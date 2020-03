La saison bizarre de Dion Waiters pourrait se terminer par une bague

Quelle montagne russe d’une saison ce fut pour Dion Waiters.

Malgré toutes les difficultés et la négativité, 2019-2020 pourrait se terminer avec le vétéran de la garde étant un membre clé d’une équipe gagnante du championnat, les Lakers de Los Angeles, qui l’aurait signé pour le reste de l’année.

Retournons. Waiters a été suspendu pour le match d’ouverture de la saison des Miami Heat, avec une déclaration cinglante du président Pat Riley dans laquelle il a déclaré: “Il y a eu un certain nombre d’incidents inacceptables cette semaine, qui ont culminé avec sa conduite non professionnelle sur le banc hier soir.” Cela peut avoir fait référence à une confrontation de pré-saison entre les serveurs et l’entraîneur-chef Erik Spoelstra.

Ensuite, il y a eu la suspension plus longue – 10 matchs – pour «conduite préjudiciable à l’équipe», avec des informations selon lesquelles les serveurs auraient une attaque de panique sur l’avion Heat en raison de l’ingestion de cannabis comestible.

Il a été suspendu une troisième fois pour six matchs quand, selon les rapports, il a dit au Heat qu’il était malade et a publié une photo Instagram de lui sur un bateau.

Ensuite, il a fait partie du commerce d’André Iguodala avec les Grizzlies de Memphis et a été levé.

Pourtant, il est de retour avec LeBron James – qui a joué avec Waiters à Cleveland en 2014-15 – et avec une chance d’avoir le genre d’impact qu’il a fait à divers arrêts de sa carrière.

On dirait qu’il est en laisse courte, ce qui semble juste:

Mais c’est aussi un endroit où il peut s’épanouir. Il n’a pas besoin d’être un énorme point focal qui se détache du banc. Ce qu’il doit faire, c’est ce qu’il a fait pendant une grande partie de sa carrière: des coups sûrs de l’extérieur, quelque chose qu’il a plutôt bien fait au cours des deux dernières saisons.

Pour ses ennuis, il pourrait aider à mener les Lakers à un titre et à relancer sa carrière. Quelle fin pour ces montagnes russes.

.