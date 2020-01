La saison cycliste commence au Tour Down Under

21 janvier 2020, 0: 41 Tanunda, Australie, 21 janvier (Prensa Latina) La saison cycliste du World Tour 2020 commence aujourd’hui avec la première étape du Tour Down Under, un circuit de 150 kilomètres dans cette ville.

Certaines des principales figures de l’équipe se battront pour la victoire dans les six sections de la compétition et pour le premier général de l’année, ce qui leur permettra également de conquérir des points pour le classement UCI World Tour.

L’équipe espagnole Movistar, l’un des candidats fermes pour les premiers prix du test, débutera ici sa campagne avec trois débutants l’Allemand Juri Hollmann, le Britannique Gabriel Cullaigh et l’Espagnol Sergio Samitier.

Outre Hollmann, Cullaigh et Samitier, ils intègrent la combinaison téléphonique: les Espagnols Edu Prades, LLuis Mas, Jorge Arcas et le Belge Jurgen Roelandts.

L’Australian Tour revient sur les routes du sud pour la première du calendrier mondial, dans une foire de six segments avec des opportunités pour les nombreux grands sprinteurs convoqués et grimpeurs, qui peuvent profiter de deux haut de gamme.

L’équipe australienne Mitchelton Scott présente un double tour, celui du Sud-Africain Daryl Impey, vainqueur des deux dernières éditions, et du Britannique Simon Yates, prêts pour un troisième titre.

Les deux auront une forte opposition du champion du monde du contre-la-montre Rohan Dennis (Ineos) et Richie Porte (Trek-Segafredo), deux Australiens qui savent ce que c’est que de conquérir le test.

Dans la liste des concurrents figuraient également des sprinteurs comme l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), détenteur dimanche dernier du critère avant les Down Under, la championne d’Europe italienne Elia Viviani, qui sortira un nouveau maillot avec les Cofidis et le vétéran allemand André Greipel, également nouveau dans l’équipe d’Israël.

Le test aura lieu à Adélaïde, loin des principaux incendies qui ont ravagé une grande partie de ce pays. Cependant, les autorités ont déjà annoncé une sécurité totale pour la semaine de compétition.

Le 22 Tour Down Under propose un menu de six étapes courtes et intenses, trois pour les sprinters et autant pour les motards généralistes. Les arrivées au sprint seront les premières à Tanunda, la quatrième à Murray Bridge et la cinquième samedi à Victor Harbor.

Cette édition mettra en vedette deux fins élevées. Jeudi, le peloton ira à Paracombe avec l’ascension de Torrens Hill, une ascension de 1200 mètres de long et des rampes moyennes de 9,3 pour cent et un maximum de 20.

De plus, dimanche, les deux étapes décisives seront affrontées par Willunga Hill, de trois kilomètres et des ascensions très constantes de 7,5%.

Les étapes de la 22e édition du Tour Down Under:

Kilomètres d’une journée.

-21 1er Tanunda-Tanunda 150.

-22 2e Woodside-Stirling 135.8.

-23 3e Unley-Paracombe 131.

-24 4e pont Norwood-Murray 152.8.

-25 5e port Glenelg-Victor 149.1.

-26 6e McLaren Vale-Willunga Hill 151,5.

