenant, après une finale émotionnellement dévastatrice qui a semblé tuer Hawkins, le chef de la police de l’Indiana Jim Hopper, Stranger Things n’a pas perdu de temps pour confirmer que le seigneur des papas est en fait vivant dans la saison 4. Encore une fois, les morts parlent et font partie d’un gang de chaîne russe!

Ce n’est pas vraiment une doublure en argent, car Hopper est essentiellement un prisonnier russe de la guerre (interdimensionnelle?) Dans un avant-poste hivernal éloigné dirigé par le gars (Tom Wlaschiha) qui a joué Jaqen H’ghar dans Game of Thrones. Hopper s’est rasé la tête, ce qui le fait ressembler au genre de mec qui posterait une chape de 45 minutes sur YouTube pour expliquer pourquoi Joker est un chef-d’œuvre et aurait dû gagner le prix du meilleur film:

Si vous souhaitez une explication sur la façon dont un homme qui semblait mourir dans une explosion secrète de laboratoire russe dans l’Indiana s’est retrouvé en Russie, la première ligne de journal de la saison 4 ne fournit pas beaucoup de détails. “Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de Stranger Things 4 est en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper!” le communiqué de presse Netflix lit. “Même si ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles pour notre” Américain “; il est emprisonné loin de chez lui dans la friche enneigée du Kamtchatka, où il devra faire face à des dangers à la fois humains… et autres. Pendant ce temps, aux États-Unis, une nouvelle horreur commence à faire surface, quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui relie tout… »(Si vous voulez réellement approfondir cela, le teaser est intitulé« From Russia with love », ce qui pourrait indiquer La saison 4 va évoquer sans vergogne James Bond pour sa prochaine aventure.)

Je pense qu’il est prudent de dire que Stranger Things a sauté le requin — euh, le Demogorgon. Il fut un temps où les Duffer Brothers envisageaient Stranger Things comme une série d’anthologie, mais la ferveur autour de ce qui était une excellente première saison – et peut-être tout aussi important, un casting talentueux de jeunes stars adorables dirigé par Millie Bobby Brown et Finn Wolfhard – a dirigé qu’ils gardent l’histoire à Hawkins. Et maintenant, nous allons avoir quatre – et peut-être cinq – saisons avec le même ensemble. Il y a quelque chose de gâché dans une émission qui se plie à la nostalgie des années 80, maintenant à sa propre nostalgie.

J’ai surtout aimé la troisième saison de Stranger Things. Mais c’est en partie parce que les Duffers semblaient avoir eu le courage d’apporter un changement radical au statu quo de la série – tuer Hopper pour de vrai aurait forcé des personnages comme Eleven à naviguer dans un avenir incertain et prouvé que Stranger Things n’était pas tout à propos de répondre aux désirs et aux besoins des fans. Au lieu de cela, au fur et à mesure que l’action dépasse Hawkins et élargit sa portée – passez le kulich, David Harbour – les ambitions de la série se réduisent. Hopper n’est pas vraiment mort. Les enfants, qui sont maintenant des adolescents hormonaux, vont encore une fois sauver la situation (et peut-être le monde?) Sans provoquer de craintes de pertes ou d’enjeux significatifs – sans offenser Barb.

En toute honnêteté, la troisième saison mettait tout cela en place de toute évidence – une scène post-crédits a révélé un prisonnier «américain» invisible en Russie, et que les Soviétiques avaient capturé un (l’OG?) Demogorgon. Mais j’ai naïvement supposé que la série n’était pas dirigée par des lâches complets, et que cette prisonnière aurait pu être le Dr Brenner de Matthew Modine, le méchant scientifique qui a initialement expérimenté Eleven et lui a donné des pouvoirs télékinésiques. J’ai ignoré tous les signes, y compris Harbour admettant que Hopper était «très probablement» le personnage derrière les barreaux russes.

Néanmoins: Honte à vous, Stranger Things. Il y a encore une chance que la quatrième saison soit forte – elle aura sûrement des moments amusants, des cheveux Joe Keery magnifiques, une valeur de production solide, et je doute que le thème du synthé humide ira n’importe où. Mais éviter la chance d’être l’équivalent sur petit écran de The Rise of Skywalker n’est pas exactement #ContentGoals. Pire encore, le renouveau de Hopper transforme rétroactivement la troisième saison, en particulier sa finale solide et déchirante, en une entreprise cynique et émotionnellement manipulatrice qui manque ce qui rend la culture pop des années 80 si grande.

Sans enjeux ni pathos – et avec une bonne dose d’armure de complot pour Hopper et le gang – Stranger Things confirme sa position de divertissement calorique vide, avec des renaissances de personnages inexplicables et des scènes post-crédit. (Martin Scorsese pourrait aussi bien appeler cela un parc à thème.) C’est un bon standard pour certains spectacles à définir; la plupart des émissions, cependant, ne marquent pas de nominations aux Emmy. Stranger Things est ce que c’est, et beaucoup de gens vont encore l’adorer. Mais je vais rater les chances des Duffer Brothers de ne tirer aucun coup de poing et de viser quelque chose de grand, quand leurs principes directeurs n’ont pas été renversés.

